Швейцарія не може дозволити передачу Києву військових матеріалів свого виробництва, бо зберігає нейтралітет, - президент Кассіс
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Зараз у Швейцарії почали обговорювати можливість зближення з НАТО. Однак переговори країни з Альянсом поки не привели до домовленостей про поставки зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну.
Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, інформує Цензор.НЕТ.
"Швейцарія одразу засудила порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Однак важливо розуміти, що прийняття санкцій ЄС проти Росії жодним чином не змінило нейтралітету Швейцарії", - наголосив Кассіс.
За його словами, країна продовжує дотримуватися нейтралітету, у вузькому сенсі закону про нейтралітет, який стверджує, що Швейцарія не може віддавати перевагу жодній воюючій стороні.
Кассіс додав, що цього місяця уряд його країни переглянув передачу швейцарських військових матеріалів третіми країнами в Україну, а також експорт військових матеріалів у вигляді технічних вузлів та окремих деталей європейським оборонним компаніям.
"Однак, виходячи з експортних критеріїв Закону про військові матеріали та принципу рівного ставлення за законом про нейтралітет, ми не можемо затвердити заявку на передачу Україні військових матеріалів швейцарського походження", - пояснив Кассіс.
Нагадаємо, з європейських держав надходили запити до Швейцарії щодо постачання військових матеріалів. Йдеться передусім про можливість поповнити власні запаси після того, як ці країни нададуть військову допомогу Україні. Водночас в офіційному Берні розуміють, що є можливість того, що доставлену для поповнення європейських запасів техніку можуть далі переслати на потреби Києва.
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Во время Второй Мировой они хранили как фашистские деньги так и деньги евреев.
Ничего личного-просто бизнес.Прелесть нейтралитета в том,что ты всегда за тех кто побеждает (с).
ми могли б ще з 1991 року бути успішно нейтральнми. Якби в Україні правили патріоти-українці, і якби мали армію швейцарського типу. та дуже просто: хочеш бути держчиновником (учитель, лікар, пожежник, поліцай) чи депутатом хоч найменшого села - служи **** в ЗСУ.
А на зберіганні крадених грошей та поставки підсанкційних товарів до орди їх принципи чомусь не розповсюджуються.
З цими утирками все було зрозуміло ще після скандалу зі збірною України.
Слабка моральна позиція!
"Зберігати нейтралітет", це:
Дозволити НАТО діяти на їхню думку.
А забороняти та блокувати рішення, це:
Діяти на користь Расії!
Памятаємо як нацисти Третього Рейху здавали золото вбитих ними у концтаборах
євреїв в банки Швейцарії, це було дуже нейтрально.
Тут массы и на немцев плевались.
Вроде бы швейцарцы заблочили кацабские бабки.
Готовы плевать в кого угодно, кроме как в себя-любимых, которые оборону херили 2.5 года.