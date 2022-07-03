Ворог використовує в Україні бронепоїзд, збудований із вкрадених на Харківщині запчастин, - Центр протидії дезінформації при РНБО
Російські загарбники використовують на тимчасово окупованих територіях України бронепоїзд "Єнісей", який вони побудували із вкраденого у Харківській області майна Укрзалізниці.
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
На тимчасово захоплених територіях росіяни проводять дезінформаційні та маніпулятивні кампанії.
У тимчасово захоплених районах Запорізької області російські загарбники відкрили перше відділення російського федерального банку "Промсвязьбанк". "Таким чином окупанти створюють ілюзію стабільності в регіоні", - пояснили в ЦПД.
На Херсонщині загарбники проводять дезінформаційні та маніпулятивні кампанії, заявляючи, що більшість жителів області схиляється до того, щоб регіон увійшов до складу РФ.
У Донецькій області росіяни відправляють усіх маріупольських вчителів у відрядження до РФ на атестацію. Тих, хто її не пройде, до навчального процесу не допустять.
У Луганській області загарбники шляхом місцевого населення намагаються поповнювати лави так званої армії "лнр".
Крім того, з маніпулятивною метою голова Вітебського регіону Білорусі підписав указ про офіційну співпрацю з анексованим Кримом.
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Мы - мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
Контекст її такий: "Якщо гой забув хто він є - йому нагадують"
Тому цей "залізний п♥яний сурок" - просто "дань традициям" прошлого століття...
Пам'ятайте
МИ перемножимо тільки коли найслабший з нас - не зрадить НАС.
А нам до цього ще далеко, тому горе вип'ємо ще до чортиків...
P.s. Єднайтесь в горі щоб щастя скоріше прийшло.
Прямо на границу
Здохнут как бараны -
Взорвут их партизаны.
Также как всех! (Исполняется под музычку Агутина "Граница"("Буду служить в пограничных носках")