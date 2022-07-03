Ворог використовує в Україні бронепоїзд, збудований із вкрадених на Харківщині запчастин, - Центр протидії дезінформації при РНБО

Російські загарбники використовують на тимчасово окупованих територіях України бронепоїзд "Єнісей", який вони побудували із вкраденого у Харківській області майна Укрзалізниці.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

На тимчасово захоплених територіях росіяни проводять дезінформаційні та маніпулятивні кампанії.

У тимчасово захоплених районах Запорізької області російські загарбники відкрили перше відділення російського федерального банку "Промсвязьбанк". "Таким чином окупанти створюють ілюзію стабільності в регіоні", - пояснили в ЦПД.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють окупований Донецьк, щоб мотивувати місцевих жителів воювати проти України, - Центр протидії дезінформації

На Херсонщині загарбники проводять дезінформаційні та маніпулятивні кампанії, заявляючи, що більшість жителів області схиляється до того, щоб регіон увійшов до складу РФ.

У Донецькій області росіяни відправляють усіх маріупольських вчителів у відрядження до РФ на атестацію. Тих, хто її не пройде, до навчального процесу не допустять.

У Луганській області загарбники шляхом місцевого населення намагаються поповнювати лави так званої армії "лнр".

Крім того, з маніпулятивною метою голова Вітебського регіону Білорусі підписав указ про офіційну співпрацю з анексованим Кримом.