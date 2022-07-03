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Обсяг допомоги донорів на післявоєнну відбудову України може перевищити €500 млрд, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,обстріл,харків

На Конференції з відновлення України, яка відбудеться 4-5 липня у швейцарському Лугано, українська делегація представить план післявоєнної відбудови.

З даними агенції Bloomberg, документ складається з приблизно двох тисяч сторінок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Донори мають надати українському уряду відгук на проєкт протягом найближчих місяців. Представники Європейського союзу повідомили виданню, що основну частину фінансової допомоги на відбудову, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро, дасть блок.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Водночас офіційні особи стримано висувають оцінки, поки війна триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбудова України стане найбільшим економічним проектом в Європі. У Швейцарії наступного тижня відбудеться спеціальна конференція, - Зеленський

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
спочатку відшкодуємо бені як найбільш постраждалому.
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03.07.2022 14:05
+11
Може знову почнемо з доріг?
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03.07.2022 14:01
+10
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03.07.2022 14:11
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Може знову почнемо з доріг?
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03.07.2022 14:01 Відповісти
спочатку відшкодуємо бені як найбільш постраждалому.
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03.07.2022 14:05 Відповісти
Беніціон, напевне, вже слину пускає...
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03.07.2022 14:12 Відповісти
Захлинеться, разом з пліснявою.
Одне чарівне призвіще- Гонтарєва !
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03.07.2022 14:23 Відповісти
Ну всё, теперь тысячи наших чиновников всех лет, даже те, на кого думали, что уже померли от старости, днями и ночами будут заняты разработкой схем по вымучиванию этих пока виртуальных денег. Кто-то воюет и помогает, кто-то готовится бабло осваивать
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03.07.2022 14:02 Відповісти
Зараз америці портібно підговорити казахстан, узбекистан, таджикистан, киргизстан і туркменістан створити Союз Країн Центральної Азії. Економічний і військовий.
Америка навіть могла б гарантувати цьому союзу військовий захист у випадку якщо росія туди введе танки одразу після створення союзу.
І тоді путін зрозуміє, що все втрачено і відновити ссср вже не вийде.
І тоді він перестане воювати за захват України.
Ситуація буде така: центральноазіатські країни відділились, україна молдова і грузія прагнуть в єс і нато, азербайджан під військовим захистом турції. Вірними росії залишаться тільки білорусь і арменія.
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03.07.2022 14:03 Відповісти
Кловун, бери кредит на означену суму, потім оддамо, зате зараз будемо жити в своїй домівці ?
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03.07.2022 14:03 Відповісти
Главное, чтобы эти суммы не вскружили некоторым головы. А то вместо восстановления Украины начнутся мутки. Там в кармашек положить, сям виллу прикупить. А если убедить украинцев, что остановка фронта это победа, то ещё больше прикарманить можно, ибо захваченные территории восстанавливать не нужно.
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03.07.2022 14:04 Відповісти
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03.07.2022 14:57 Відповісти
ШаЛєна Місія@dneprlena

А в чому фішечка? А за ВСЕ відповідальний вовачька, а йєрмак - ні... хто такий йєрмак? хто його куди обирав? ніхто... які у нього повноваження по закону - ніяких, тільки то що вовачька підписав, або усно наказав... номінально йєрмака навіть карати немає за що... якщо шо...

- на грунті яких повноважень ви прийняли те чи інше рішення?
- за наказом президента...

всьо, чистий
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03.07.2022 14:58 Відповісти
ШаЛєна Місія@dneprlena

