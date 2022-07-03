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Новини Війна
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Чехія допоможе Словаччині захищати повітряний простір, коли та передасть Україні свої винищувачі МіГ-29

словаччина,міг

Словаччина звернулася до Чехії з проханням про допомогу в охороні повітряного простору, поки вона не отримає винищувачі F16. Вони повинні замінити МіГ-29, які Словаччина передасть Україні.

Про це йдеться в матеріалі чеського видання СТ24, передає Цензор.НЕТ.

"Але я не хочу докладно говорити про це, тому що Україна також просила нас не вдаватися в деталі", - сказав Гегер.

Словацький прем'єр виступав в ефірі чеського телебачення разом із прем'єром Чехії Петером Фіалою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина найближчим часом може надати Україні літаки МіГ-29, - NYT

Гегер сказав, що його країні буде потрібна допомога чеських винищувачів приблизно на рік.

І Гегер, і Фіала зазначили, що всіх здивувало, наскільки ефективно і як довго Україна могла захищатися від вторгнення Росії, чия армія на папері мала бути набагато сильнішою. "Ми маємо всі передумови вірити, що Україна переможе у цій війні", - зазначив прем'єр Словаччини.

Однак Фіала визнав, що ніхто не знає, скільки часу пройде, доки Україна отримає повний контроль над своєю територією, і зазначив, що без допомоги Заходу вона не зможе захиститись від росіян.

"У них має бути зброя, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку та нашу свободу. Вони борються за нас", - додав він.

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Фіала також заявив, що у разі потреби Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.

Автор: 

літак (2900) Словаччина (1097) Чехія (1609)


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Топ коментарі
+14
Мокшанські орки 2 місяці брали Сєвєродонецьк. Про який західний кордон може йти мова? І там не 4, а 12 штук. І це вже добре на час, поки наші льотчики навчаються на F-серії. Так що не розводь зраду, якщо ти звичайно не оркобот за 10 рублів.
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03.07.2022 16:43
+11
Величезна подяка нашим слов*янським братам!
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03.07.2022 16:55
+6
респект чехам та словакам
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03.07.2022 18:35
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Мокшанські орки 2 місяці брали Сєвєродонецьк. Про який західний кордон може йти мова? І там не 4, а 12 штук. І це вже добре на час, поки наші льотчики навчаються на F-серії. Так що не розводь зраду, якщо ти звичайно не оркобот за 10 рублів.
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03.07.2022 16:43 Відповісти
А ви хіба не бачите, що це кацапидлівське свинособаче рило?
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03.07.2022 17:02 Відповісти
можливо він москальський бот за 15 рубчиків?)
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03.07.2022 18:37 Відповісти
Кацап вали звідси.
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03.07.2022 16:58 Відповісти
не мечтай кацап только трупы дойдут до западной границы
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03.07.2022 17:26 Відповісти
Величезна подяка нашим слов*янським братам!
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03.07.2022 16:55 Відповісти
Х…ярте орковскую тварь! Аминь
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03.07.2022 17:11 Відповісти
че ты каркаешь кацап ? еще лендлиза не было так что прожарка твоего московского мяса еще впереди
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03.07.2022 17:29 Відповісти
Країни бувшої варшавської змови мають чудовий шанс позбутися радянського мотлоху і майже безкоштовно отримати західні типи озброєнь, хай не самі ******* але у рази кращі і з сервісом...
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03.07.2022 17:43 Відповісти
респект чехам та словакам
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03.07.2022 18:35 Відповісти
кому интересна эта проблематика - Джус подробно освещает здесь https://www.youtube.com/watch?v=MJ4CUpZsuK4
Но честно говоря, сам еще не досмотрел ))
О передаче Мигов там тоже есть, много интересного фактажа при всей осторожности Джуса в подаче информации.
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03.07.2022 18:40 Відповісти
 
 