Міністерка культури Німеччини Рот - проти бойкоту культури РФ: "Не дам Путіну забрати Чехова"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Бойкотувати російську культуру неправильно. Наприклад, не можна дозволяти російському диктатору Володимиру Путіну забирати творчість письменника Антона Чехова.
Такої думки дотримується міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот, повідолмяє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
Вона назвала "отрутою для демократії" російську пропаганду, але вважає "цілком неправильним бойкот усього, що становить російську культуру".
"Існує велика невизначеність щодо того, як ставитися до російської культури. Я вважаю, що бойкот – це зовсім неправильно, тому що найчастіше російські митці намагаються зберегти останні свободи", – сказала вона.
На думку Рот, існує "велика російська культура, будь то музика, література, Чехов".
"Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!" – сказала вона.
Рот також зазначила, що "люди в Україні почуваються європейцями", борються за свободу і за демократичні права, які в Європі вважають само собою зрозумілими.
Рот перша з уряду Німеччини відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення РФ, вона приїхала до Одеси на початку червня. Вона також виступала за захист українських культурних діячів, які отримали притулок у ФРН.
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"А що з Чехова вона читала?"
Навряд вона змогла би назвати більше трьох творів.
КашпіровськийАрестович взагалі каже ща саме українці МУСЯТЬ рятувати російську культуру.
Ніхто нікому нічого не винен. Якщо самим росіянам байдуже що їх "цивілізація" стрімко летить у прірву, то чому повинні перейматися інші? Вони напали, а ми мусимо їх рятувати? Ще й ми винні?
Дзуськи. Хай гине. Будемо розказувати про них на уроках історії як про зниклих скіфів чи готів. Так, було, але загуло.
такий собі "фіговий листочок", котрим людожер намагається прикрити своє рило та руки, які не просихають від чужої крові.
НАПРИКЛАД??
Чужого Украине не надо...
Воняет Мавзолеем...
Давайте сначала уничтожим орков, путина, рашизм и прочую сволоту (причем уничтожим физически и накорню), а потом уже будем рассуждать о "русской культуре", о "хороших русских" и т.п.
Нашла за ким сумувати.
Хоть кто-то мне может объяснить, что эта дура хотела сказать?? кто-то пройдется по немецким библиотекам и изымет книжки чехова??? или по филармониям и оперным театрам и заберет ноты чайковского ?!
что эти дебилы курят вообще??
при чем здесь мировое наследие которое общедоступно, к современной рос. культуре вообще?! и кто его у этой козы забирает?
- ***..ечная! - это - министерство культуры Германии!(с)
Культура - вещь ПРИНЦИПИАЛЬНО индивидуальная. Авторская. А финансируемые ГОСУДАРСТВОМ агитки - это не культура, а пропагандистские листовки.
Треба щоб всі любителі срущого мира прочуствували на собі творчість Лєрмонтова про «Манду до жопи раздєрут».
А якщо вони не дадуть нам відмінити росію та її гоблінську культуру, то значить цих пособників срущого мира з Німеччини чи звідки вони б там не були теж треба відмінити.