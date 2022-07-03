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Обсяг допомоги донорів на післявоєнну відбудову України може перевищити €500 млрд, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Конференції з відновлення України, яка відбудеться 4-5 липня у швейцарському Лугано, українська делегація представить план післявоєнної відбудови.
З даними агенції Bloomberg, документ складається з приблизно двох тисяч сторінок, повідомляє Цензор.НЕТ.
Донори мають надати українському уряду відгук на проєкт протягом найближчих місяців. Представники Європейського союзу повідомили виданню, що основну частину фінансової допомоги на відбудову, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро, дасть блок.
Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Водночас офіційні особи стримано висувають оцінки, поки війна триває.
Топ коментарі
+16 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар03.07.2022 14:05
+11 Александр Иванов 29ff5b68
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+10 Олександр Дніпро
показати весь коментар03.07.2022 14:11
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Будь ласка, зачекайте...
Одне чарівне призвіще- Гонтарєва !
Америка навіть могла б гарантувати цьому союзу військовий захист у випадку якщо росія туди введе танки одразу після створення союзу.
І тоді путін зрозуміє, що все втрачено і відновити ссср вже не вийде.
І тоді він перестане воювати за захват України.
Ситуація буде така: центральноазіатські країни відділились, україна молдова і грузія прагнуть в єс і нато, азербайджан під військовим захистом турції. Вірними росії залишаться тільки білорусь і арменія.
А в чому фішечка? А за ВСЕ відповідальний вовачька, а йєрмак - ні... хто такий йєрмак? хто його куди обирав? ніхто... які у нього повноваження по закону - ніяких, тільки то що вовачька підписав, або усно наказав... номінально йєрмака навіть карати немає за що... якщо шо...
- на грунті яких повноважень ви прийняли те чи інше рішення?
- за наказом президента...
всьо, чистий
1 ч
...розвал оборонки, згортання ракетних програм, договорняки в 3х-сторонній контактній групі, "розведення" на Сході, вагнергейт, розмінування Чонгару, здача в полон захисників АзовСталі, приховування і розкрадання гуманітарки, стримування постачання західного озброєння, а тепер вже й"план Маршалла" для України сходяться в одній точні, точніше в одній особі...
в особі, яка є продюсером одного відомого актора, який "далеко пішов", - продюсер знає слабкі місця актора, вміє маніпулювати і майстерно це робить
актор Б Е З М Е Ж Н О довіряє своєму продюсеру
актор сильно обурюється, коли розвідки країн-партнерів йому кажуть "біля вас ворог, женіть його!"
актор навіть думку таку не припускає, що лєпший друх андруша веде вову на ешафот, а країну - в прірву
до речі, абдрєстовіч і подлоляк - радники не вови, а імєнно андруші
300 млрд потратити на відбудову будинків і заводів.
100 млрд виплатити всім українцям як моральну компенсацію за війну.
Хто винен в тому, що розмінували Чонгар?
Може, хтось хотів знищити конкурента в Маріуполі?..
Зробимо Zeкоманду батраками разом!
Побудувати на них ******* підприємства, які виробляли б якісь корисні товари. Запросити іноземців, щоб побудували нам ці заводи.
Ці підприємства давали б 20% річних прибутку. 100 млрд доларів.
Прибуток віддавати всім працюючим українцям, як додаток до зарплати.
Зараз зарплата в Україні 500 доларів. І буде ще додаток 500. Ітого зарплата в Україні буде 1000 доларів.
Тільки суворий контроль за грошами ЗеКам віри немає.
Треба ставити управлінця з Великобританії та нехай вони розподіляють кошті будівниками.