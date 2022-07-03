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Міністерка культури Німеччини Рот - проти бойкоту культури РФ: "Не дам Путіну забрати Чехова"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рот,клаудіа

Бойкотувати російську культуру неправильно. Наприклад, не можна дозволяти російському диктатору Володимиру Путіну забирати творчість письменника Антона Чехова.

Такої думки дотримується міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот, повідолмяє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Вона назвала "отрутою для демократії" російську пропаганду, але вважає "цілком неправильним бойкот усього, що становить російську культуру".

"Існує велика невизначеність щодо того, як ставитися до російської культури. Я вважаю, що бойкот – це зовсім неправильно, тому що найчастіше російські митці намагаються зберегти останні свободи", – сказала вона.

На думку Рот, існує "велика російська культура, будь то музика, література, Чехов".

"Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!" – сказала вона.

Читайте: Росію бойкотували на засіданні G20 у Вашингтоні, - CNN

Рот також зазначила, що "люди в Україні почуваються європейцями", борються за свободу і за демократичні права, які в Європі вважають само собою зрозумілими.

Рот перша з уряду Німеччини відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення РФ, вона приїхала до Одеси на початку червня. Вона також виступала за захист українських культурних діячів, які отримали притулок у ФРН.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Чехова путін і не забере, Чехов з Таганрогу, а це Україна
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03.07.2022 11:46
+29
Расєйская культура вже навіть чується як матюк.Ну де ви бачили культурних свиней???
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03.07.2022 11:47
+19
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." - он иностранный агент! медынский уже, ну точно, потребовал возбудить уголовное дело против него по этому поводу, обьявить его в розыск, и если он ещё не покинул пределы парашеньки, то арестовать и образцово-показательно осудить )))
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03.07.2022 11:52
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Чехова путін і не забере, Чехов з Таганрогу, а це Україна
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03.07.2022 11:46 Відповісти
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." - он иностранный агент! медынский уже, ну точно, потребовал возбудить уголовное дело против него по этому поводу, обьявить его в розыск, и если он ещё не покинул пределы парашеньки, то арестовать и образцово-показательно осудить )))
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03.07.2022 11:52 Відповісти
А Достоєвський звідки?
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03.07.2022 14:00 Відповісти
А Ганна Горенко (Ахматова) звідки?
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03.07.2022 14:35 Відповісти
абсолютно верно, бывшая екатеринославская губерния! я с детства зачитывался расказами Чехова, и сейчас бывало какатывало настроение почитать расказй Чехова, или Зощенка... ну это же бред приравнивать его в какому-то говну кремлевскому и оркам!
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03.07.2022 17:49 Відповісти
А Михайло Сегенюк (ой, прастітє - Міхаіл Баярскій) тоже із т.з. "русскіх"?
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03.07.2022 19:20 Відповісти
Расєйская культура вже навіть чується як матюк.Ну де ви бачили культурних свиней???
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03.07.2022 11:47 Відповісти
Мдя, полезных идиотов в Германии тоже хватает, не одни мы такие "умные"
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03.07.2022 11:48 Відповісти
дохріна!
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03.07.2022 11:52 Відповісти
"Панаєхалі тут"! - фраза, яку почула моя дружина біля Бранденбурзьких воріт кілька років тому. Це були дві "німкені", що так реагували на велику кількість туристів.
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03.07.2022 12:05 Відповісти
боже видала рот. фанат чехова))
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03.07.2022 11:48 Відповісти
хто з вас його читав?
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03.07.2022 11:49 Відповісти
Я четав.
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03.07.2022 12:01 Відповісти
Багато четав. Про українців він упоминав вскольз. Тіпо він нє местний. Ну і хз.
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03.07.2022 12:04 Відповісти
пішов він *****. Я краще почитю як робить вибухівку зброю та **********.
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03.07.2022 12:06 Відповісти
купував гільзи Takho 9 mm p.a. у Херсоні, тепер все накрилось мєдним тазом. Шо цікаво про це Чєхов думає?
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03.07.2022 12:11 Відповісти
шо саме
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03.07.2022 12:04 Відповісти
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03.07.2022 11:50 Відповісти
тим краще. робочий рот єто очєнь харашо. чехову би понравилось .
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03.07.2022 11:53 Відповісти
в том роті гєпатіт-с. не варто і пробувати.
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03.07.2022 11:59 Відповісти
с вашим уровнем культуры, продемонстрированном на фото- вы не только Чехова не читали, но и западную классику тоже. но еще не поздно в этой жизни. почитали бы Жюля Верна, Диккенса, Марка Твена и тд
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03.07.2022 12:26 Відповісти
Рузана, судя по недетским обидам на снимке ваш рот, а не Клаудии.
