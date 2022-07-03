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На місці обстрілу у Бєлгороді виявили частини ЗРК "Панцир", який перебуває на озброєнні російської армії, - Цаплієнко. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російському Бєлгороді виявили частини ЗРК "Панцир", який перебуває на озброєнні у російської армії.

Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"У місцевих пабліках поширюється фото частини ракети, яка застрягла у стіні житлового будинку. Спостерігачі стверджують, що це ЗРК "Панцир", якого немає на озброєнні України. Швидше за все, так само, як сталося нещодавно в окупованому Алчевську, ракета рашистів просто впала на будинки росіян", - пише він.

На місці обстрілу у Бєлгороді виявили частини ЗРК Панцир, який перебуває на озброєнні російської армії, - Цаплієнко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді знову пролунали вибухи, повідомляється про 3 загиблих. ВIДЕО (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу...
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03.07.2022 12:03
+56
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03.07.2022 12:31
+40
Лапатнікам абсірацца нє прівикать,ані абосранимі ужє раждаются...
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03.07.2022 12:04
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Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу...
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03.07.2022 12:03 Відповісти
Лапатнікам абсірацца нє прівикать,ані абосранимі ужє раждаются...
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03.07.2022 12:04 Відповісти
Вся їхня хитрість шита білими нитками.
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03.07.2022 12:04 Відповісти
Ну тож може бути ППО Білгорода.
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03.07.2022 12:14 Відповісти
Даремно радієте. Рашисти скажуть що Україна на початку війни захопила цілими 3-4 Панциря, ось ними і вдарили
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03.07.2022 12:05 Відповісти
Скажуть і що?
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03.07.2022 12:07 Відповісти
Дальність 18 км, то як він там опинився?
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03.07.2022 12:09 Відповісти
а це вже рашистам не цікаво, їм деталі колись заважали куйню нести і вірити в неї?
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03.07.2022 12:13 Відповісти
Набагато простіше визнати що це впали частини їхньої ракети, після ураження цілі.
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03.07.2022 12:59 Відповісти
І що, ***** нападе???
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03.07.2022 12:09 Відповісти
я про те що, їм зручно все пояснити своїм дебічам, тому *типу збивали* панцирями, а не с300-с400 аналоговнєтними
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03.07.2022 12:14 Відповісти
Вони скажуть у любому випадку. А рюська худоба повірить всьому. Знаю по одній знайомій.
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03.07.2022 12:22 Відповісти
Трофейні є. Та навряд би вони дістали до Білгорода. Це ПВО ближнього радіусу дії
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03.07.2022 12:05 Відповісти
Наші вже з трофейного Панциря хєрачать! Ріспект
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03.07.2022 12:06 Відповісти
Ну а реально - от нащо Україні ті декілька "Панцирів", які були захоплені в березні-квітні? Ракет для них - катма, бк для гармат - обмежений. А так - привезли під Бєлгород, запустили шарманку - і чекають пусків іскандеро-калібрів. І ніхто ж особливо чіплятись не буде під час транспортування своїм ходом - військове завдання, фсб, тири-пири - хєр перевіриш, а залізяка - ось вона, тільки на озброєнні рашки знаходитсья. А після завдання хлопці перевдягнулись в цивільне та бомжувате - і шукай їх. Своїх "паляниць" в рашкованів для українців немає...
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03.07.2022 15:18 Відповісти
кацапов нужно носом тыкать в реальность, что бы они понимали
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03.07.2022 12:06 Відповісти
Чого не воронєж рашисти)
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03.07.2022 12:07 Відповісти
Навіть якщо і не наші, треба сказати, що наші
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03.07.2022 12:08 Відповісти
так такое "признание" оправдает бомбежки одессы, киева, кременчуга, николаева и т.д.
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03.07.2022 12:35 Відповісти
І що?! Навіть якщо путлер в прямому ефірі з"їсть українське немовля, кацапське бидло найде цьому виправдання!
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03.07.2022 13:16 Відповісти
Навпаки. Навіть, якщо наші, треба казати, що кацапи самі себе опускають. Гібрідна отвєточка.
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03.07.2022 12:42 Відповісти
навіщо, яка мета так сказати?
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03.07.2022 13:38 Відповісти
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03.07.2022 12:08 Відповісти
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03.07.2022 16:46 Відповісти
Яж казав ппо "бумеранг". Аналагавнет.
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03.07.2022 12:15 Відповісти
Вєсіт як у путєна. Як його ******* кацапи.
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03.07.2022 12:15 Відповісти
Прівєт уральским ********. Обыграйте, *******.
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03.07.2022 12:17 Відповісти
Абезяны валят по кругу... когда глаза 👀 залиты стекломоем а мозг 🧠 забит вяличиеми пропагандой нет разницы по ком стрелять....
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03.07.2022 12:18 Відповісти
Матч «Панцир»-«Кондиціонер» завершено!
Рахунок 1:0 на користь «Кондиціонера»!
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03.07.2022 12:21 Відповісти
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03.07.2022 12:31 Відповісти
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03.07.2022 12:36 Відповісти
А може у нас годинник встановлений по мередіану Нью-Йорка?
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03.07.2022 12:48 Відповісти
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03.07.2022 12:37 Відповісти
. Бог шельму таврує.
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03.07.2022 12:43 Відповісти
Оператор "Панцыря Ссыт один" (С1) после нажатия на кнопку "Пуск": "Показалось...."
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03.07.2022 12:53 Відповісти
А как вам такая версия - они пульнули Искандером, не выключив систему ПВО вокруг позиций, их панцырь сбил их собственную ракету?
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03.07.2022 12:58 Відповісти
А взагалі чудовий сьогодні ранок

