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обстріл (21421) Донецька область (5743) Слов'янськ (509)

Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. Рашисти вдарили по місту з РСЗВ. Багато вбитих та поранених, - мер Лях. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська сьогодні, 3 липня, вкотре завдали ударів по Слов'янську, Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Масований обстріл Слов'янська РСЗВ. Наймасштабніший за останній час. Багато вбитих та поранених. Тримаємося. Ми разом", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти другий день обстрілюють Краматорськ із РСЗВ "Смерч". Є серйозні руйнування, - мер Гончаренко. ФОТО

Вадим Лях зазначив, що у місті зафіксовано близько 15 пожеж. Остаточна інформація по кількости постраждалих та загиблих уточнюється.
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Топ коментарі
+33
Я тебе в Киеве покажу десяток ватников которые до сих пор в глаза пеной брызжут рассказывая что войны нету, а рузкие не бомбят мирные города*. Между прочим большинство прихожане РПЦ. Почему у нас РПЦ не запрещено до сих пор? А посреди Киева целый батальйон рашистов засел в Киевской Лавре скрываясь под рясами
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03.07.2022 15:21
+21
Большинство жителей Славянска сравнило еще в 2014. Остальным ватникам не дойдет никогда. Не нужно всех под одну гребенку. И во вторых государство обязано защищать свой народ
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03.07.2022 14:55
+20
Вона ще стане мером "асвабаждьонново" Славянска. Ось побачиш...
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03.07.2022 14:57
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03.07.2022 14:53 Відповісти
Большинство жителей Славянска сравнило еще в 2014. Остальным ватникам не дойдет никогда. Не нужно всех под одну гребенку. И во вторых государство обязано защищать свой народ
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03.07.2022 14:55 Відповісти
да мне там в 15м пытались заливать иное- я в пикселе ЗСУ для них быль оккупант
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03.07.2022 14:57 Відповісти
Я тебе в Киеве покажу десяток ватников которые до сих пор в глаза пеной брызжут рассказывая что войны нету, а рузкие не бомбят мирные города*. Между прочим большинство прихожане РПЦ. Почему у нас РПЦ не запрещено до сих пор? А посреди Киева целый батальйон рашистов засел в Киевской Лавре скрываясь под рясами
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03.07.2022 15:21 Відповісти
Я в Луцьку знала ватника. Його роботодавець, сестра якого служила в Азові у Маріуполі, попер з роботи.
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03.07.2022 16:07 Відповісти
государство это ты и другие. Военные защищают, помогают вывозить, упрашивают людей что бы выехали, остальная часть государства, это население или помогает или не мешает.
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03.07.2022 15:38 Відповісти
Кілька кроків для припинення війни і поразки Росії.

1. У відповідь на удари по українських містах потрібно нанести удари по метро Москви, по кацапських вокзалах і других об єктах
інфроструктури. Чим більше подохне кацапів, тим скоріше вони задумаються для чого їм війна з Україною.
Щоб завдати цих ударів ніякої нової зброї не потрібно. Потрібно тільки заслати в кацапію 2-3 ДРГ.

2.США і ЄС повинні на декілька місяці зняти санкції для Ірану і Венесуели, тоді вартість нафти впаде до 20-30 долларів, вартість
газу також впаде в декілька разів. Тому що вартість газу прив язана до формули на нафту. От тоді кацапня заскулить.

3.Самий більший удар для кацапів - це дестабілізація обстановки у самій росії, але наша влада для цього нічого на жаль не робить.

4. На терор росії потрібно відповідати точно ж так. Око за око, зуб за зуб.
Для досягнення перемоги у війні всі способи хороші.
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03.07.2022 16:06 Відповісти
Подтверждаю! Правда это.
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03.07.2022 17:33 Відповісти
ну, щоб добувати сланцевий газ, стара інфраструктура їм без потреби...

у когось ще є сумніви, чому кацапи уперто лізуть на Юзівську газоносну площу?
https://ipress.ua/articles/gaz_yakogo_mozhe_y_ne_buty_99127.html
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03.07.2022 14:54 Відповісти
Що в 14/15 платили добровольцям за 15 млн відійшли від шахт що зараз війна за газоносні площі...
Думаєте вони просто так полишили спроби захопити Київ та погнали на південь?

