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Упевнений, що воїни українського флоту гарантовано відправлять услід за "російським кораблем" решту корабельного складу агресора, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками.

Про це йдеться у вітанні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками на морі, суходолі і в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер. Україна пишається вами, надихається вашими бойовими успіхами, усіляко підтримує, розділяє біль від втрат та вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту", - зазначив глава держави.

Від імені українського народу Зеленський висловив подяку всьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за звитягу та героїчне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава!

"Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту та уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували усьому світові, гарантовано відправлять услід за "російським кораблем" решту корабельного складу російського агресора. Зичу українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами. Слава Військово-Морським Силам України!", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці завжди демонстрували відвагу на морі, - Наєв привітав моряків із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Що ти зробило для ВМФ України? Клоун квартальний.
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03.07.2022 12:46
+15
Клоун криворожский. Он шо, всерьез верит, что крейсер Москва украинские моряки веслами забили в дно морское?
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03.07.2022 12:53
+15
Зелю хлібом не годуй, тільки дай пропіаритись на чомусь.
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03.07.2022 12:54
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🎶🎶🎶В Черном море украинском: Леся Никитюк перепела знаменитую песенку про "русский военный корабль"

https://youtu.be/JNVenoS2cFA
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03.07.2022 12:43 Відповісти
Що ти зробило для ВМФ України? Клоун квартальний.
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03.07.2022 12:46 Відповісти
Воно було впевнене, що інші зроблять
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03.07.2022 12:49 Відповісти
Пашинский на свободе, Коростелёв не под следствием - и это уже не мало.
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03.07.2022 12:50 Відповісти
Ага. Зеленский их потом, после войны в тюрягу упечёт. И всех, кто хоть чем-то лучше малороса. Конкурентов быть не должно
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03.07.2022 13:06 Відповісти
не упечёт. Война должна продолжаться, а иначе игорьвалерич на американскую кичу угодит. Страной будет править всю войну Нобелевский лауреат мира, приведший войну в страну, где он по безумию населения был выбран президентом.
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03.07.2022 13:46 Відповісти
Обізвався свідок секти ЗЕ.
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03.07.2022 12:58 Відповісти
Маю надію що не голосував за зе. Це перше. Друге - він платив податки на армію. А зе їх свиснув через велике крадівництво. 3 - чи в його обов'язках напряму допомагати вмсу? А от у зе - так. Так що завали зелебобік, не кидайся на людей.
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03.07.2022 12:58 Відповісти
Ну як що заморозило ракетну програму по Нептун
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03.07.2022 13:37 Відповісти
Розброїв та затопив "Сагайдачний"а в Маріуполі сдав рашофашистам бронекатери...
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03.07.2022 12:50 Відповісти
Кузня на Рибальському теж його робота.
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03.07.2022 12:59 Відповісти
Свінарчукі то же Зеля Володимир Олександрович))))
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03.07.2022 16:20 Відповісти
Свинарчуки - то ПВО навколо Києва, як мінімум. Тож заткни пельку кацапсина тупорила.
Ти сьогодні зареєструвався для цього блювотиння мразота?
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03.07.2022 18:15 Відповісти
Клоун криворожский. Он шо, всерьез верит, что крейсер Москва украинские моряки веслами забили в дно морское?
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03.07.2022 12:53 Відповісти
Зелю хлібом не годуй, тільки дай пропіаритись на чомусь.
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03.07.2022 12:54 Відповісти
в нас є Нептун, Harpoon і буде Exocet. відіб'ємомось. решта пиьань до нашого наріда.
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03.07.2022 12:56 Відповісти
випускайте вже Сагайдачного! Гетьман має все по місцях розставити у нашому морі.
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03.07.2022 12:57 Відповісти
стебешься? или от незнания?
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03.07.2022 13:48 Відповісти
попсу ******** **** сволота
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03.07.2022 12:57 Відповісти
асфальт шашлічьки шампура
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03.07.2022 12:58 Відповісти
это если ватные корыта подойдут под зону поражения Гарпуна.
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03.07.2022 12:58 Відповісти
і докт його як свиней тупо нищити не начинають - не доходе. нарід *******
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03.07.2022 13:00 Відповісти
ненавиджу. скільки казав попереджав, так обісрали засудили тварі. нарід свого заслуговує.
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03.07.2022 13:02 Відповісти
піпець змістовна промова
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03.07.2022 13:05 Відповісти
так ну яка срань обрала оце таку влаладу
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03.07.2022 13:11 Відповісти
Кому дякувати?
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03.07.2022 13:12 Відповісти
я не вірю у мудрість цього наріда і маю усі причини
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03.07.2022 13:13 Відповісти
Блаблаблаблаблабла и так до бесконечности
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03.07.2022 13:09 Відповісти
єрмака спочатку відправ з татаровим, чьмо квартальне.
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03.07.2022 13:10 Відповісти
головне - Бєню
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03.07.2022 13:16 Відповісти
здається це великою мірою його помста
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03.07.2022 13:17 Відповісти
Якщо ми збираємось повертати крим - то всі російські кораблі все одно потрібно знищити.
Тому що, якщо ми вернемо крим - то сєвастопольського флоту там вже не має бути.
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03.07.2022 13:14 Відповісти
Ну просто хлопчина - свято!
Звучить цинічно від того, хто послабляв збройні сили в цілому і ВМС зокрема!
Відосіки-гундосіки продовжуються…
А нашим воїнам здоров'я і перемог на всіх фронтах!
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03.07.2022 13:17 Відповісти
Зеленский сегодня сдал всю Луганскую область.
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03.07.2022 13:24 Відповісти
біжи повоюй кацапюра подивимся скільки здасиш -
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03.07.2022 14:15 Відповісти
Григ 2:
Це вже починає бути схожим на анекдот.
Генсек прямо закликає Україну подати заявку на вступ. Наші можновладці обурюються чому ми не в НАТО, при цьому не подаючи саму заявку

