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Швейцарія не може дозволити передачу Києву військових матеріалів свого виробництва, бо зберігає нейтралітет, - президент Кассіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

швейцарія

Зараз у Швейцарії почали обговорювати можливість зближення з НАТО. Однак переговори країни з Альянсом поки не привели до домовленостей про поставки зброї та боєприпасів швейцарського виробництва в Україну.

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Швейцарія одразу засудила порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Однак важливо розуміти, що прийняття санкцій ЄС проти Росії жодним чином не змінило нейтралітету Швейцарії", - наголосив Кассіс.

За його словами, країна продовжує дотримуватися нейтралітету, у вузькому сенсі закону про нейтралітет, який стверджує, що Швейцарія не може віддавати перевагу жодній воюючій стороні.

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Кассіс додав, що цього місяця уряд його країни переглянув передачу швейцарських військових матеріалів третіми країнами в Україну, а також експорт військових матеріалів у вигляді технічних вузлів та окремих деталей європейським оборонним компаніям.

"Однак, виходячи з експортних критеріїв Закону про військові матеріали та принципу рівного ставлення за законом про нейтралітет, ми не можемо затвердити заявку на передачу Україні військових матеріалів швейцарського походження", - пояснив Кассіс.

Нагадаємо, з європейських держав надходили запити до Швейцарії щодо постачання військових матеріалів. Йдеться передусім про можливість поповнити власні запаси після того, як ці країни нададуть військову допомогу Україні. Водночас в офіційному Берні розуміють, що є можливість того, що доставлену для поповнення європейських запасів техніку можуть далі переслати на потреби Києва.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
Натомість Швейцарія зберігає у банках награбоване бабло кацапських вбивць.Нейтралітет кажете...
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03.07.2022 14:57
+17
Расскажите этому дурачку, чем может закончиться его нейтралитет, если падет Украина.
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03.07.2022 14:56
+14
Швейцария спокойно может смотреть на то, как пУтиноиды убивают украинских граждан?! Это сродни тому, что насильник нападает на жертву, а швейцарец проходит мимо, может оказать помощь, но он заявляет насильнику: "продолжай свое грязное дело, я в нейтралитете!"
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03.07.2022 14:59
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Расскажите этому дурачку, чем может закончиться его нейтралитет, если падет Украина.
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03.07.2022 14:56 Відповісти
Европу буде захищати США йому нічого боятися
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03.07.2022 14:59 Відповісти
евбанная страна сонная как мухи в навозе... НО ТВАРИ ПО НЕЙТРАЛИТЕТУ ХРАНЯТ В СВОИХ БАНКАХ 55% всех денег капиталов золота и ценных бумаг и побрякушек от мирового суммарного оборота... напоминает Германию й да ладно газ и нефть это просто экономика энергетика ага какой вой на болотах гермнаии УЖЕ СГЕОДЯНС ЭТИМ САМЫМ ГАЗОМ И НЕФТЬЮ ЭКОНЕМИЯ А КАКОЙ НЕ БЫЛО ДО ПРИХОДА ГИТЛЕРА С ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ... и рост цена шажками на все потихоньку чтобы не заметно было ..а так 1-2-3 процента в месяць/ два...
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03.07.2022 15:21 Відповісти
швейцарія в нато не входить
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03.07.2022 15:23 Відповісти
Вообще мне кажется их безполезно клясть, и даже обижаться в каком бы то ни было виде. Это самые большие хатаскрайники в мире с покон веков. А вообще евреями в народном фолькльоре назвали не ту нацию. (☆Против евреев ничего не имею против, и даже сам определенное время жил в Израиле)
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03.07.2022 15:32 Відповісти
Южная Корея тоже не входит и Тайвань. НО защищать будут все равно.
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03.07.2022 16:21 Відповісти
Мрази циничные ‼️Какая нейтральная , если производишь УБИЙСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ ‼️🤮ЛОЖЬ И ПОДЛОСТЬ ‼️Украину терроризирует монстр ***** , а Швейцария ей пособничество⁉️
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03.07.2022 15:55 Відповісти
Натомість Швейцарія зберігає у банках награбоване бабло кацапських вбивць.Нейтралітет кажете...
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03.07.2022 14:57 Відповісти
Правда в том,что Швейцарии пох,чье бабло хранить.Оно ведь как известно не пахнет.
Во время Второй Мировой они хранили как фашистские деньги так и деньги евреев.
Ничего личного-просто бизнес.Прелесть нейтралитета в том,что ты всегда за тех кто побеждает (с).
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03.07.2022 15:21 Відповісти
Если ,ОНА производит оружие ТО НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ .КОМУ ПОСТУПАЕТ ЭТО ОРУЖИЕ ⁉️Тем , кто кого - все равно убивает ‼️Украина жертва рашистской кровавой агрессии .
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03.07.2022 16:10 Відповісти
ну так з такою армією резервістів, озброєною самою найкращою зброєю, їм можна бути й нейтральними - сусіди не посміють (інакше б давно з'їли ), а раша - далеко.
ми могли б ще з 1991 року бути успішно нейтральнми. Якби в Україні правили патріоти-українці, і якби мали армію швейцарського типу. та дуже просто: хочеш бути держчиновником (учитель, лікар, пожежник, поліцай) чи депутатом хоч найменшого села - служи **** в ЗСУ.
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03.07.2022 16:34 Відповісти
Швейцарское правительство действует в рамках действующего закона о нейтралитете. Закон давно устарел, но пока на повестке более важные вещи, например однополые браки.
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03.07.2022 17:35 Відповісти
****!
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03.07.2022 14:57 Відповісти
Швейцария спокойно может смотреть на то, как пУтиноиды убивают украинских граждан?! Это сродни тому, что насильник нападает на жертву, а швейцарец проходит мимо, может оказать помощь, но он заявляет насильнику: "продолжай свое грязное дело, я в нейтралитете!"
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03.07.2022 14:59 Відповісти
Гниди. Тепер всі гниди прикриваються нейтралітетом.

