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"Зраджують найдорожчі", - від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина після отримання 7 млн руб. компенсації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шкребець

Батько загиблого на російському крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець залишився не лише без сина, але й без дружини. Жінка зникла після того, як отримала 7 млн рублів (близько 3,6 млн. грн.) компенсації.

Про це Шкребець написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя дружина забрала всі гроші і зникла, сім-карти відключені. Ось таке моє життя, зраджують найдорожчі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потрібно розрізати цей гнійник і карати всіх винних", - батько зниклого строковика з крейсера "Москва" Шкребець

Сам Шкребець у соцмережах активно поширював антиукраїнські заклики.

Як повідомлялось раніше, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець написав запит до сімферопольського військового комісаріату після того, як йому повідомили, що його син, 19-річний строковик Єгор, який служив на крейсері "Москва", зник безвісти під час евакуації екіпажу. Разом із Дмитром Шкребцем запит написали ще дві родини зниклих моряків.

Зраджують найдорожчі, - від батька загиблого на крейсері Москва строковика втекла дружина після отримання 7 млн руб. компенсації 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+63
нашо з такими грошима такий дібіл)
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03.07.2022 11:14
+48
Жена провєла спєцаперацію
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03.07.2022 11:24
+44
Ето карма дєбіл...
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03.07.2022 11:15
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просто цікаво ... чому 7 млн ? наче ж 12-15 ??
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03.07.2022 13:54 Відповісти
Вони на радощах 8 млн з 15 пробухали.
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03.07.2022 15:24 Відповісти
лох-це доля)
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03.07.2022 14:05 Відповісти
"Зраджують найдорожчі", - від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина після отримання 7 млн руб. компенсації Джерело: https://censor.net/ua/n3351778

ЦЕ СУДЬБА ІДІОТА ЯКИЙ НЕ ОТРИМАВ НАВІТЬ 30 СЕРЕБРЯНИКІВ
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03.07.2022 15:40 Відповісти
Просто обычный день на московии. Не стоит внимания
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03.07.2022 16:04 Відповісти
Bog palkoyu ne b'e...
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03.07.2022 16:21 Відповісти
Чого бідний , бо дурний, а чого дурний-бо бідний. А от жінка розумна і багата, а синавей ана ісчо нарожаєт,
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03.07.2022 16:41 Відповісти
цель ватницы-ее заикриоли родить..отдать тугосерю в армию..7млн..бинго..план норм..
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03.07.2022 19:11 Відповісти
женщинам нельзя доверять никаких денежных секретов.
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04.07.2022 04:32 Відповісти
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