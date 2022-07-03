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Через активні бойові дії Донеччина може залишитися без газопостачання під час опалювального сезону, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

отопление,отопительный,сезон

Через активні бойові дії газопостачання на Донеччині під час опалювального сезону навряд чи буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час телемарафону.

Кириленко зазначив, що за прогнозами, в області на опалювальний сезон залишиться 300 тисяч громадян.

"Кажу відверто, це дуже велика цифра для усієї області для опалювального сезону... Особливу стурбованість викликають багатоквартирні будинки", - додав очільник ОВА.

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Автор: Наталя Джума
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Може Украіни там не буде, а ви переймаєтесь
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03.07.2022 11:21 Відповісти
так что- прекращать боевые операции по возвращению оккупированных территорий ??? Люди должны сами быть ответственными за свою безопасность и удобства.Им были предложены варианты выезда из боевых зон...они должны понимать,что они не могут быть ценой территорий и цже отданных жизней за освобождение
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03.07.2022 11:22 Відповісти
ну, щоб добувати сланцевий газ, стара інфраструктура їм без потреби...

у когось ще є сумніви, чому кацапи уперто лізуть на Юзівську газоносну площу?
https://ipress.ua/articles/gaz_yakogo_mozhe_y_ne_buty_99127.html
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03.07.2022 11:24 Відповісти
А кого вы там обогревать собираетесь? Более половины населения погибло, остальные до зимы разойдутся по всему миру, чтобы выжить. Останутся только хворые на ум. Но такие люди живут в своём мире и проживут без отопления.
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03.07.2022 11:42 Відповісти
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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03.07.2022 11:53 Відповісти
 
 