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Новини За кордоном
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Росіяни у Франції "сидять тихо, як миші під віником", – посол України Омельченко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

омельченко,вадим

Вплив росіян у Франції значно зменшився з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

"Росіяни були дуже активні у Франції. У них дійсно багато потужностей, багато впливу було. Але зараз вони сидять тихо, як миші під віником. Наразі їх не видно і не чути. Є деякі намагання, але ми дуже швидко реагуємо і зараз перевага на нашому боці абсолютно", - сказав він.

За словами посла, французи "ніби прокинулися" і нині вони солідарні з українцями.

"Рівень підтримки - дуже серйозний", - зауважує Омельченко.

Також читайте: Анонсована Макроном військова допомога прибуде до України найближчими тижнями, - посол Омельченко

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
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03.07.2022 11:44
+16
Повторюю-всіх смердючих кацапських свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу дамой в радной свінарнік,пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
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03.07.2022 11:44
+16
Дело не в Петре, а в имбицилах, которые готовы проголосовать за новую табуретку.
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03.07.2022 11:54
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Просто якось дуже не хочеця "любіть расію-факаматушку" з середини...
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03.07.2022 11:43 Відповісти
сидят тихо, как мыши под веником", - посол Украины Омельченко Источник: https://censor.net/ru/n3351782
Панове редактори, зайва літера "..И.." в назві статті.
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03.07.2022 17:07 Відповісти
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03.07.2022 11:44 Відповісти
Ой йдіть вже нах. Петру не бути президентом, заспокойтесь там
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03.07.2022 11:47 Відповісти
Дело не в Петре, а в имбицилах, которые готовы проголосовать за новую табуретку.
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03.07.2022 11:54 Відповісти
Тільки скільки отримав рашист медведчук каналів при петі?
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03.07.2022 12:06 Відповісти
Та годі вже:

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03.07.2022 12:21 Відповісти
Повторюю-всіх смердючих кацапських свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу дамой в радной свінарнік,пусть срут і смєрдят срєді радних бєрьозок...
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03.07.2022 11:44 Відповісти
Це ж русианы, що тут дивного)
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03.07.2022 11:45 Відповісти
Ну кацапи ж розуміють, що їх можуть випи*дити на роіну. Краще ж родіну любіть у Франції ніж на мордорі
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03.07.2022 11:45 Відповісти
скрєпные не хотят, чтобы их на родину выслали, вместо того, чтобы у себя порядок навести лезут к другим гадить
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03.07.2022 11:46 Відповісти
я бы сказал что скорее наш посол там сидит "тихо, як миша під віником, не видно і не чути"....
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03.07.2022 11:53 Відповісти
Просто сцут что обратно выпрут в приполярную...
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03.07.2022 11:53 Відповісти
А з іноземного легіону вже всіх рашистів викинули?
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03.07.2022 11:54 Відповісти
В Испании они тоже делают вид что цивилизованные люди, хотя по сути остаются теми же свинособаками...
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03.07.2022 11:56 Відповісти
СкреПОНОС прошел ..начался запор...,следом ожидаецца крах Рабzzeянской Вампирии...все идет по спирали 1914 года... первая Мировая..затем развал рюzzkaго гоффна...
Хрюкните Боже сЦаря храни...
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03.07.2022 11:57 Відповісти
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03.07.2022 12:22 Відповісти
Нещодвно в твітері було, що губєрнатор моск.обл. вороб"йов придбав елітну квартиру у Франції.
То це сидить тихо як миша?))
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03.07.2022 12:42 Відповісти
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03.07.2022 14:00 Відповісти
 
 