А на зберіганні крадених грошей та поставки підсанкційних товарів до орди їх принципи чомусь не розповсюджуються.

З цими утирками все було зрозуміло ще після скандалу зі збірною України.
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03.07.2022 15:01 Відповісти
А продавати нацистам зенітки Ерлікон, під час Другої світової війни, нейтралітет не заважав?
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03.07.2022 15:01 Відповісти
Коротко кажучи, моя хата скраю!
Слабка моральна позиція!
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03.07.2022 15:01 Відповісти
От чисто теоритично як допоможе Швейцарії "нейтралітет" якщо раптом станеться потужна аварія на захопленій орками АЕС? Тому деякі країни прсто прикриваються цим терміном, щоб продовжити співпрацю зараз або в майбутньому.
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03.07.2022 15:03 Відповісти
БРЕХНЯ!
"Зберігати нейтралітет", це:
Дозволити НАТО діяти на їхню думку.
А забороняти та блокувати рішення, це:
Діяти на користь Расії!
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03.07.2022 15:04 Відповісти
Ну, тоді пішли *****!
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03.07.2022 15:05 Відповісти
Не нейтралітет Швейцарія зберігає а награбоване криваве бабло ***** і його бандитів у своїх банках!!!
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03.07.2022 15:05 Відповісти
Нагадаю що ось так саме і Україна була нейтральною.
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03.07.2022 15:08 Відповісти
Головне почати...
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03.07.2022 15:08 Відповісти
коли зберігаєш золото і гроші всіх негідників і покидьків в світі, можна собі дозволити нейтралітет
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03.07.2022 15:09 Відповісти
Швейцарія не може дозволити передачу Києву військових матеріалів свого виробництва, бо зберігає нейтралітет, - президент Кассіс Джерело: https://censor.net/ua/n3351815