Пам'ятаєте в старому анекдоті як один набожний дуже довго просив Бога про виграш в лотерею. Св. Петро звернувся до Бога зі словами мовляв Господи чому ти йому не допоможеш? На що Бог відповів, що він і радий це зробити і вже все підготував, але ж нехай цей йолоп хоч лотерейного білета купить

Епоха цинізму та брехні:
Отже за вступ до НАТО виступає близько 78% громадян України. Що робить влада? Не подає навіть заявки на ПДЧ, а наступний саміт НАТО тільки через рік. Лідор нації, якому плювати на націю.
Зате показали журналістку з сіліконовими сіськами!

Каракай:
 Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни. На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.
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03.07.2022 13:25 Відповісти
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03.07.2022 13:28 Відповісти
ЭХ МНЕ БЫ рояль Я Б ТОЖЕ СЫГРАЛ
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03.07.2022 13:29 Відповісти
Наближає Україну до розриву дружніх відносин з Британією(Британця із позивним Сафрон, пораненого в бою за Україну, 5 годин протримали на кордоні у Шегинях з подальшою забороною на в'їзд до нашої країни. Що за бл#ство? - Карпунцов Джерело: https://censor.net/ua/p3351767
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03.07.2022 14:20 Відповісти
Очень интересное было бы поздравление от этого тела на фоне затопленного единственного фрегата Украины - Гетман Сагайдачный. Это ж надо быть такими ********, что бы прямо перед войной поставить фрегат на глубокую модернизацию. Получилось не очень глубокое затопление в бухте Николаева. Конченые шоблы щеленского. Ещё хватает наглости поздравлять ВМФ Украины.
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03.07.2022 15:49 Відповісти
Чф рф должен стать подводным! Весь! Это инструмент русскофашистского терроризма.
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03.07.2022 15:53 Відповісти
Ответь , Боневтiк Оманский , а зачем ты юг и восток сдал??? Зачем в Северодонецке мясорубку устроил , а фланги не защитил? Зачем твоя Безугла контролировала твои дебильные действия? Асфальт , шашлыки вместо подготовки к войне , сдача юга , востока , попытка сдача Харькова , что дальше???
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03.07.2022 15:54 Відповісти
Та тиж досі забороняєш виробництво протикорабельних ракет Нептун ! Ясно , не на часі - а то не дай боже переможемо .
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03.07.2022 16:45 Відповісти
 
 