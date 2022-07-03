Посольство США у Росії прибрало з сайту адресу після її перейменування на "площу ДНР"

Посольство США в РФ прибрало зі свого сайту адресу у Москві після того, як територію біля будівлі дипмісії було перейменовано на "площу "ДНР".

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер замість адреси на порталі відображаються координати 55,75566°N, 37,58028°E. Також на окремих сторінках сайту можна знайти стару адресу - Великий Дев'ятинський провулок.

Нагадаємо, раніше в мерії Москви оголосили, що територія перед посольством США буде названа "площею Донецької Народної Республіки".

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