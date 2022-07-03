УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8440 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
9 972 41

G7 встановить для російської нафти ліміт ціни на рівні половини нинішньої, - прем’єр Японії Кісіда

семерка

Внаслідок обмеження ціни на російську нафту, можливість введення якого минулого тижня погодили лідери "Великої сімки", ця продукція може подешевшати для покупців приблизно удвічі проти нинішньої ціни.

Таку заяву сьогодні в Токіо зробив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми встановимо верхній ліміт на рівні близько половини поточної ціни, та створимо систему, яка не дозволить людям купляти або не купляти її (нафту. – Ред.) за більшою ціною", - заявив очільник японського уряду.

На його думку, це стане реакцією на "ганебні дії" Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США просять Південну Корею підтримати обмеження цін на російську нафту

"Ми постаємо перед масштабною ситуацією, яка струснула весь світовий порядок, і ми маємо продемонструвати, що такі ганебні дії (Росії. – Ред.) тягнуть за собою високу ціну", - наголосив Кісіда.

Як повідомлялося, лідери G7 під час зустрічі у Баварських Альпах 26-28 червня цього року погодилися з необхідністю введення ліміту для торговельної ціни на російську нафту, в контексті запровадження більш жорстких санкцій проти економіки Росії у зв’язку із її неспровокованим вторгненням в Україну. Метою введення такого ліміту є обмеження спроможностей Росії фінансувати її агресивну війну проти України.

За підсумками зустрічі радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що лідери G7 дійшли "абсолютного консенсусу" навколо необхідності обмеження ціни на російську нафту, однак цей механізм потребує детального опрацювання, для збереження стабільності на глобальному енергетичному ринку.

Автор: 

G-7 G7 (1032) нафта (5496) Японія (1199) Кісіда Фуміо (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Японці дуже розумні люди!
Без жодної іронії
показати весь коментар
03.07.2022 16:49
+21
Дисконт на нафту у 50% - це розпродаж у зв'язку з ліквідацією країни-бензоколонки
показати весь коментар
03.07.2022 16:59
+15
Каждые несколько дней анаконда сжимает объятия☝ Это не блиц криг. Это как каток сейчас кацы чувствуют давление и ещё сопротивляются❗Но скоро чувство абсолютной безнадежности сменит сопротивление на уныние и апатию❗
показати весь коментар
03.07.2022 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Японці дуже розумні люди!
Без жодної іронії
показати весь коментар
03.07.2022 16:49 Відповісти
Каждые несколько дней анаконда сжимает объятия☝ Это не блиц криг. Это как каток сейчас кацы чувствуют давление и ещё сопротивляются❗Но скоро чувство абсолютной безнадежности сменит сопротивление на уныние и апатию❗
показати весь коментар
03.07.2022 16:57 Відповісти
Ага, мабуть ще ї компенсацію за Курили випишуть немаленьку...
Ану 75 років в користуванні...
показати весь коментар
03.07.2022 17:10 Відповісти
в 2109 после дебатов в Японии что неплохо бы вернуть острова назад козлорогие кацапы на Итурупе на центральной улице впервые за 70!!! лет асфальт положили чтобы показать японцам что они тоже так умеют
показати весь коментар
03.07.2022 18:59 Відповісти
Дисконт на нафту у 50% - це розпродаж у зв'язку з ліквідацією країни-бензоколонки
показати весь коментар
03.07.2022 16:59 Відповісти
50% - маловато !

продавати по собівартості (включно із ціною миски помиїів-щєй для нєфтяніков)
показати весь коментар
03.07.2022 17:09 Відповісти
50% це не остаточна цiна
показати весь коментар
03.07.2022 18:05 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2022 18:12 Відповісти
Ту смотря какая цена на нефть будет. Если по 120 баксов бочка, то фашня окупит себестоимость и еще останется на пирожок миллеру. Если снизится к 100 - то писец котенку.
показати весь коментар
03.07.2022 17:09 Відповісти
Вероятно следующий ход это включение всего, что качает нефть в США и др. странах❗До 60 скинут и у кацапов и от газа💨 и от нефти🖕
показати весь коментар
03.07.2022 18:08 Відповісти
Сомнительно что мировыми рынками получится управлять как колхозом.
показати весь коментар
03.07.2022 16:59 Відповісти
У ирашек нефть меняли на продовольствие. Почему с рашками так нельзя?
показати весь коментар
03.07.2022 17:06 Відповісти
для хітрожопих китайців-індусів є вторичні, третичні та навіть десятичні санкції, які накладуть фашингтонський обком та обкоми великої сімки

