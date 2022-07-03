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На місці обстрілу у Бєлгороді виявили частини ЗРК "Панцир", який перебуває на озброєнні російської армії, - Цаплієнко. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У російському Бєлгороді виявили частини ЗРК "Панцир", який перебуває на озброєнні у російської армії.
Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"У місцевих пабліках поширюється фото частини ракети, яка застрягла у стіні житлового будинку. Спостерігачі стверджують, що це ЗРК "Панцир", якого немає на озброєнні України. Швидше за все, так само, як сталося нещодавно в окупованому Алчевську, ракета рашистів просто впала на будинки росіян", - пише він.
Топ коментарі
+74 Post-AV
показати весь коментар03.07.2022 12:03
+56 YU ST
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+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.07.2022 12:04
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Рахунок 1:0 на користь «Кондиціонера»!
Ну вы поняли, пока с вашей территории обстреливается Харьков, спокойно вы спать уже не будете!
Единственный ваш выход - массовые протесты против присутствия путинских военных преступников на территории Белгородской области.
Выбирайте!
а ведь Белгород на паРаше считают почти образцово-показательным по благоустройству...
и как Белгород по сравнении с Харьковом? кто знает?