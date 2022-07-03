УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 842 18
війна (56949) діти (4421) зброя (5771) Польща (5201) стрілянина (1676) школа (1833) навчання (437)

З вересня діти від 13 років розпочнуть обмежене навчання володінню зброєю, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

польща

Польща, країна Варшавського договору, яка свого часу перебувала під чоботом Радянського Союзу, сьогодні є найсуворішим критиком Москви в Європі. Щоб протистояти войовничій Росії, офіційні особи країни обіцяють подвоїти розмір своїх збройних сил до 300 тис. військовослужбовців, хоча деякі політики прагнуть послабити суворі закони про зброю, щоб передавати більше зброї в руки цивільних.

Про це йдеться у статті Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Успіх України в розгортанні озброєних цивільних осіб для посилення регулярних сил (ТРО. - Ред.), схоже, надихнув Польщу та інші сусідні країни побачити виграшну модель у "цивільному солдаті". Тут заклик до зброї поширюється за межі традиційної армії, до залів засідань і навіть польських шкіл. Уже у вересні діти віком від 13 років мають розпочати обмежене навчання володінню зброєю", - йдеться у статті. 

"Це явно наслідки війни", - сказав в інтерв’ю міністр освіти Пшемислав Чарнек.

"Десять років тому, якби чинний міністр запропонував, щоб учні початкової школи проводили такі заняття, його б висміяли. Проте те, що ми побачили [в Україні], і те, як ця війна велася, з якими звірствами, показали нам, що небезпека реальна", - зазначає він.

"Це необхідні навички", - додав Чарнек.

"Мова йде не про мілітаризацію дітей, а про навички, які будуть корисні для безпеки в разі ескалації конфлікту", - уточнив він.

У статті також зазначається, що Польща невпинно намагається відновити навчання володінню зброєю в школах, включаючи теоретичне навчання у восьмому класі та тактичне, практичне навчання у дев’ятому класі. Інструкція буде поєднувати технологію віртуальної реальності та особисту стрільбу в тирах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща сьогодні завершує будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю, - прикордонники. ВIДЕО

"Якщо Росія коли-небудь задумає напасти на Польщу, Росія повинна знати, Кремль повинен знати, що в Польщі 40 мільйонів поляків готові встати зі зброєю в руках, щоб захистити свою батьківщину", - заявив у червні прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час урочистого відкриття шкільного тиру в південному місті Мишкув.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
потрібне діло. Країна воююча
показати весь коментар
03.07.2022 14:53
+9
показати весь коментар
03.07.2022 14:53
+8
Навіть у невоюючий потрібно знати правила безпеки,та яким кінцем зброя до себе має бути спрямована!
Ну як правила руху.
показати весь коментар
03.07.2022 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потрібне діло. Країна воююча
показати весь коментар
03.07.2022 14:53 Відповісти
Навіть у невоюючий потрібно знати правила безпеки,та яким кінцем зброя до себе має бути спрямована!
Ну як правила руху.
показати весь коментар
03.07.2022 15:02 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2022 14:53 Відповісти
шампуром їм у глаз
показати весь коментар
03.07.2022 14:55 Відповісти
Ай какой харощи руZZкии 👨‍✈️ Немнога подперчить, и на ужын тыварищам
показати весь коментар
03.07.2022 15:12 Відповісти
готувать грлмадян треба заздалегідь
показати весь коментар
03.07.2022 14:54 Відповісти
єтому надо учить и без войны!
показати весь коментар
03.07.2022 15:08 Відповісти
Поляки єпонулися головою від страху. Із 13-17 річного такий же воїн, як із клоуна презедент. Достатньо подивитися на кадри останніх днів рейху, що з себе представляли воїни-діти аби зрозуміти звіздєц цієї затії.
До речі, за статистикою, на війні меньше 10% смертей від стрілецької зброї. Всі інші - арта, ракети, авіація і тд.
показати весь коментар
03.07.2022 15:09 Відповісти
Хоплофобія - це психичне порушення. А ось наявність мінімалних відомостей , що таке зброя і з якого боку її тримати повинні бути у кожного. Якщо щколярі вчать безпеку дорожнього руху, це не означає, що з них роблять відразу професійних водіїв. Такі знання виховують культуру володіння зброєю і сприяють більш швидкому оволодінню навичок поводження з нею. В умовах наявності прямої загрози державі (а це лунає у медійному просторі роzzії), це те, що повинно бути.
показати весь коментар
03.07.2022 16:01 Відповісти
Це в тебе з головою проблеми! Поляки збираються ВЧИТИ підлітків, а не відправляти їх на війну! Це як з сексуальною освітою, навчаємо зараз, застосовуємо в майбутньому!
показати весь коментар
03.07.2022 16:15 Відповісти
Доречно процитувати Маргарет Тетчер - мир можливо зберегти лише за допомогою зброї.
показати весь коментар
03.07.2022 15:13 Відповісти
в нашем децтве, в 13 лет уже был пройден курс рогаток, спичкопереводов и вовсю юзались самопалы. каждый делал себе свой. особо ценились на ствол штанги толкателей от дт-20, которые массово выбрасывались на "сталинград". доставались сера, селитра, древесный уголь из аптек,....и окружающей действительности было пофиг, шо слышались выстрелы, иногда были жертвы. пришли другие времена и на новом витке спирали уже государство будет учить, а не самообразование, обращению с оружием. и это правильно.
показати весь коментар
03.07.2022 15:15 Відповісти
ТРЕБА вернуть программу ПЛАСТ .
показати весь коментар
03.07.2022 15:18 Відповісти
У нас є пласт, але там голову дітям забивають релігійними казками, а не реальними навиками володіння зброєю і іншими корисними навичками.
показати весь коментар
03.07.2022 16:17 Відповісти
Тобто про Пласт Ви знаєте ... нічого
показати весь коментар
03.07.2022 19:37 Відповісти
Молодці поляки, все правильно робите. Машину водить теж не кожен, але основи правил дорожнього руху всім дітям в школі розказують. Так і зі зброєю. Зайвим точно не буде.
А ще краще - зробити як в Швейцарії. Щоб у кожного вдома в сейфі автомат лежав. Щоб раз на рік обов'язкові навчання, по стрільбі, по тактиці, по основам ведення бою в умовах міста.
показати весь коментар
03.07.2022 18:58 Відповісти
Это какой-то бред, у детей должно быть детство, а если кто-то умственно отсталый и не знает каким концом держать оружие, это его проблемы.
показати весь коментар
03.07.2022 19:10 Відповісти
 
 