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03.07.2022 13:09 Відповісти
Nemci svsem bolnie , tak hatjat zarazitsa ruskim virusom , azh zubi svodjat 🤣🤣🤣
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03.07.2022 11:50 Відповісти
она читала, що вони в книжках по вивченню рос.мови як іноземної пишуть? якби знала, то не гавкала б!
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03.07.2022 11:51 Відповісти
Та ви і з російськими військовими не боретесь, бо там нема путіна
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03.07.2022 11:52 Відповісти
Яка запекла боротьба
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03.07.2022 11:52 Відповісти
Еще одна на зарплате. Чемодан вокзал сыктывкар и там знакомься с великой культурой сколько хочешь
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03.07.2022 11:53 Відповісти
Потрібно було її зразу спитати:
"А що з Чехова вона читала?"
Навряд вона змогла би назвати більше трьох творів.
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03.07.2022 11:53 Відповісти
вы удивитесь, но существуют люди, которые читают. и Чехова и Толстого и Голсуорси с Диккенсом
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03.07.2022 12:21 Відповісти
Как по мне, толстой очень посредственный писатель. Картонные герои, шаблонная речь, отвратная прорисовка героев. Чехов нравится, но не весь. "степь" его очень хороша. Гоголь великолепен, считаю ему нет равных в русскоязычной литературе. Диккенс схематичен - все плохо, сильно плохо, совсем плохо, чуть лучше, бац и все опять плохо, бац и все стало прекрасно)
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03.07.2022 12:51 Відповісти
Ви шо, він же стіхи про Му-Му написав ...
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03.07.2022 12:38 Відповісти
Чому увесь світ повинен дбати про "російську культуру"? Кашпіровський Арестович взагалі каже ща саме українці МУСЯТЬ рятувати російську культуру.
Ніхто нікому нічого не винен. Якщо самим росіянам байдуже що їх "цивілізація" стрімко летить у прірву, то чому повинні перейматися інші? Вони напали, а ми мусимо їх рятувати? Ще й ми винні?
Дзуськи. Хай гине. Будемо розказувати про них на уроках історії як про зниклих скіфів чи готів. Так, було, але загуло.
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03.07.2022 11:54 Відповісти
Да не треба там нічого рятувати. Якщо що то вкрадуть німецьких митців та щось з німецької кухні і скажуть що то російське. Не в перший раз
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03.07.2022 12:03 Відповісти
от і відправ люсю у расею-нехай там і рятує
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03.07.2022 12:38 Відповісти
Росіяни в школі вивчають російську літературу, а потім пхаються в Бучу. І от ми бачимо до чого ця "культура" приводить.
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03.07.2022 13:58 Відповісти
"російська культура" - це щось таке кострубате та незрозуміле, штучне, вторинне, притягнуте на російську орду за "вуха", "п`яне марення", або ж "одвічне скиглення" із розмазуванням "п`яних соплів" по одвічно запухлому неголеному рилу
такий собі "фіговий листочок", котрим людожер намагається прикрити своє рило та руки, які не просихають від чужої крові.
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03.07.2022 15:24 Відповісти
Пораджу нашій владі або міністерству освіти зібрати всю москальську літературу й потягами відправляти до Німеччини,як жест доброї волі.Нехай німці класики почитають досхочу,а українцям більше не треба цього лайна.
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03.07.2022 11:59 Відповісти
А це реально. Особисто міністерці Рот (Червона).
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03.07.2022 15:39 Відповісти
"найчастіше російські митці намагаються зберегти останні свободи"
НАПРИКЛАД??
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03.07.2022 12:00 Відповісти
Русские замечательно умеют играть из себя жертв. Вот о чем она говорит.
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03.07.2022 12:02 Відповісти
нікіта міхалков
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03.07.2022 12:03 Відповісти
Говорят в Германии пару лет назад закрылось изучение там шумерских и других языков из-за нехватки средств. Вот на исследования вымерших языков у Германии денег нет, а на язык, чьих носителей сотни миллионов они очень беспокоятся.
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03.07.2022 12:00 Відповісти
Дайте ей расейское гражданство... запретите въезд на год в Европу, и эта дибильная риторика спадёт сама собой ..
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03.07.2022 12:02 Відповісти
Ти ліпше не дай Путлеру забрати Лисичанськ, а то бачте, за Чехова вони сильно переживають!
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03.07.2022 12:03 Відповісти
Не перевелись ещё на Германии идиоты.
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03.07.2022 12:03 Відповісти
Этой мадам навалить градом по дому, а потом пусть рассказывает про байкот раша культуры.
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03.07.2022 12:04 Відповісти
Все рабZZeянские памятники...книги и прочий труп Столыпина из Киево-Печерской лавры погрузить в вагоны и отьправить на ГУЛАГ путлера...
Чужого Украине не надо...
Воняет Мавзолеем...
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03.07.2022 12:06 Відповісти
Як він вам так треба той чехов то й віддайте за нього кацапам свій берлін.ми тут яким боком,нам чехов не потрибен разом з му-му.
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03.07.2022 12:10 Відповісти
Міністерці культури нємєтчини я б порекондував розкатати ібло побільше. Кацапський юх туди буде влізати разом з чеховим.
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03.07.2022 12:10 Відповісти
