Оборонні підприємства РФ відмовляються ремонтувати пошкоджену бойову техніку окупантів, - ГУР МО
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Конфлікт між військовим керівництвом рф та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО УКраїни.
"За час російсько-української війни, захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу РФ. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах. Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі основи БМП та танків", - йдеться у повідомленні.
У ГУР додають: "Водночас, директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, які надходять від військових за вже виконані роботи. Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Проте корупція і жага до наживи серед військового керівництва РФ звели цю спробу нанівець".
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та путлер розстріляє цих директорів і будуть ремонтувати бесплатно !!
вже забули сталінске- всьо для фронта всьо для пабеди??
Эту идею предложил мэр города Лаппеенранта дабы привлечь инвесторов в провинцию и дать им гарантии безопасности. Расстояние до ближайшего крупного города рф Выборга составляет чуть больше 60км.
У русни, ожидаемо, сгорел пердак.
"...Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі основи БМП та танків", - йдеться у повідомленні."
Удивительно, что их вообще кто-то спрашивает.
Всё сделают
Більше схоже на вигадку.
ну тепер їжте, не заляпайтесь
Даёшь Беломорканал! За родину! За победу! Хлебай, унучки, ханку! (С)