1 ч

...розвал оборонки, згортання ракетних програм, договорняки в 3х-сторонній контактній групі, "розведення" на Сході, вагнергейт, розмінування Чонгару, здача в полон захисників АзовСталі, приховування і розкрадання гуманітарки, стримування постачання західного озброєння, а тепер вже й"план Маршалла" для України сходяться в одній точні, точніше в одній особі...
в особі, яка є продюсером одного відомого актора, який "далеко пішов", - продюсер знає слабкі місця актора, вміє маніпулювати і майстерно це робить
актор Б Е З М Е Ж Н О довіряє своєму продюсеру
актор сильно обурюється, коли розвідки країн-партнерів йому кажуть "біля вас ворог, женіть його!"
актор навіть думку таку не припускає, що лєпший друх андруша веде вову на ешафот, а країну - в прірву
до речі, абдрєстовіч і подлоляк - радники не вови, а імєнно андруші
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03.07.2022 15:01 Відповісти
пипец ну и рожы рыгоанальные - просят кирпича
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03.07.2022 17:51 Відповісти
Сподіваюсь що до того як нам почнуть виділяти кошти на відбудову у нас пройдуть вибори та повернеться нормальна в влада
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03.07.2022 14:05 Відповісти
Спробуйте тепер провести вибори, коли ЗМІ окуповані гнидами, а зелені мухи лапки потирають і облизуються на можливу наживу.
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03.07.2022 15:06 Відповісти
100 млрд треба потратити на закупку ********* озброєння, щоб українська армія була сильна

300 млрд потратити на відбудову будинків і заводів.

100 млрд виплатити всім українцям як моральну компенсацію за війну.
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03.07.2022 14:07 Відповісти
бред кацапский - все оружие получим по лендлизу а после победы никакая падла уже на Украину не нападет
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03.07.2022 17:53 Відповісти
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03.07.2022 14:11 Відповісти
Измученный Нарзаном@fdOoDrM8epcNUyL

Хто винен в тому, що розмінували Чонгар?
Може, хтось хотів знищити конкурента в Маріуполі?..

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03.07.2022 14:43 Відповісти
ахметов сам себя уничтожал когда допустил на своих тв каналах кремлевских пропагандонов или понабирал на Азовсталь сепаров в управление
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03.07.2022 17:55 Відповісти
Баба бенярадо потурає спітнилі долоньки
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03.07.2022 14:12 Відповісти
тюрьма ему светит а не гранды
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03.07.2022 17:56 Відповісти
Ключова умова плану відбудови України - вона має здійснюватися без української влади.
Зробимо Zeкоманду батраками разом!
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03.07.2022 14:17 Відповісти
Никто этих денег не даст, это все влажные мечты зебилов. В мире кризис, максимум , что сделают это будут обещать помогать.
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03.07.2022 14:18 Відповісти
Сєрожа, ти гонєш бєса. Гроші на відбудову якраз і дадуть. Про це вже заявляли всі: і європейці, і американці, і канадці...
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03.07.2022 14:35 Відповісти
Дійсно заявили, але з певними умовами: антикорупційний прокурор, конкурс на нового голову НАБУ, нормальний закон "про деолігархізацію", декого, а може й усіх вигнати з ОПи і т.д.
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03.07.2022 14:41 Відповісти
не тупи кацап деньги есть по крайне мере арестованные сотни миллиардов твоих кацапов
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03.07.2022 17:59 Відповісти
Представляю, какой здесь пи/дец начнётся вокруг этого бабла и сколько интересного мы узнаем о кандидатах (от других кандидатов) на следующих выборах. Я думаю, обнаружатся и совершенно о/уительные подробности о нынешнней войне.
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03.07.2022 14:18 Відповісти
Все вже розподілено. Може поїхати в Лугано за своєю часткою.
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03.07.2022 14:19 Відповісти
давайте пока с 300 млрд орковских денег начнем. а дальше видно будет. яхты дома и прочее. потом уже помощь европы и союзников.
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03.07.2022 14:20 Відповісти
Якщо ми підпишемо капітуляцію то ці 300 млд. можна заплатити як контрібуцію.
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03.07.2022 14:38 Відповісти
с какого это хрена кацап мы будем подписывать капитуляцию? идите нахрен
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03.07.2022 18:00 Відповісти
Это смотря в каких границах будет Украина при Зеленском. Он с такой скоростью сдал Лисичанск, что даже Гайдай не успел постепенно приучить народ разными фотками и баснями.
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03.07.2022 14:21 Відповісти
тебе кацап от Украины ни хрена не обломится - зеленского скоро не будет а Украина будет в своих границах до 2014 года..
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03.07.2022 18:02 Відповісти
Бородата?
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04.07.2022 17:58 Відповісти
Ще є такий варіант куди потратити ці гроші:

Побудувати на них ******* підприємства, які виробляли б якісь корисні товари. Запросити іноземців, щоб побудували нам ці заводи.

