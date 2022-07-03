Швейцарія не може дозволити передачу Києву військових матеріалів свого виробництва, бо зберігає нейтралітет, - президент Кассіс

Зараз у Швейцарії почали обговорювати можливість зближення з НАТО. Однак переговори країни з Альянсом поки не привели до домовленостей про поставки зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну.

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Швейцарія одразу засудила порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Однак важливо розуміти, що прийняття санкцій ЄС проти Росії жодним чином не змінило нейтралітету Швейцарії", - наголосив Кассіс.

За його словами, країна продовжує дотримуватися нейтралітету, у вузькому сенсі закону про нейтралітет, який стверджує, що Швейцарія не може віддавати перевагу жодній воюючій стороні.

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Кассіс додав, що цього місяця уряд його країни переглянув передачу швейцарських військових матеріалів третіми країнами в Україну, а також експорт військових матеріалів у вигляді технічних вузлів та окремих деталей європейським оборонним компаніям.

"Однак, виходячи з експортних критеріїв Закону про військові матеріали та принципу рівного ставлення за законом про нейтралітет, ми не можемо затвердити заявку на передачу Україні військових матеріалів швейцарського походження", - пояснив Кассіс.

Нагадаємо, з європейських держав надходили запити до Швейцарії щодо постачання військових матеріалів. Йдеться передусім про можливість поповнити власні запаси після того, як ці країни нададуть військову допомогу Україні. Водночас в офіційному Берні розуміють, що є можливість того, що доставлену для поповнення європейських запасів техніку можуть далі переслати на потреби Києва.

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