Чехов самоліквідувався. Немає більше ні Чехова ні дяді вані ні вешневого садочка. І справа не стільки в Путіні, справа у самих росіянах, які Чехова довели до прикрого самогубства разом зі всією кацапською культурою. Амінь!
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03.07.2022 12:11 Відповісти
Меркель і Шрьодер її товаріщі
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03.07.2022 12:15 Відповісти
Главное, чтобы у нее не забрали "майн кампф".
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03.07.2022 12:17 Відповісти
Есть предложение:
Давайте сначала уничтожим орков, путина, рашизм и прочую сволоту (причем уничтожим физически и накорню), а потом уже будем рассуждать о "русской культуре", о "хороших русских" и т.п.
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03.07.2022 12:17 Відповісти
як Зоя Космодємянская, шо вона пед смертю викрикувала. гляньте в російській вікіпедії.
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03.07.2022 12:18 Відповісти
спалила три хати її зловили і повісили.
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03.07.2022 12:19 Відповісти
Ну прочитайте фразу Чехова в оригинале и не пишите ерунду.
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03.07.2022 12:20 Відповісти
Та iбiсь ти в Рот зi своiм Чеховим.
Нашла за ким сумувати.
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03.07.2022 12:20 Відповісти
Це ще Рот Лєрмонтова не читала.
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03.07.2022 12:21 Відповісти
Завали свой Рот - Чехов родился в украинском городе Таганроге и с какого бока он русский писатель?
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03.07.2022 12:21 Відповісти
угу,ну, який вплив цієї культури на нассєлЄніє??що вона виростила?А лермонтова точно не забере з його твором"Уланша" де оспівується групове згвалтування, який народ така і культура, а німцям видать ця культура дуже близька, недарма історичні партнери
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03.07.2022 12:22 Відповісти
боже, какие они конченные!
Хоть кто-то мне может объяснить, что эта дура хотела сказать?? кто-то пройдется по немецким библиотекам и изымет книжки чехова??? или по филармониям и оперным театрам и заберет ноты чайковского ?!
что эти дебилы курят вообще??
при чем здесь мировое наследие которое общедоступно, к современной рос. культуре вообще?! и кто его у этой козы забирает?
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03.07.2022 12:26 Відповісти
Я ж говорю одни комсомолки там осталис )
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03.07.2022 12:31 Відповісти
''А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать.'' (""Ванька '', Чехов). Таку культуру німчура хоче зберегти? Зараз ***** їм тою сєльодкою по морді возить
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03.07.2022 12:36 Відповісти
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03.07.2022 13:37 Відповісти
самое главное, что они от єтого оргазмируют 🤣
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03.07.2022 13:38 Відповісти
- альО?!.. это прачечная?
- ***..ечная! - это - министерство культуры Германии!(с)
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03.07.2022 13:06 Відповісти
Что за хрень?
Культура - вещь ПРИНЦИПИАЛЬНО индивидуальная. Авторская. А финансируемые ГОСУДАРСТВОМ агитки - это не культура, а пропагандистские листовки.
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03.07.2022 13:07 Відповісти
Та і пішов той чехов за руським воєнним кораблем
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03.07.2022 13:43 Відповісти
Из автобиографии великого писателя АП.Чехова - «Я родился в живописном украинском городке Таганрог…». Это я напоминаю рашистским нацистам отрицающим историческое существование Украины и украинских границ.
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03.07.2022 14:06 Відповісти
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03.07.2022 14:15 Відповісти
Посол Мельник! Тикніть мордою цю фрау в біографію Чехова! Вона охреніє!
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03.07.2022 15:43 Відповісти
Тётка эта напомнила старый анекдот - Алё, это прачечная? - *********. - Это институт руской культуры.
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03.07.2022 15:54 Відповісти
Чехов украинец.
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03.07.2022 15:57 Відповісти
Ще одна любительниця групового зґвалтування.

Треба щоб всі любителі срущого мира прочуствували на собі творчість Лєрмонтова про «Манду до жопи раздєрут».

А якщо вони не дадуть нам відмінити росію та її гоблінську культуру, то значить цих пособників срущого мира з Німеччини чи звідки вони б там не були теж треба відмінити.
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03.07.2022 15:59 Відповісти
А от яких українських письменників та поетів ця фрау Рот знає?
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03.07.2022 16:06 Відповісти
Да кто у нее что забирает
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03.07.2022 16:35 Відповісти
"Російської культури" взагали немає, як немає взагали "російської кухні", "російського характеру" ... Тому що немає такої національності - росіяни, і ніколи не було.
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03.07.2022 16:45 Відповісти
Т.з. "русскую культуру" творили, в-основному українці і євреї.
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03.07.2022 19:24 Відповісти
Рот целуется с Чеховым рот-врот ?
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03.07.2022 18:20 Відповісти
Варто би подякувати фрау міністрині за відданість і повагу до творчості Великого Українця Антіна Чехова.
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03.07.2022 19:25 Відповісти
Чехов путину не по зубам, я спокоен.
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04.07.2022 04:33 Відповісти
 
 