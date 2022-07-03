Фінське місто на кордоні з РФ планує розмістити базу НАТО та чекає повернення "простих" російських туристів

Влада міста Лаппеенранта розглядає можливість створити в місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до альянсу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Були пропозиції, наприклад, щодо аеропорту. Він доступний, якщо Оборонні сили схочуть", - заявив мер міста Кіммо Ярва.

При цьому, за його словами, Лаппеенранта поки що не обговорювала з Оборонними силами, які інвестиції принесе можливе членство в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції і Фінляндії до НАТО

Ярва зазначив, що просування фінської заявки на членство в НАТО дає надію Південній Карелії. Він згадав безпеку та впевненість для бізнесу.

Міський голова також висловив сподівання, що колись росіяни зможуть знову приїжджати до регіону. На думку Ярва, членство в НАТО не впливає на поїздки простих людей.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня, але їх розгляд блокує Туреччина. Реджеп Таїп Ердоган вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів".