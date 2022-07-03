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Фінляндія (773) членство в НАТО (1413)

Фінське місто на кордоні з РФ планує розмістити базу НАТО та чекає повернення "простих" російських туристів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фінляндія,лаппеенранта

Влада міста Лаппеенранта розглядає можливість створити в місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до альянсу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Були пропозиції, наприклад, щодо аеропорту. Він доступний, якщо Оборонні сили схочуть", - заявив мер міста Кіммо Ярва.

При цьому, за його словами, Лаппеенранта поки що не обговорювала з Оборонними силами, які інвестиції принесе можливе членство в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції і Фінляндії до НАТО

Ярва зазначив, що просування фінської заявки на членство в НАТО дає надію Південній Карелії. Він згадав безпеку та впевненість для бізнесу.

Міський голова також висловив сподівання, що колись росіяни зможуть знову приїжджати до регіону. На думку Ярва, членство в НАТО не впливає на поїздки простих людей.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня, але їх розгляд блокує Туреччина. Реджеп Таїп Ердоган вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
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03.07.2022 13:49
+11
Так шпигуни і в'їзджать як прості люди. З рашисто турісто обліко аморалє потрібно бути пильними!
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03.07.2022 13:32
+10
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03.07.2022 13:28
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03.07.2022 13:28 Відповісти
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03.07.2022 13:49 Відповісти
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03.07.2022 13:28 Відповісти

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03.07.2022 13:31 Відповісти
Так шпигуни і в'їзджать як прості люди. З рашисто турісто обліко аморалє потрібно бути пильними!
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03.07.2022 13:32 Відповісти
Умный мэр..
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03.07.2022 13:33 Відповісти
финны дебилы. Во-первых, они так и не поняли, что нет никаких "простых русских".
Во-вторых, скажу честно, когда они ради НАТО сдали курдов и свои великие еуропейские ценности, уважения к ним это не прибавило.
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03.07.2022 13:41 Відповісти
+1500
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03.07.2022 13:42 Відповісти
Це називається: якщо вам не подобаються наші цінності,в нас є інші.
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03.07.2022 13:55 Відповісти
мені здається, це ви писали, що живете у швеції і впевнені, що вони не здадуть курдів та свої переконання заради НАТО?

я був впевнений що здадуть.
дуже огидна історія....
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03.07.2022 14:06 Відповісти
Нікого вони поки ще не здали. Там не так все просто. Домовились. що розглянуть всі докази причетності. Це пишуть в грецькій пресі. Для єрдогана було важливіше ок від Байдена на F-16. До речі в нашій пресі сьогодні пишуть. що єрдоган отримав інсульт та параліч.
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03.07.2022 14:22 Відповісти
Майже. Я думала, що вони до останнього впиратися будуть щоб не здати курдів. Ну так і вийшло, бо Ердоган вперся більше, то вже не мали іншого виходу.
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03.07.2022 14:23 Відповісти
Декілька десятків курдів задля безпеки мільйонів
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03.07.2022 14:01 Відповісти
не десятки, а набагато більше.
І це питання їх принципів та моралі.
І по-друге. Вони і так отримли гарантії США та Британії. Можна було розслабити булки і не здавати свої моральні цінності...якщо вони у них були, звичайно....
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03.07.2022 14:08 Відповісти
Vot mne pohuju na etih " bednih "kurdov , jesli eta pomeha protivostojaniju ruskoi orde , ti sam debil jesli dumajesh inache !
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03.07.2022 14:21 Відповісти
I vprincipe , eta ashibka chto puskajut raznih azii i afriki "bezhencev " v eiropu , eta takzhe kak s ruskimi .....puskai doma srazhajetsa za svajo blagapoluchie !!!!!!
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03.07.2022 14:24 Відповісти
Прості кацапи .. їх простих не буває. Мєр долбойоб.
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03.07.2022 13:41 Відповісти
Найдивніше, що фіни кацапів не *******, але за гроші від туристів готові терпіти
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03.07.2022 13:58 Відповісти
їх всі готові терпіти за гроші. Ну майже всі....
поки вони не скинуть парочку бомб чи не згвалтують їх дітей....
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03.07.2022 14:10 Відповісти
Наступною Україна буде в НАТО
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03.07.2022 13:58 Відповісти
Влада міста Лаппеенранта...

...чекає повернення лаптєєногих...
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03.07.2022 14:03 Відповісти
V komentah ruskije naleteli , naverna zacepilo , suomi ne debili......a vot vi svinosabaki debilami radilis !
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03.07.2022 14:27 Відповісти
Фінни теж шукають "хароших рускіх" тільки називають їх "прастиє рускіє"...
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03.07.2022 19:36 Відповісти
 
 