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03.07.2022 13:09 Відповісти
А про що новина? Пакета від ПЗРК Панцир С. Її застосовують для боротьби з повітряними цілями. Як нею можна щось обстрілювати на землі??? Може нею намагалися щось збити?
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03.07.2022 13:12 Відповісти
Може i намагалися ))))))))))))))))
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03.07.2022 13:18 Відповісти
Той Панцир хоч ворону збив колись?
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03.07.2022 13:15 Відповісти
подивіться на фото - плитку фасадну поцарапав!
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03.07.2022 15:43 Відповісти
..ну хоть для чего-то бесполезный "панцирь" кацапам пригодился.. хоть для принуждения долбо.бов Мокши к мобилизации на смерть в степях Украины
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03.07.2022 13:20 Відповісти
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03.07.2022 13:51 Відповісти
Жители Белгорода!
Ну вы поняли, пока с вашей территории обстреливается Харьков, спокойно вы спать уже не будете!
Единственный ваш выход - массовые протесты против присутствия путинских военных преступников на территории Белгородской области.
Выбирайте!
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03.07.2022 13:58 Відповісти
***** уже дополководилось, дополоумилось. Сафсем паехало.
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03.07.2022 14:36 Відповісти
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03.07.2022 14:55 Відповісти
Дела у орков совсем плохи, нужны аргументы для мобилизации...
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03.07.2022 15:35 Відповісти
чего вход в подьезд такой засранный ?
а ведь Белгород на паРаше считают почти образцово-показательным по благоустройству...

и как Белгород по сравнении с Харьковом? кто знает?
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03.07.2022 16:13 Відповісти
Харків набагато більше розбомблений
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03.07.2022 18:23 Відповісти
Варто додавати "поки що" )
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03.07.2022 20:46 Відповісти
поширюйте в російських соцмережах. Бо вони про це не знають
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03.07.2022 16:34 Відповісти
Глибоко *****, що вони знають, а що ні.
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03.07.2022 20:47 Відповісти
Скажуть, що їхня ПВО збивала наші ракети та безпілотники
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03.07.2022 18:22 Відповісти
Панцир - ППО. Цікаво, що там ракета впала...
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03.07.2022 21:53 Відповісти
Це ж ракетно гарматний зрк,так от його ж пушка тай поцілила в його ж ракету,а ми тут ні до чого! А може й білоруси постарались,йух його знає!!!
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03.07.2022 23:29 Відповісти
Фашисти пишуть,що то наші з Харкова пульнули. Ну і нехай. Нехай тепер з цими думками засипають кожного дня
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04.07.2022 00:49 Відповісти
Радиус действия до 20км,а только до границы 30.
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04.07.2022 08:42 Відповісти
у ***** в северном рейхе начались хлопки . хлопки . хлопки ---- как на сьезде ..единососов.. только громче немного
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04.07.2022 06:40 Відповісти
Ни уя себе курнули.
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04.07.2022 08:43 Відповісти
 
 