А ще є спірна інформація стосовно видобутку газу - його добувають у нас не 15-20 млрд кубів а всі 70-80... Якщо є знайомі поцікавтесь скільки одна свердловина (стара/нова - без різниці) дає газу на добу. А їх по Ненькі щонайменше 17 тис ...
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03.07.2022 16:57 Відповісти
что ты несешь кацапа? им под Киевом дали писты и логистику покоцали вот они и ********* ..
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03.07.2022 18:12 Відповісти
Штепа на дереве еще не висит?
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03.07.2022 14:55 Відповісти
Вона ще стане мером "асвабаждьонново" Славянска. Ось побачиш...
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03.07.2022 14:57 Відповісти
а какой суд Штепу отпустил, напомни пожалуйста? Или это другое?
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03.07.2022 14:59 Відповісти
Ето трєтьє!
Да івапщє - какаяразніца!?
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03.07.2022 15:06 Відповісти
В Киеве отсиживается
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03.07.2022 15:14 Відповісти
зеленський ответка буде на новий понос Піськова ?Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна має зрозуміти умови Росії і сісти за стіл переговорів.Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", ТАССПряма мова Пєскова: "Київ має зрозуміти умови РФ, погодитися на них і сісти за стіл переговорів, зафіксувати документ".Деталі: За словами прессекретаря Путіна, Захід сьогодні робить ставку на продовження військових дій в Україні, і нібито "західні країни під керівництвом Вашингтона… не дозволяють українцям ні думати, ні говорити про мир, ні обговорювати мир".При цьому Пєсков висловив упевненість, що "рано чи пізно здоровий глузд на Заході візьме гору, і переговори щодо України відновляться".
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03.07.2022 15:01 Відповісти
як би я не відносився до Зеленського, але це не рівень Президента Украиїни відповідати Песькову, тому ніхто нічого не відповідатиме.
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03.07.2022 15:38 Відповісти
Скільки містян у ЗСУ? Мабуть і 10 не набереться. Може хоч міська варта є якась. Наврядчи.

Зато вати хоч відбавляй. Будуть сидіти по штольнях та вилазити на поверхню щоб корегувати вогонь. Те ж саме що й в інших тамтешніх містах ... може наші генерали вже чомусь навчаться нарешті, як треба себе поводити з місцевим бидлом?
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03.07.2022 15:07 Відповісти
Довольно много, и погибло много в феврале-марте обороняя Волноваху, и не только (одному танкисту с 24 бригады даже ролик посвятили тут новость была). И сейчас хоронят, и не только со Славянска но и с Краматорска, Мирнограда и других городов Донецкой области, если для тебя они предатели рискни это им в лицо сказать а не квакай тут за спинами, курица!
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03.07.2022 15:14 Відповісти
Ви коли останній раз були у Слов'янську?
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03.07.2022 15:58 Відповісти
За такими провокаторами як ти виходить так: призначаємо якесь українське місто ватним і відмовляємось його захищати. Тому іди *****!
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03.07.2022 16:34 Відповісти
Ты кацапед, и понятия не имеешь, где Славянск! Сама иди в свою штольню, жаба!!! Я из Славянска родом, там вас, щуров, после 2014-го называют "бандитами"! Шахты ей снятся в Славянске, **********.
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03.07.2022 17:40 Відповісти
Elena Volhova кацапка епанная сдохнешь тварь
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03.07.2022 18:14 Відповісти
До відома тупих в Краматорске і в Славянске нема шахт і солень
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03.07.2022 15:22 Відповісти
Млять,сколько ж это будет безответно происходить.Нашу Луганскую уже тварь стер, теперь Донецкую добивает. Мир так и будет наблюдать и рассказывать о том, что нельзя злить *****.
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03.07.2022 15:33 Відповісти
Почему безответно? Рашисткие крысы несут очень тяжелые потери. Другое дело что с потерями они не очень то считаются. Им главное допереть своим катком из точки А в точку Б все сметая и все уничтожая. Они это лицемерно называют "освобождением". А сколько там их рабов стало 300-200-тыми, дело двадцатое. Такие людоедские режимы никогда с потерями не считаются, картинка и показуха в тв важнее. Мир не наблюдает и рассказывает как нельзя злить *****. Союзники тщательно и планомерно готовят ему поражение. Для нас на эмоциональном уровне хочется чтоб это случилось уже сегодня, завтра, максимум послезавтра, чтоб дали по башке этой твари именно сейчас, когда она нагло прет нахрапом, цинично усмехаясь. Но такие дела спешки не любят.
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03.07.2022 17:43 Відповісти
Я сейчас скажу ересь, но как бы больно это не звучало - это был их выбор. А за свой выбор рано или поздно надо платить...
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03.07.2022 17:36 Відповісти
 
 