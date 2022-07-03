G7 встановить для російської нафти ліміт ціни на рівні половини нинішньої, - прем’єр Японії Кісіда
Внаслідок обмеження ціни на російську нафту, можливість введення якого минулого тижня погодили лідери "Великої сімки", ця продукція може подешевшати для покупців приблизно удвічі проти нинішньої ціни.
Таку заяву сьогодні в Токіо зробив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми встановимо верхній ліміт на рівні близько половини поточної ціни, та створимо систему, яка не дозволить людям купляти або не купляти її (нафту. – Ред.) за більшою ціною", - заявив очільник японського уряду.
На його думку, це стане реакцією на "ганебні дії" Росії.
"Ми постаємо перед масштабною ситуацією, яка струснула весь світовий порядок, і ми маємо продемонструвати, що такі ганебні дії (Росії. – Ред.) тягнуть за собою високу ціну", - наголосив Кісіда.
Як повідомлялося, лідери G7 під час зустрічі у Баварських Альпах 26-28 червня цього року погодилися з необхідністю введення ліміту для торговельної ціни на російську нафту, в контексті запровадження більш жорстких санкцій проти економіки Росії у зв’язку із її неспровокованим вторгненням в Україну. Метою введення такого ліміту є обмеження спроможностей Росії фінансувати її агресивну війну проти України.
За підсумками зустрічі радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що лідери G7 дійшли "абсолютного консенсусу" навколо необхідності обмеження ціни на російську нафту, однак цей механізм потребує детального опрацювання, для збереження стабільності на глобальному енергетичному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без жодної іронії
Ану 75 років в користуванні...
продавати по собівартості (включно із ціною миски помиїів-щєй для нєфтяніков)
від кацапської нафти будуть шугатись як від їхнього новічка
Все сделки под контролем минфина США.
Будут под микроскопом проверять.
Ни одна страна, ни один банк не рискнет.
С чего это? На сколько знаю, с Индией и Китаем РФ перешла на торговлю в национальных валютах (по крайней мере пыталась, и отчитывалась о каких то успехах)
При нынешней цене в 110$/брл., продажная цена составит 55$/брл. Учитывая то, что бюджет РФ сверстан при прогнозной цене 60$/брл., разницу в 5$ они легко перекрывают либо резервами, либо ослаблением курса рубля к $.
Кроме того, стоимость нефти пока имеет тенденцию только к росту. И цена в 120$/брл. уже мелькала. А при такой цене РФ будет получать не суперприбыль, а просто прибыль.
Це полуміри!
Тільки повне ембарго на російську нафту на всьому заході!
Краще б венесуелу розконсервували! Вона менше нагрішила чим росія.
По собівартості.
Щоб росія нічого не заробляла.
Півціни приблизно 45.
Рентабельність -- більше 42
Прибуток параші буде коливатися на рівні 3-10 $.
Перед своєю довгою і стражденною смертю ця кляча ще профінансує світову економіку.
Бізнес, нічого особистого