У російському Бєлгороді загинула депортована з окупованої Харківщини родина - троє дорослих та дитина

У місті Бєлгород внаслідок вибуху 3 липня загинула родина Коптелових з Цупівки. Серед них троє дорослих та одна дитина.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сьогодні вночі внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, у місті Бєлгород загинула родина Коптелових з Цупівки. Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів вимушені були тікати від війни через Росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території", - повідомив Задоренко.

Нагадаємо, зранку 3 липня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про "серію гучних звуків у Бєлгороді", які пролунали близько третьої години. Згодом Гладков повідомив про трьох загиблих, чотирьох поранених, часткові руйнування 11 багатоквартирних та 39 приватних будинків (з них 5 - повністю).

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На багатоповерхівку в Бєлгороді впала частина ракети російського ЗРК "Панцир". В України на озброєнні таких комплексів немає.

Невдовзі після повідомлень з Бєлгорода у Харкові, близько четвертої ранку, як і напередодні вранці, пролунали ракетні вибухи - сьогодні їх було чотири. Щонайменше місяць армія РФ запускає по Харкову та області ракети з Бєлгорода - вони влучають переважно у цивільні споруди - школи, об'єкти інфраструктури. Внаслідок сьогоднішнього удару загинула одна людина, ще 4 отримали поранення.