від кацапської нафти будуть шугатись як від їхнього новічка
показати весь коментар
03.07.2022 17:18 Відповісти
А это не управление мировым рынком. Это часть спецоперации по денацификации и депутинизации страны-помойки.
показати весь коментар
03.07.2022 18:49 Відповісти
Суки,устанавливайте в конце концов.а не как когда Литва запретила въезд грузов в кенигсберг,а ес забздеда ультиматума *****,и потребовала от Литвы отменить санкции.
показати весь коментар
03.07.2022 17:00 Відповісти
полумеры уничтожат G7...тренинг по кусанию локтей просрали..
показати весь коментар
03.07.2022 17:01 Відповісти
Ктож им её по такой цене продаст?
показати весь коментар
03.07.2022 17:04 Відповісти
А куда параша будет девать свою нефть? Жечь прямо в Сибири? А если так, то чем они заткнут дыру в бюджете процентов в 30?
показати весь коментар
03.07.2022 17:07 Відповісти
Продадут Китаю Индии и т п.
показати весь коментар
03.07.2022 17:30 Відповісти
всю? в мире рецессия. нафиг им столько нефти, рашу спасть. они сколько брали столько и будут брать
показати весь коментар
03.07.2022 17:43 Відповісти
Поставки в Индию и Китай возросли в разы.
показати весь коментар
03.07.2022 18:11 Відповісти
русский, так ваша страна-помойка теперь официально - колония КНР.
показати весь коментар
03.07.2022 18:50 Відповісти
не продадут.
Все сделки под контролем минфина США.
Будут под микроскопом проверять.
Ни одна страна, ни один банк не рискнет.
показати весь коментар
03.07.2022 17:43 Відповісти
Все сделки под контролем минфина США.

С чего это? На сколько знаю, с Индией и Китаем РФ перешла на торговлю в национальных валютах (по крайней мере пыталась, и отчитывалась о каких то успехах)
показати весь коментар
03.07.2022 18:13 Відповісти
А куди Москва подіне рупії, отримані від Індії?
показати весь коментар
03.07.2022 18:22 Відповісти
На сколько знаю, в торговле с Индией используют не рупии а Китайские юани. Их проще конвертировать.
показати весь коментар
03.07.2022 19:25 Відповісти
Кацапи як ввозили 71% продуктів харчування так і продовжують ввозити. Тому вже дуже скоро буде їм "нєфть в обмєн на продовольствіє" а в кацапських лісах, як писам Митець "ні зайчика, ні мишки! Лише гадюка єсть і кровожерна рись. Жить стало лучше! Стало вєсєлєє. Теперь жить стало просто *******"...
показати весь коментар
03.07.2022 17:04 Відповісти
Себестоимость добычи нефти в РФ - 20$/брл.
При нынешней цене в 110$/брл., продажная цена составит 55$/брл. Учитывая то, что бюджет РФ сверстан при прогнозной цене 60$/брл., разницу в 5$ они легко перекрывают либо резервами, либо ослаблением курса рубля к $.
Кроме того, стоимость нефти пока имеет тенденцию только к росту. И цена в 120$/брл. уже мелькала. А при такой цене РФ будет получать не суперприбыль, а просто прибыль.
показати весь коментар
03.07.2022 17:13 Відповісти
Було багато років, в які нафта коштувала 50 долларів, і Росія прекрасна жила в ці роки.

Це полуміри!

Тільки повне ембарго на російську нафту на всьому заході!

Краще б венесуелу розконсервували! Вона менше нагрішила чим росія.
показати весь коментар
03.07.2022 17:26 Відповісти
Ти уважно читав текст? Половину не від можливої ціни, а від тієї, яка є ЗАРАЗ. І про резерви. Які резерви? Ті, що заморожені?
показати весь коментар
03.07.2022 17:27 Відповісти
Заморозили около половины ЗВР. 300 + млрд в распоряжении РФ остались
показати весь коментар
03.07.2022 17:32 Відповісти
Чому ти дивишся ціну нафти Брент? Орки продають Уралс, він зараз на рівні 90 і має починати знижуватися ціна....
показати весь коментар
03.07.2022 18:43 Відповісти
Треба ставити ціну 20$.
По собівартості.
Щоб росія нічого не заробляла.
показати весь коментар
03.07.2022 17:18 Відповісти
Dōmo arigatōgozaimasu! Большое спасибо!
показати весь коментар
03.07.2022 17:27 Відповісти
Добре було б ще по Воронежу ***.....ути!
показати весь коментар
03.07.2022 17:28 Відповісти
Почнуть з 50%, потім опустять до 40....20...а далі рф банкрот, а світ їздить на водні.
показати весь коментар
03.07.2022 17:28 Відповісти
І накінець, просто опустять.
показати весь коментар
03.07.2022 17:58 Відповісти
Ціна жижі юралс на споті 90 Дол. / барель.
Півціни приблизно 45.
Рентабельність -- більше 42
Прибуток параші буде коливатися на рівні 3-10 $.
Перед своєю довгою і стражденною смертю ця кляча ще профінансує світову економіку.

Бізнес, нічого особистого
показати весь коментар
03.07.2022 18:20 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2022 18:22 Відповісти
Наивные як дети.
показати весь коментар
03.07.2022 23:24 Відповісти
 
 