Памятаємо як нацисти Третього Рейху здавали золото вбитих ними у концтаборах
євреїв в банки Швейцарії, це було дуже нейтрально.
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03.07.2022 15:09 Відповісти
нуда. золотые зубы что тогда, что сейчас могли себе позволить только евреи.
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03.07.2022 20:28 Відповісти
Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет." - Данте Алигьери
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03.07.2022 15:10 Відповісти
Мрази нейтральные конечно...
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03.07.2022 15:10 Відповісти
Зате свої айкоси смердючі, то завжди будь ласка.
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03.07.2022 15:11 Відповісти
У нас рулят левые фемины. Срывают замену самолетов, душат атомную энергетику, ужесточают оружейную политику. В общем следуют за немецкими коллегами.
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03.07.2022 15:12 Відповісти
з Гітлером теж був нейтралітет і вигідна торгівля.
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03.07.2022 15:12 Відповісти
Если бы не храбрость Украины и военная мощь США все эти европейские нейтралитетчики , уже были бы минетчиками у русского Ваньки. Русня бы Европу за месяц прошла и они бы платили откупные , как трусливый и жирный комерсант платил в 90-е в расеюшке рекитеру
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03.07.2022 15:15 Відповісти
Ще одне підтвердження того, що ми повинні були слати на "русскійваєннийкарабль" усі будапЄштскіє мемАрАндуми!!! І ракети були б на місці, і стратегічні літаки. Тільки своя сильна армія, флот, і високотехнологічна зброя є гарантом безпеки.. Тим більше, коли такий йо.б..тий сусід під боком. І слати на.х.ер усіх цих "виразІтЄлЄй занЄпокоЄностІ".
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03.07.2022 15:15 Відповісти
а чого ж ти зброю виробляєш, якщо нейтралітет? Якщо виробляєш та продаєш, то продавай всім рівномірно, щоб зберігати цей нейтралітет. А то "хітросдєланниє", і заробляти хочуть, і нейтралітетом посвітити.
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03.07.2022 15:16 Відповісти
Кажется мне после такого поведения, желающих покупать швейцарское оружие будет немного
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03.07.2022 15:20 Відповісти
А зберігати у своїх банках і нараховувати відсотки на кошти країні-терористу нейтралітет їм не заважє? А фінансувати країну-терориста ?... Жалюгідні ЛИЦЕМІРИ !
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03.07.2022 15:20 Відповісти
Цікаво якщо НАТО почне воювати з кацапами, вони теж заборонять вживати зброю яка використовуе їх запчастини?
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03.07.2022 15:24 Відповісти
Країнам НАТО треба подумати чи е сенс співпрацювати з таким портнером.
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03.07.2022 15:26 Відповісти
Така позиція є просто цинічною і антигуманною. Тупо прикрилися фіговим листочком нейтралітету, коли у нас люди гинуть сотнями щодня. Моральні уроди...
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03.07.2022 15:33 Відповісти
Yakos' nezrozumilo,navischo htos' kuplyae shveitzarsku zbroyu,yakscho ne maye mozshlivosty ii vykorystovuvaty?
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03.07.2022 15:41 Відповісти
Золотые коронки из немецких концлагерей принимали в войну аж бегом. И сейчас готовы, но кто их ставит теперь в Украине? А то бы они с кацапами бизнес уже б замутили. И нейтралитет бы не помешал. Твари, короче...
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03.07.2022 15:46 Відповісти
Когда ***.ет яо нейтралитет не поможет. А все к этому илет.
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03.07.2022 15:47 Відповісти
С санкциями Швейцарию нагнули. Они нарушили нейтралитет впервые где-то за 150 лет. Угроза постоянных штрафов швейцарских банков от Минюста США держит их под каблуком. Так что отговорки про нейтралитет это полная чушь.
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03.07.2022 15:53 Відповісти
Швейцарський шоколад, іди ****** !!!
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03.07.2022 15:58 Відповісти
Отпетлять как во время второй мировой войны вряд ли получиться.
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03.07.2022 16:02 Відповісти
Поки Україна кровю спливає швейцарія за нашими спинами нейтралітет зберпігає
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03.07.2022 16:27 Відповісти
У 21 сторіччі вважати, що "нейтралітет" запобігає від ураження радіоактивним пилом та радіоактивними опадами - це або дитяча наївність, або...
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03.07.2022 16:51 Відповісти
а де був нейтралітет коли ви цю зброю виробляли?
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03.07.2022 18:20 Відповісти
Не сумніваюся, що вони собою пишаються.
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03.07.2022 18:58 Відповісти
ппц. делать и продавать оружие и запрещать его использовать бо они видити ли нейтралитет . прикольно
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03.07.2022 20:26 Відповісти
мы тоже сбережемо нейтралитет в своё время...как аукнится так и будет...
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03.07.2022 22:12 Відповісти
Справедливости ради.

Тут массы и на немцев плевались.

Вроде бы швейцарцы заблочили кацабские бабки.

Готовы плевать в кого угодно, кроме как в себя-любимых, которые оборону херили 2.5 года.
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04.07.2022 12:11 Відповісти
 
 