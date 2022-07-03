Резніков підтвердив, що США нададуть Україні системи протиповітряної оборони NASAMS
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Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS, що належать до засобів протиповітряної оборони середньої та великої дальності.
Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую президенту Джо Байдену і моєму колезі Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України: рішення про постачання NASAMS для української армії. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба", - написав посадовець.
NASAMS - норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети, наприклад, "Іскандер" або "Точка-У", повідомляє Суспільне. При цьому NASAMS здатна вражати цілі на відстані 160 км.
Саме ЗРК NASAMS використовуються в США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого дому та Капітолію в столиці Вашингтоні.
Нагадаємо, 1 липня Пентагон анонсував новий пакет допомоги для України: Сполучені Штати Америки виділять ще 820 мільйонів доларів допомоги для забезпечення військових потреб України. Зокрема, допомога передбачає дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS), а також додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS), до 150 000 снарядів калібром 155 міліметрів артилерійських боєприпасів та чотири додаткові протиартилерійські радари.
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Тому навіть постачання всіх обіцяних засобів ППО не є в цьому сенсі панацеєю. Треба просити (а може вимагати) у Заходу ударні ракетні комплекси великої дальності (раз вже в нас не вистачило розуму за 8 років налагодити випуск власних), які зможуть знищувати ті ж Ту-22 (з їхніми Х-22) та Міг-31 (з їхніми "кинжалами") разом з аеродромами вглибині РФ та наносити ВІДПЛАТНІ удари вглиб російської території (наприклад, якщо обмінятися ударами по Києву і відповідно Москві, то у москалів трупів буде ледь не в 10 раз більше, через розміри і щільність заселення). Лише це може зупинити російський ракетний терор.
Крім того треба поширювати ще одну парадигму: "Той, хто перший почне та завдасть удару, завжди отримає суттєву перевагу. Тож оскаженілу собаку треба вбивати, а не чекати коли вона на тебе кинеться і вкусить (це щодо литовської кризи зокрема і антизахідних настроїв в Росії в цілому). Повне знищення Росії, яка посягнула на світопорядок після "холодної війни", буде ефективним щепленням на найближчі 100 років від повторення подібного будь-ким (в т.ч. і щодо ймовірної тайванської кризи). До того ж знищення саме ядерного агресора деміфологізує ядерну зброю та зменшить бажання його отримати іншими країнами". Це можна кричати, що "попадемо в рай, а вониздохнуть" поки все це лише гіпотетично в телевізорі; інша справа, якщо росіян попередять (причому так, щоб вони не сумнівалися жодним чином) про альтернативу: або ви однієї ночі здохнете всі, гарантовано, або ви самі переб'єте 0,5 млн., тобто лише 0,3%, (своєї власної "еліти": представників влади, генералітет, губернаторів, пропагандистів тощо) чи принаймні не заважатимете нам це зробити.
от зеленых кремлядей что ожидать? там же крот на кроте сидит и кротом погоняет
NASAMS їх у Всьому світі немає стільки , і треба років 10 щоб зробить 100.
там вище вже все хтось написав грамотно про ПВО
Скільки людей цікавих 🤦🤦🏼🤦🏿
арабамикацапами ракетами РСЗО и минометами. Это вам к сведению.
Ти чув про виділення коштів на вітчизняне ППО?
Чи про якісь зміни у ставленні зелених до вітчизняної оборонки?
Може, справу проти Пашинського закрили, хоча б?
God Bless America! Слава Україні!