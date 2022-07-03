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Майже 800 тис. українців втратили житло через дії російських окупантів, - Центр стратегічних комунікацій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

богачук,київ

Близько 800 тисяч громадян України залишилися без даху над головою внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram, про це заявила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, найбільше руйнувань житлового фонду зафіксовано на сході та півночі країни, де відбувалися та тривають активні бойові дії.

"Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду - у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях", - зазначила Шуляк.

Нардепка додала, що вже приблизно 200 тис. українців подали заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

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Автор: Наталя Джума
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Мабуть, варто мати ще Україні відповідне міністерство або іншу аналогічну держструктуру із ціх проблем (назвати її можна, як заманеться, та це на разі не є головне). Аби шановні панове перейматися виключно справами тих, хто потерпав від ординської парашинської навали агресорів (й, на жаль, може ще потерпати): руйнація нерухомості, мародерство, викрадення рідних дітлахів та жінок. Державо - та допоможіть, як зможете, своєму народові щирому мирному українському.
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03.07.2022 12:09 Відповісти
800 тысяч? Да в одном Мариуполе жителей на начало было около полумиллиона.
А Северодонецк? А Лисичанск? А сколько в Харькове и Николаеве разбили?
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03.07.2022 12:14 Відповісти
Не дай Господь... И это ведь не просто жилье. Украинцы в этом смысле как молдоване, всю жизнь свои дома обустраивают, чтобы было лучше чем у соседа. У соседа ламинат, так я себе паркет, у соседа ванна с джакузи, так я себе бассейн. Утрирую, конечно. Каждый по возможностям делает, но смысл тот же - созидать, строить, обустроить место, в котором живешь. Это не просто дома лишиться, это потерять результат трудов всей жизни.
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03.07.2022 12:41 Відповісти
там такий кирило тимошенко все шото варнякав про якесь житло від держави. а це вже заткнувся. вагонів набудував для 25 сімей і на цьому все?
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03.07.2022 12:51 Відповісти
Cогласен с первым комментом. Необходимо создать министерство восстановления Украины.
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03.07.2022 16:13 Відповісти
 
 