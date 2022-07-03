У російському Бєлгороді загинула депортована з окупованої Харківщини родина - троє дорослих та дитина
У місті Бєлгород внаслідок вибуху 3 липня загинула родина Коптелових з Цупівки. Серед них троє дорослих та одна дитина.
Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Сьогодні вночі внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки. Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів вимушені були тікати від війни через Росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", - повідомив Задоренко.
Нагадаємо, зранку 3 липня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про "серію гучних звуків у Бєлгороді", які пролунали близько третьої години. Згодом Гладков повідомив про трьох загиблих, чотирьох поранених, часткові руйнування 11 багатоквартирних та 39 приватних будинків (з них 5 - повністю).
На багатоповерхівку в Бєлгороді впала частина ракети російського ЗРК "Панцир". В України на озброєнні таких комплексів немає.
Невдовзі після повідомлень з Бєлгорода у Харкові, близько четвертої ранку, як і напередодні вранці, пролунали ракетні вибухи - сьогодні їх було чотири. Щонайменше місяць армія РФ запускає по Харкову та області ракети з Бєлгорода - вони влучають переважно у цивільні споруди - школи, об'єкти інфраструктури. Внаслідок сьогоднішнього удару загинула одна людина, ще 4 отримали поранення.
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Ми з хлопцями стояли в Новотроїцькому (Донецька область), на "нулі". До 24-го активно літали безпілотники й зуміли докладно змалювати всі наші позиції, бо тоді був наказ не стріляти. Потім розпочалися інтенсивні бої. З огляду на співвідношення сил довелося відступити та закріпитися у Волновасі. Оборону тримали два тижні, зрештою відійшли ще далі - до села Володимирівка.
Перевага у ворога була не тільки в техніці та у величезній кількості снарядів. Місцеві зробили все, щоби росіяни йшли далі: здавали наші позиції, коригували вогонь. Перед заходом до Володимирівки розвідка попередила, що там до 80-90% підтримують "рускій мір". Коли ми там стояли, деякі мужики підходили, в обличчя матюкалися: "Вам хана!".
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/1/7355647/
Ще у Волновасі мої хлопці близько 3:20 ночі впіймали підозрілого мужика.
Перевірили документи, сфотографували паспорт, відпустили близько 4.00.
Він хрестився, божився, що любить Україну.
А о 6:00 по нас завдали масований артудар.
Причому ніхто не знав, де ми, бо на той момент лише зайняли оборону.
У Володимирівці першої ж ночі один хлопець років 22-х на велосипеді під'їхав, почав щось виглядати.
Ми його не наздогнали.
Наступної ночі він повернувся.
Перед цим я поставив наряд в очереті, й цього разу його затримали.
Посадили на деякий час у холодний льох, щоб одумався.
Він теж присягався в любові до України.
Відпустили - і знову прильоти.
Це, як мінімум, потребує доказів.
Доля