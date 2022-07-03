У разі нестачі місць у шкільних укриттях навчання рекомендовано проводити у дві зміни чи у змішаному форматі, - Міносвіти
Міністерство освіти та науки рекомендує навчання по змінах у разі нестачі в шкільних укриттях місць для всіх учасників освітнього процесу. Також рекомендується низку предметів перевести в онлайн-формат.
Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо, наприклад, в бомбосховищі, в укритті не вистачає місця на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендація щодо розділення освітнього процесу на декілька змін, дві зімни наприклад. Є рекомендація стосовно змішаного навчання, коли деякі дисципліни будуть вивчатися онлайн, деякі - офлайн, в тому числі застосовуючи змінність процесу", - сказав Шкарлет.
Він наголосив, що повернення очної форми навчання в закладах освіти відбуватиметься за погодженням з обласними та Київською міською військовою адміністрацією.
За його словами, у разі небезпеки може бути дистанційний або змішаний формат навчання.
Також Шкарлет додав, що укриття закладів освіти мають бути забезпечені так званими паспортами безпеки, відповідати низці показників, має бути план евакуації до бомбосховища, з урахуванням часу на цю евакуацію. Батьки повинні бути поінформовані, в яких умовах безпеки будуть навчатися діти.
Водночас Шкарлет зауважив, що більшість укриттів у школах - це підвальні приміщення, або так звані тири.
"Разом з ДСНС, відповідними місцевими органами, підрозділами цивільного захисту на місцях, місцевими військовими адміністраціями ми розробили стандарти і умови, і вимоги щодо споруд цивільного захисту, в яких мають бути забезпечені умови безпеки для всіх учасників освітнього процесу", - сказав міністр.
Водночас якщо батьки не хочуть віддавати дитину на очне навчання, вони можуть обрати дистанційну форму або індивідуальний графік навчання, або перевести дитину на екстернатну форму навчання.
Також, за його словами, якщо місцеві органи влади приймуть рішення про офлайн навчання, вчителі мусять повернутися на своє робоче місце. В тих регіонах, де навчання буде визнано небезпечним, вчителі можуть продовжувати викладати онлайн.
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за цей час що, не можна обладнати бомбосховища - укріпити сталевими конструкціями існуючі підвали і т.п. або ж побудувати нові залізобетонні бомбосховища ?????????
бодай у школах та дитсадках - нам у них жити ще десятки, якщо не сотні років поруч із рашкою
а Ахметов у цей час закрив металургійні гіганти через
падіння внутрішнього попиту на сталь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ви тільки вдумайтесь у це - падіння попиту на сталь під час війни !!!!!!!!!!!!!!!!!
да знамениті зараз перші ленд-ровери робили із дерева та алюмінію, тому що був дефіцит сталі у ранньопіслявоєнній Великобританії !!!
нам сталь не потрібна для будівництва оборонних споруд ?????????????!
доти роблять із гівна та палок !
під Києвом !
і в цей же час ЗЄ-***** оголошує конкурс на стартапи та іншу фуйню-муйню та перенавчання ІТ-шників на 1 (один прописом) міліард дорлярів !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
читай = розкрадання "божого дару" із Америки та Ойропи !!!
Власне, абсолютно не дивує. У зешобли нема жодної хоч трошки притомної людини.
Якщо маються на увазі бомбосховища, то нема чого казати "укриття". В деяких ситуаціях і бордюр може бути укриттям.
Підвали- це не бомбосховища, а братські могили