Посольство США у Росії прибрало з сайту адресу після її перейменування на "площу ДНР"
Посольство США в РФ прибрало зі свого сайту адресу у Москві після того, як територію біля будівлі дипмісії було перейменовано на "площу "ДНР".
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Тепер замість адреси на порталі відображаються координати 55,75566°N, 37,58028°E. Також на окремих сторінках сайту можна знайти стару адресу - Великий Дев'ятинський провулок.
Нагадаємо, раніше в мерії Москви оголосили, що територія перед посольством США буде названа "площею Донецької Народної Республіки".
Топ коментарі
+23 Алекс Мышкевич
показати весь коментар03.07.2022 17:03
+13 Alex Dev #442192
показати весь коментар03.07.2022 17:08
+11 Да-это-я
показати весь коментар03.07.2022 17:03
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несумісно США і днр
це ж не американським посадовцям треба візи в рашку одержувати,
а кацапсько-лошадіному міду для засідань ООН у Вашингтоні
нагадує "сортір тіпа очко"
Ему почтовый адрес не нужен.