Резніков підтвердив, що США нададуть Україні системи протиповітряної оборони NASAMS

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS, що належать до засобів протиповітряної оборони середньої та великої дальності.

Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую президенту Джо Байдену і моєму колезі Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України: рішення про постачання NASAMS для української армії. Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба", - написав посадовець.

NASAMS - норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери і крилаті ракети, наприклад, "Іскандер" або "Точка-У", повідомляє Суспільне. При цьому NASAMS здатна вражати цілі на відстані 160 км.

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Саме ЗРК NASAMS використовуються в США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого дому та Капітолію в столиці Вашингтоні.

Нагадаємо, 1 липня Пентагон анонсував новий пакет допомоги для України: Сполучені Штати Америки виділять ще 820 мільйонів доларів допомоги для забезпечення військових потреб України. Зокрема, допомога передбачає дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS), а також додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS), до 150 000 снарядів калібром 155 міліметрів артилерійських боєприпасів та чотири додаткові протиартилерійські радари.