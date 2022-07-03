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Посольство США у Росії прибрало з сайту адресу після її перейменування на "площу ДНР"

сша,москва,посольство

Посольство США в РФ прибрало зі свого сайту адресу у Москві після того, як територію біля будівлі дипмісії було перейменовано на "площу "ДНР".

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер замість адреси на порталі відображаються координати 55,75566°N, 37,58028°E. Також на окремих сторінках сайту можна знайти стару адресу - Великий Дев'ятинський провулок.

Нагадаємо, раніше в мерії Москви оголосили, що територія перед посольством США буде названа "площею Донецької Народної Республіки".

Також читайте: Росія погрожує вдарити по посольству США в Києві

Автор: 

посольство (942) росія (65002) США (22634)


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Топ коментарі
+23
в принципі США можуть взагалі забити своє посольство дошками та звалити з мацкви -
це ж не американським посадовцям треба візи в рашку одержувати,
а кацапсько-лошадіному міду для засідань ООН у Вашингтоні
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03.07.2022 17:03
+13
слід прибрати посольство з москви та російі
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03.07.2022 17:08
+11
полоща дИнИрИ, я к це по парашенськи!
нагадує "сортір тіпа очко"
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03.07.2022 17:03
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так і слід
несумісно США і днр
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03.07.2022 17:03 Відповісти
слід прибрати посольство з москви та російі
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03.07.2022 17:08 Відповісти
Не можна, бо багато громадян США в кацапстані...
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03.07.2022 18:22 Відповісти
в принципі США можуть взагалі забити своє посольство дошками та звалити з мацкви -
це ж не американським посадовцям треба візи в рашку одержувати,
а кацапсько-лошадіному міду для засідань ООН у Вашингтоні
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03.07.2022 17:03 Відповісти
а для переговорів з рашкоє є слухавка-мікрон
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03.07.2022 17:04 Відповісти
найкраще рішення сьогодні,..
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03.07.2022 17:09 Відповісти
полоща дИнИрИ, я к це по парашенськи!
нагадує "сортір тіпа очко"
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03.07.2022 17:03 Відповісти
пардон - асоціюється
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03.07.2022 17:05 Відповісти
ні, це по-расєйські сказочно: пойді туда, не знаю куда
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03.07.2022 17:14 Відповісти
красава
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03.07.2022 17:04 Відповісти
Єта идея красивая, но не новая. Я читал, что в советское время площадь (или улица), на которой находилось советское посольство, назвали именем академика Сахарова..
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03.07.2022 17:04 Відповісти
борцуны..теперь бубаноид княгини ольги должен..
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03.07.2022 17:04 Відповісти
Красунчики!
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03.07.2022 17:08 Відповісти
Так они теперь там без определённого места жительства?
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03.07.2022 17:10 Відповісти
люся смімай стрінги
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03.07.2022 17:13 Відповісти
ДНРою вдарили по центру управління. Тепер Америці точно триндець.
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03.07.2022 17:13 Відповісти
Почему вы США досих пор в поРаше???смысл?ваши СШАковские пусть домой едут!людишки не хотят так они просто диверсанты!
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03.07.2022 17:16 Відповісти
Только опущенные козлорогие кацапы могут называть территории в своих свинарниках кличками террористических организаций,которые сами же козлорогие и выдумали🤦
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03.07.2022 17:23 Відповісти
у кацапів зовсім би "матка випала", якби США взагалі перенесли своє посольство з фейкової недодержави з фейковими адресами, наприклад, у Кенігсберг, з усіма "прєлєстямі" логістики на кордоні з Литвою для руzzких хААроших і паганих..
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03.07.2022 17:24 Відповісти
ідея не нова!!!русня як завжди все ********!!!*******,***))))
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03.07.2022 17:25 Відповісти
Треба на сайті амбасади США у Чмоскві написати нову адресу - "Московський улус, м. Чмосква, пл. Зелених 3,14дарасів, гарні ворота зза яких не тхне перегаром"...
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03.07.2022 17:26 Відповісти
В північній Кореї є посольство США? То чому в рф досі є????? Ганьбище!
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03.07.2022 17:37 Відповісти
Посольство США в лаптєстані такими темпами взагалі закриється, разом з консульствами. З раїн НАТО там залишиться лише посольство мад'ярщини.
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03.07.2022 17:39 Відповісти
а в чем "народность" данного бандустана?
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03.07.2022 17:41 Відповісти
Переулок переименовали в площадь?
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03.07.2022 17:45 Відповісти
Американское посольство все знают и так.
Ему почтовый адрес не нужен.
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03.07.2022 18:01 Відповісти
Можна адресу посольства вказати так: fucking russian, moscow ass!
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03.07.2022 18:13 Відповісти
кацап то є підла брехлива і ница істота
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03.07.2022 18:39 Відповісти
Площа "дири" - етА звучіт гордо!)))
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03.07.2022 19:08 Відповісти
Это площадь посольства США.
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03.07.2022 19:12 Відповісти
 
 