"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна", - глава МЗС Італії Ді Майо про війну в Україні
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Закінчити війну в Україні необхідно дипломатичним шляхом. Однак російська влада не бажає сідати за стіл переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю Corriere della Sera.
"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна. Зеленський неодноразово демонстрував ознаки відкритості, які Путін завжди відкидав. Шлях - дипломатичне рішення, але перемир'я може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо російська армія припинить бомбардувати мирне населення України", - вважає він.
Італійський міністр також додав, що Україна має право захищатися та її потрібно підтримувати, а також сказав, що Рим продовжує тримати контакт з Москвою через своє посольство, сподіваючись на мирне урегулювання ситуації.
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он давал интервью. Его явно спросил журналист - а нельзя ли договориться с Путиным (итальянцы переживают и за газ и за цены и не против не воевать а сдаться - они бы так и сделали).
Чувак им логично ответил - мы не против дипломатии, но Путин не в адеквате, и не хочет делать реальные предложения о мире.
все правильно сказал.
италия совокупно только на 15-20% зависит от газа из рф, остальное идет по подводному средиземноморскому трубопроводу из Алжира и танкерами из Ближнего Востока.
Тільки груба сила здатна вплинути на років!
саме про це Ді Майо i говорить.
констатує, коли вiдповiдає на питання про можливiсть закiнчення вiйни, що переговори зараз не
дуже можливi чрез неадекватнiсть пуйла, що саме пуйло не готове вести серйознi переговори.
и он ее не выиграет.
и деньгами не зальет, как предыдущие маленько-победобесные.
***** войной начал, войной и кончит.