Чехія допоможе Словаччині захищати повітряний простір, коли та передасть Україні свої винищувачі МіГ-29

Словаччина звернулася до Чехії з проханням про допомогу в охороні повітряного простору, поки вона не отримає винищувачі F16. Вони повинні замінити МіГ-29, які Словаччина передасть Україні.

Про це йдеться в матеріалі чеського видання СТ24, передає Цензор.НЕТ.

"Але я не хочу докладно говорити про це, тому що Україна також просила нас не вдаватися в деталі", - сказав Гегер.

Словацький прем'єр виступав в ефірі чеського телебачення разом із прем'єром Чехії Петером Фіалою.

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Гегер сказав, що його країні буде потрібна допомога чеських винищувачів приблизно на рік.

І Гегер, і Фіала зазначили, що всіх здивувало, наскільки ефективно і як довго Україна могла захищатися від вторгнення Росії, чия армія на папері мала бути набагато сильнішою. "Ми маємо всі передумови вірити, що Україна переможе у цій війні", - зазначив прем'єр Словаччини.

Однак Фіала визнав, що ніхто не знає, скільки часу пройде, доки Україна отримає повний контроль над своєю територією, і зазначив, що без допомоги Заходу вона не зможе захиститись від росіян.

"У них має бути зброя, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку та нашу свободу. Вони борються за нас", - додав він.

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Фіала також заявив, що у разі потреби Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.