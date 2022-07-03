10 607 28
МЗС розкритикувало західні ЗМІ за використання термінів російських пропагандистів щодо війни РФ проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Речник МЗС України Олег Ніколенко дорікнув агенції AFP, яка повідомила, що нібито "українські сепаратисти" захоплюють Лисичанськ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер дипломата.
"Агенція AFP стала жертвою російської пропаганди. Вони називають російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт – Кремль підбадьорює. Що далі - "українські сепаратисти" обстрілюють крилатими ракетами з Каспію?" - написав Ніколенко.
Топ коментарі
+15 mrSmith
показати весь коментар03.07.2022 12:42
+10 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар03.07.2022 12:50
+9 Олег Квиташ
показати весь коментар03.07.2022 13:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ан ніт - є ціла купа, і за гроші і просто корисні ідійоти.
Посол Омельченко - він чим займається? От, як би ми не ставились до посла Мельника, але в насрізь прорашенській дойчланд подібне - рідкість, і ніколи не залишається без реагування Мельника!
А реагування від спікера МЗС - це мертвому припарка.
Kavkaz Center
Болгарские службы выявили факты того, что россия платила болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, выступающим в госСМИ, по 4000 левов в месяц за формирование общественного мнения в пользу Москы и тех на кого указывал Кремль.
Ось візьміть Політеко,засновники працювали на Трампа, брали гранти, тепер першими беруть інтервью у Козиря,Агрохімії. Працюють забезплатно ? Так як і Інститут вивчення війни,створений потомками бессарабських євреїв. Заливають червоним кольором карти України "ЗА ТАК"?
Обосралось одно конкретное агентство - AFP. И МИД упрекнул именно его.... Не раскритиковал...- упрекнул.... и не западные СМИ - агентство - AFP
А вы нам ставите заголовок раскритиковал.... западные СМИ ... все нахально и огульно представлено.
Вопросы : зачем ? И чем ваш заголовок отличается от рашских нарративов про Запад ?
Наші ЗМІ та і політики дуже активно користуються термінами ДНР та ЛНР. Ці терміни прийшли до нас з московії і дуже швидко укорінились, так як у малоросів все московське дуже швидко укорінюється. Навіть використання цих термінів у лапках не вирішує проблему, так як у промові лапок не видно. А проблема у тім, що завдяки цьому в історії залишиться ЛНР та ДНР, що в довгостроковій перспективі вплине на можливість територіальних маніпуляцій. Це як АР Крим.
Тобто, замість того, щоб використовувати українські назви ОРДО ОРЛО ми використовуємо московитські ДНР та ЛНР. Якщо використовувати такі абривіатури, то виключно зі словосполученням терористична організація ДНР та терористична організація ЛНР, що зробить ці назви токсичними та в майбутньому унеможливить маніпуляції .
Приклад такої маніпуляції кацапами та як на це реагувати, нещодавно продемонстрував Азербайджан. На термін від російського мід про нагірний карабах, Азербайджан заявив, що такої території в реальності не існує. така територія існує тільки у хворій уяві рф.