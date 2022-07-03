Упевнений, що воїни українського флоту гарантовано відправлять услід за "російським кораблем" решту корабельного складу агресора, - Зеленський
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Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками.
Про це йдеться у вітанні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками на морі, суходолі і в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер. Україна пишається вами, надихається вашими бойовими успіхами, усіляко підтримує, розділяє біль від втрат та вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту", - зазначив глава держави.
Від імені українського народу Зеленський висловив подяку всьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за звитягу та героїчне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву.
У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава!
"Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту та уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували усьому світові, гарантовано відправлять услід за "російським кораблем" решту корабельного складу російського агресора. Зичу українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами. Слава Військово-Морським Силам України!", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/JNVenoS2cFA
Ти сьогодні зареєструвався для цього блювотиння мразота?
Тому що, якщо ми вернемо крим - то сєвастопольського флоту там вже не має бути.
Звучить цинічно від того, хто послабляв збройні сили в цілому і ВМС зокрема!
Відосіки-гундосіки продовжуються…
А нашим воїнам здоров'я і перемог на всіх фронтах!
Це вже починає бути схожим на анекдот.
Генсек прямо закликає Україну подати заявку на вступ. Наші можновладці обурюються чому ми не в НАТО, при цьому не подаючи саму заявку
Пам'ятаєте в старому анекдоті як один набожний дуже довго просив Бога про виграш в лотерею. Св. Петро звернувся до Бога зі словами мовляв Господи чому ти йому не допоможеш? На що Бог відповів, що він і радий це зробити і вже все підготував, але ж нехай цей йолоп хоч лотерейного білета купить
Епоха цинізму та брехні:
Отже за вступ до НАТО виступає близько 78% громадян України. Що робить влада? Не подає навіть заявки на ПДЧ, а наступний саміт НАТО тільки через рік. Лідор нації, якому плювати на націю.
Зате показали журналістку з сіліконовими сіськами!
Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни. На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.