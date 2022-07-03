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Росіяни у Франції "сидять тихо, як миші під віником", – посол України Омельченко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вплив росіян у Франції значно зменшився з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
"Росіяни були дуже активні у Франції. У них дійсно багато потужностей, багато впливу було. Але зараз вони сидять тихо, як миші під віником. Наразі їх не видно і не чути. Є деякі намагання, але ми дуже швидко реагуємо і зараз перевага на нашому боці абсолютно", - сказав він.
За словами посла, французи "ніби прокинулися" і нині вони солідарні з українцями.
"Рівень підтримки - дуже серйозний", - зауважує Омельченко.
Топ коментарі
+24 YU ST
показати весь коментар03.07.2022 11:44
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.07.2022 11:44
+16 Бенина Мама
показати весь коментар03.07.2022 11:54
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Панове редактори, зайва літера "..И.." в назві статті.
Хрюкните Боже сЦаря храни...
То це сидить тихо як миша?))