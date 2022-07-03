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Ворог використовує в Україні бронепоїзд, збудований із вкрадених на Харківщині запчастин, - Центр протидії дезінформації при РНБО

енисей,єнісей

Російські загарбники використовують на тимчасово окупованих територіях України бронепоїзд "Єнісей", який вони побудували із вкраденого у Харківській області майна Укрзалізниці.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

На тимчасово захоплених територіях росіяни проводять дезінформаційні та маніпулятивні кампанії.

У тимчасово захоплених районах Запорізької області російські загарбники відкрили перше відділення російського федерального банку "Промсвязьбанк". "Таким чином окупанти створюють ілюзію стабільності в регіоні", - пояснили в ЦПД.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють окупований Донецьк, щоб мотивувати місцевих жителів воювати проти України, - Центр протидії дезінформації

На Херсонщині загарбники проводять дезінформаційні та маніпулятивні кампанії, заявляючи, що більшість жителів області схиляється до того, щоб регіон увійшов до складу РФ.

У Донецькій області росіяни відправляють усіх маріупольських вчителів у відрядження до РФ на атестацію. Тих, хто її не пройде, до навчального процесу не допустять.

У Луганській області загарбники шляхом місцевого населення намагаються поповнювати лави так званої армії "лнр".

Крім того, з маніпулятивною метою голова Вітебського регіону Білорусі підписав указ про офіційну співпрацю з анексованим Кримом.

Автор: 

росія (65002) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+8
У селищі Якимівка Мелітопольського району Сили опору обстріляли ворожий бронепаравоз із гранатомета, у результаті чого він зійшов із рейок та перекинувся..
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03.07.2022 17:20
+7
Кацапи,пора вже на тачанки переходити. Скрєпно і духовно...
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03.07.2022 16:41
+6
не перегинай, тачанка - це український винахід.
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03.07.2022 17:00
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Кацапи,пора вже на тачанки переходити. Скрєпно і духовно...
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03.07.2022 16:41 Відповісти
Надо им новая вундервафля. Судя по харям захваченных орков.
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03.07.2022 16:49 Відповісти
а замість МАНів телеги з кучерами, в яких постійно посоловілі очі.
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03.07.2022 16:50 Відповісти
не перегинай, тачанка - це український винахід.
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03.07.2022 17:00 Відповісти
Тачанки делаем мы https://vikna.tv/istorii/rozpovidi/baggi-dlya-***********-vijskovyh-yak-batko-ta-donka-z-bukovyny-skonstruyuvaly-idealne-avto-dlya-snajperiv/
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03.07.2022 19:19 Відповісти
Возвращаются уже не в лихие 90-е, а в лихие 1920-е. Бронепоезд наверняка с запасного пути пригнали.

....
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
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03.07.2022 16:51 Відповісти
Якій центр протидії, така і деза. Так, Поліна?(((
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03.07.2022 16:56 Відповісти
Гопники на бронепоїзді.
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03.07.2022 16:56 Відповісти
Пам'ятаєте : "Якщо ізТОРія забувається вона повторяется"?

Контекст її такий: "Якщо гой забув хто він є - йому нагадують"

Тому цей "залізний п♥яний сурок" - просто "дань традициям" прошлого століття...

Пам'ятайте
МИ перемножимо тільки коли найслабший з нас - не зрадить НАС.

 А нам до цього ще далеко, тому горе вип'ємо ще до чортиків...

P.s. Єднайтесь в горі щоб щастя скоріше прийшло.
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03.07.2022 17:05 Відповісти
... "в горі" тому що іншого немає.
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03.07.2022 17:11 Відповісти
Пора поїзд денацифікувати.Й так буде,дайте поїзду зупинитися,бо не гоже снарядами по рухомій цілі даремно стріляти)
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03.07.2022 17:13 Відповісти
У селищі Якимівка Мелітопольського району Сили опору обстріляли ворожий бронепаравоз із гранатомета, у результаті чого він зійшов із рейок та перекинувся..
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03.07.2022 17:20 Відповісти
Паровоз умчится
Прямо на границу
Здохнут как бараны -
Взорвут их партизаны.
Также как всех! (Исполняется под музычку Агутина "Граница"("Буду служить в пограничных носках")
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03.07.2022 17:25 Відповісти
Ипанули уже? Или чего ждём??
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03.07.2022 17:37 Відповісти
Кондуктор, нажми на тормоза.
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03.07.2022 18:14 Відповісти
Рельсы кончились.
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03.07.2022 18:37 Відповісти
Бронепоезд, курва...21 век, у дикарей - бронепоезд. Я ж неоднократно писал, шо они сравнительно скоро залезут взад в родимые пещеры.
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03.07.2022 19:01 Відповісти
чи надовго 😃
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03.07.2022 21:00 Відповісти
 
 