Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. Рашисти вдарили по місту з РСЗВ. Багато вбитих та поранених, - мер Лях. ВIДЕО
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Російські окупаційні війська сьогодні, 3 липня, вкотре завдали ударів по Слов'янську, Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених. Тримаємося. Ми разом", - йдеться у повідомленні.
Вадим Лях зазначив, що у місті зафіксовано близько 15 пожеж. Остаточна інформація по кількости постраждалих та загиблих уточнюється.
Топ коментарі
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показати весь коментар03.07.2022 15:21
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+20 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар03.07.2022 14:57
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1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.
2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.
3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.
4. На терор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
у когось ще є сумніви, чому кацапи уперто лізуть на Юзівську газоносну площу?
https://ipress.ua/articles/gaz_yakogo_mozhe_y_ne_buty_99127.html
Думаєте вони просто так полишили спроби захопити Київ та погнали на південь?
А ще є спірна інформація стосовно видобутку газу - його добувають у нас не 15-20 млрд кубів а всі 70-80... Якщо є знайомі поцікавтесь скільки одна свердловина (стара/нова - без різниці) дає газу на добу. А їх по Ненькі щонайменше 17 тис ...
Да івапщє - какаяразніца!?
Зато вати хоч відбавляй. Будуть сидіти по штольнях та вилазити на поверхню щоб корегувати вогонь. Те ж саме що й в інших тамтешніх містах ... може наші генерали вже чомусь навчаться нарешті, як треба себе поводити з місцевим бидлом?