УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11219 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
22 393 37
армія рф (13581) війна (56949) розвідка (3609) техніка (1333)

Оборонні підприємства РФ відмовляються ремонтувати пошкоджену бойову техніку окупантів, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Конфлікт між військовим керівництвом рф та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО УКраїни.

"За час російсько-української війни, захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу РФ. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах. Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі основи БМП та танків", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни готуються сфальсифікувати результати "голосування" на Херсонщині, - розвідка Великої Британії

У ГУР додають: "Водночас, директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, які надходять від військових за вже виконані роботи. Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Проте корупція і жага до наживи серед військового керівництва РФ звели цю спробу нанівець".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
показати весь коментар
03.07.2022 12:28
+28
В Финляндии предлагают разместить базу НАТО рядом с границей рф, - финская гостелерадиокомпания Yle.

Эту идею предложил мэр города Лаппеенранта дабы привлечь инвесторов в провинцию и дать им гарантии безопасности. Расстояние до ближайшего крупного города рф Выборга составляет чуть больше 60км.

У русни, ожидаемо, сгорел пердак.
показати весь коментар
03.07.2022 12:33
+24
та невже???
та путлер розстріляє цих директорів і будуть ремонтувати бесплатно !!
вже забули сталінске- всьо для фронта всьо для пабеди??
показати весь коментар
03.07.2022 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.07.2022 12:28 Відповісти
та невже???
та путлер розстріляє цих директорів і будуть ремонтувати бесплатно !!
вже забули сталінске- всьо для фронта всьо для пабеди??
показати весь коментар
03.07.2022 12:30 Відповісти
а он и расстреляет, и семью сгнобит и детей, незаметно для всех, это у них норма.
показати весь коментар
03.07.2022 12:36 Відповісти
чім будуть ремонтувати?
показати весь коментар
03.07.2022 12:39 Відповісти
В Финляндии предлагают разместить базу НАТО рядом с границей рф, - финская гостелерадиокомпания Yle.

Эту идею предложил мэр города Лаппеенранта дабы привлечь инвесторов в провинцию и дать им гарантии безопасности. Расстояние до ближайшего крупного города рф Выборга составляет чуть больше 60км.

У русни, ожидаемо, сгорел пердак.
показати весь коментар
03.07.2022 12:33 Відповісти
Директорів розстріляти, робітників розігнати. Як там казав їх улюблений Сралін "Не человека - нет проблем"
показати весь коментар
03.07.2022 12:34 Відповісти
Коли вже люди почнуть читати самі новини, а не лише заголовки...

"...Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі основи БМП та танків", - йдеться у повідомленні."
показати весь коментар
03.07.2022 12:44 Відповісти
Молодцы доставляющие технику, они делают самое полезное из возможного. Продолжайте в том же духе, потом после нашей победы вам это зачтётся. Слава Украине!
показати весь коментар
03.07.2022 13:19 Відповісти
ГУР ,краще б порахував скільки старого радянського війскового хламу зберігається у рашиста , котрий можна використовувати,як рем комплект???
показати весь коментар
03.07.2022 12:36 Відповісти
і що там є тепловізори, балістичні обчислювачі, лазерні дальноміри?
показати весь коментар
03.07.2022 12:46 Відповісти
нужно побольше рассказывать тамошним пушечным пазлам, как сказочно обогатились некоторые ихние мародёры, воруя не стиралки та миксеры, а раскурочивая свои боевые машины на драгметаллы. типо - салдатик спёр с самолёта, который охранял, маааааленький блочок, цены неимоверной, положил его в каселёк, дезертировал, продал, заплатил погранцам парашным и слинял на запад, где купил себе мясохладобойню, яхту и флигель (понятно шо с серьёзными деталями надо такие истории описывать). ну 100 пудов - курочить будут свою технику не просто чтобы из строя вывести и не идти в бой, но и в надежде так же вот урвать миллионы )))
показати весь коментар
03.07.2022 12:37 Відповісти
Як то кажуть - "толи еще будет!" Це ще один з показників поразки паразита людства - путінської парашії! Початок кінця!
показати весь коментар
03.07.2022 12:38 Відповісти
Курите, пейте, продавайте!!! Гандон на морду одевайте. І в добрий путь в загробную обитель )
показати весь коментар
03.07.2022 12:39 Відповісти
отвёрточная разборка.
показати весь коментар
03.07.2022 12:39 Відповісти
"Нескінченні запаси" зробили "жест доброй воли".
показати весь коментар
03.07.2022 12:41 Відповісти
Директора оборонных предприятий отказываются
Удивительно, что их вообще кто-то спрашивает.
показати весь коментар
03.07.2022 12:44 Відповісти
Карлик-путлер и вся его кремлёвская банда семимильными шагами приближают разгром своего оркостана. Слава ВСУ !!
показати весь коментар
03.07.2022 12:49 Відповісти
Это аналоговно и новое нельзя было ремонтировать, а уж покоцанное современным оружием - тем более!
показати весь коментар
03.07.2022 12:50 Відповісти
Там є два маленькі "нюанси" - після виведення розбитої техніки з поля бою військовослужбовці повинні виконать дві речі - вилучить з неї тіла та їх рештки, а також всі цілі ********** А у в/ч цим ніхто займаться не хоче - вантажать на платформи і відправляють на завод От і уяви: приходить техніка з гниючим трупом всередині та ще й з ************ в бойовому стані - в гранатах УЗРГМ вкручені, у снарядах - підривачі А якщо вони ще й частково ушкоджені в результаті вибуху в техніці? Завод береться РЕМОНТУВАТЬ техніку, а не працювать похоронною чи саперною командою!
показати весь коментар
03.07.2022 12:52 Відповісти
Прапорщик ********* -самый опытный и незаменимый военный РФ.
показати весь коментар
03.07.2022 12:55 Відповісти
Ничо, там у них законопроект готовится о принуждении бизнеса к госзаказам от армии и работе во внеурочное время.

