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"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна", - глава МЗС Італії Ді Майо про війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

майо,ді

Закінчити війну в Україні необхідно дипломатичним шляхом. Однак російська влада не бажає сідати за стіл переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна. Зеленський неодноразово демонстрував ознаки відкритості, які Путін завжди відкидав. Шлях - дипломатичне рішення, але перемир'я може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо російська армія припинить бомбардувати мирне населення України", - вважає він.

Італійський міністр також додав, що Україна має право захищатися та її потрібно підтримувати, а також сказав, що Рим продовжує тримати контакт з Москвою через своє посольство, сподіваючись на мирне урегулювання ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не розблокує українські порти, - глава МЗС Італії Ді Майо

Автор: Наталя Джума
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Долбойоби! Через путєна буде провалюватись будь шо. Пєтух шойгу в нім дирку зробив.
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03.07.2022 13:25 Відповісти
Дипломатія з ордою лише мовою гармат можлива. А план здачі України це не дипломатія.
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03.07.2022 13:32 Відповісти
с чего вы взяли что он предлагает сдачу?
он давал интервью. Его явно спросил журналист - а нельзя ли договориться с Путиным (итальянцы переживают и за газ и за цены и не против не воевать а сдаться - они бы так и сделали).
Чувак им логично ответил - мы не против дипломатии, но Путин не в адеквате, и не хочет делать реальные предложения о мире.
все правильно сказал.
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03.07.2022 13:58 Відповісти
погоджуюсь. у Ді Майо нормальна логiка та мислення.
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03.07.2022 16:16 Відповісти
наверное не стоит говорить за итальянцев, сдались бы они или что там еще сделали бы. какими бы двуличными они не казались из за своей не совсем весьма мутной позиции. да, многие тут переживают за цены - ну так это всегда так, своя рубашка ближе к телу. и украинцы бы вели себя так же если бы война шла не у них а где то там, за 2000 км.
италия совокупно только на 15-20% зависит от газа из рф, остальное идет по подводному средиземноморскому трубопроводу из Алжира и танкерами из Ближнего Востока.
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03.07.2022 18:01 Відповісти
Зелена потвора все ще мріє заглянути у очко *****….. чи відпрацьовує отримані в омані грошенят
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03.07.2022 13:36 Відповісти
Яка дипломатія з рашкою? Там що, є дипломати?
Тільки груба сила здатна вплинути на років!
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03.07.2022 13:37 Відповісти
Дипломатія діє, але... не діє. Ясна, панятна... Яка ***** дипломатія з терористами!? **** дались, панове!? Ця заліссянська підарасня нічим не краща за ІДІЛ!
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03.07.2022 13:41 Відповісти
Татышо?! Спагетти с ушей смой---первооткрыватель новости такой! Дурака великолепно включают.
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03.07.2022 13:53 Відповісти
Странный этот министр и еще удивляется что Путин не хочет переговоров. А зачем Путлеру переговоры? Он город за городом двигается вперед. Его нынешняя ситуация вполне устраивает.
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03.07.2022 15:15 Відповісти
Путин не хочет переговоров

саме про це Ді Майо i говорить.

констатує, коли вiдповiдає на питання про можливiсть закiнчення вiйни, що переговори зараз не

дуже можливi чрез неадекватнiсть пуйла, що саме пуйло не готове вести серйознi переговори.
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03.07.2022 16:23 Відповісти
это его последняя война.
и он ее не выиграет.
и деньгами не зальет, как предыдущие маленько-победобесные.
***** войной начал, войной и кончит.
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03.07.2022 17:55 Відповісти
 
 