Ці підприємства давали б 20% річних прибутку. 100 млрд доларів.

Прибуток віддавати всім працюючим українцям, як додаток до зарплати.

Зараз зарплата в Україні 500 доларів. І буде ще додаток 500. Ітого зарплата в Україні буде 1000 доларів.
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03.07.2022 14:24 Відповісти
Коли ти сидиш у затишній власній квартирі, якось похєр на тих, хто живе в бараках з туалетом і душем на вулиці. Бляха, люди втратили домівки! Вони мають отримати пристойне житло якомога швидше. А інвестиції в підприємства - це проблема держави, а не плану Маршалла
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03.07.2022 14:30 Відповісти
они не могут отримати жилье потому что его просто нет - его надо построить или купить - денег у Украины сейчас нет ..
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03.07.2022 18:05 Відповісти
Що за ідіотизм відбувається? Який план Маршала до перемоги? У 1939 і мови не було про такий план. Може рфія вже капітулювала?
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03.07.2022 14:24 Відповісти
Ти дурак. Перемога може бути і через 10 років, а жителям того ж Чернігова чи Ірпеня тупо немає де зараз жити
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03.07.2022 14:26 Відповісти
Може ти дурак? Поки йде війна ніхто гроші не дасть.
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03.07.2022 14:29 Відповісти
Чітко написано - на післявоєнну відбудову.
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03.07.2022 14:34 Відповісти
той же Ірпінь чи Бородянку можна починати відбудовувати вже сьогодні. А планувати відбудову всієї країни можна вже сьогодні, бо завтра вже буде пізно
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03.07.2022 14:33 Відповісти
не гони беса до окоанчания войны никто денег не даст - смысл какой?
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03.07.2022 18:03 Відповісти
Your opinion is absolutely wrong. EU will not give money to Ukrainian government. All construction will be carried out under the control of EU officials.
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03.07.2022 14:42 Відповісти
Зелю вже треба гнати.
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03.07.2022 14:34 Відповісти
Зеля зірве любий план Маршалла !
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03.07.2022 14:36 Відповісти
американцы его посадят если он будет что-то там зривати
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03.07.2022 18:06 Відповісти
Дешевле будет прислать Украине достаточное количество оружия чтоб она УЖЕ решила эту проблему. Дешевле будет
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03.07.2022 14:39 Відповісти
Може перевищити,а може і ні.Крім того потрібна повна перемога над москалями.Бо ніхто не буде вкладати гроші,якщо залишиться ймовірність,на повторне руйнування від москалів.І ще не відомо,чи взагалі хтось буде давати такі величезні кошти.Колись давали,але за **********,такого не було.
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03.07.2022 14:44 Відповісти
А скільки ж задля номенклатуно-олігархічної пошесті у відкатах ще має пійти? Від Янгела - до чорта.
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03.07.2022 14:54 Відповісти
"бабуля" лопне
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03.07.2022 15:39 Відповісти
Обов'язково треба починати з усунення укр дер службовців від грошей та скорочення їх на 90%+.
Тільки суворий контроль за грошами ЗеКам віри немає.
Треба ставити управлінця з Великобританії та нехай вони розподіляють кошті будівниками.
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03.07.2022 15:54 Відповісти
Якби на місці гідранта в нас був Боб Джонсон то в мене би питань не було. А до Зельца та його пейсато-кошерної еліти довіри в притомних людей бути не повинно. Або нехай нам допомогають після того як Бєню видадуть на екстрадицію в США...
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04.07.2022 17:55 Відповісти
Спочатку Євролідери говорили що пу@ло хороший чувак. Тепер бабло на відбудову.
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03.07.2022 19:29 Відповісти
 
 