Всё сделают
показати весь коментар
03.07.2022 12:58 Відповісти
Щось запахло великою брехнею... Там ніхто не може відмовитись
показати весь коментар
03.07.2022 13:01 Відповісти
Червоні директора розвалили совок. Помогай Всевишній теперешнім лаптєногім баронам індустрії.
показати весь коментар
03.07.2022 13:02 Відповісти
Хто може повірити в таку хе..ню?? Шановний ГУР розкрийте інформацію про вашого агента, який здобув такі "секрети"! Або виженіть його на фронт і не розповсюджуйте анектодів. Соромно!.
показати весь коментар
03.07.2022 13:12 Відповісти
счас тебе кацап все расскажут всех сдадут
показати весь коментар
03.07.2022 17:47 Відповісти
Директора відповіли приблизно так: з горілого гівна цукерку не зробиш.
показати весь коментар
03.07.2022 13:12 Відповісти
а бурятів на розборку приймають ?
показати весь коментар
03.07.2022 13:18 Відповісти
А чому оборонні підприємства рф ще не знищені нашими хімарсами?
показати весь коментар
03.07.2022 13:19 Відповісти
Свєжо прєданьє, да верітся с трудом!
Більше схоже на вигадку.
показати весь коментар
03.07.2022 13:25 Відповісти
в часи великої війни створювались спеціальні частини (трофейщики) і отримували грошову премію за збір мана. Артелеристам теж платили гроші за упаковку і повернення гільз. А цей стан викликаний тим, що вигорівший танк та інша бронетехніка не ремонтнопридатні. Нехватка запчастин основна причина конфлікту. Це тягнеться з часів фінської війни. Навіть тодішній нарком Ворошилов уведомляв Сталіна,що за 1939 рік випущено пару тисяч танків і всього 87 штук траків. Ну а самі танкобудівничі теж старались. Такий метод ремонту як в рузге називаться канібалізмом, що характерно для андрофагів. І зараз, БТ, яке вийшло зладу по техпричинам не ремонтується бонемає запчастин, а згорівша техніка не придатна.
показати весь коментар
03.07.2022 13:29 Відповісти
Проще все. Бабла выбивают больше под ремонт. Стырить шанс есть.
показати весь коментар
03.07.2022 13:56 Відповісти
Як можна поміняти запчастину від танка на горілку?
показати весь коментар
03.07.2022 13:57 Відповісти
Опыт и талант не пропьёшь!
показати весь коментар
03.07.2022 14:46 Відповісти
і що?? нам в 14му теж відмовлялись ремонтувати
ну тепер їжте, не заляпайтесь
показати весь коментар
03.07.2022 14:23 Відповісти
-Молчать! У меня ваш маршал под Кёнигсбергом сортиры чистил, когда я тараном эсминец брал за чекушку!!!

Даёшь Беломорканал! За родину! За победу! Хлебай, унучки, ханку! (С)
показати весь коментар
03.07.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2022 14:38 Відповісти
Українським оборонним підприємствам директор Укроборонпрому Ю. Гусєв теж забороняє ремонтувати пошкоджену техніку - тож тут у нас з ними паритет .
показати весь коментар
03.07.2022 16:47 Відповісти
 
 