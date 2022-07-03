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У разі нестачі місць у шкільних укриттях навчання рекомендовано проводити у дві зміни чи у змішаному форматі, - Міносвіти

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Міністерство освіти та науки рекомендує навчання по змінах у разі нестачі в шкільних укриттях місць для всіх учасників освітнього процесу. Також рекомендується низку предметів перевести в онлайн-формат.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо, наприклад, в бомбосховищі, в укритті не вистачає місця на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендація щодо розділення освітнього процесу на декілька змін, дві зімни наприклад. Є рекомендація стосовно змішаного навчання, коли деякі дисципліни будуть вивчатися онлайн, деякі - офлайн, в тому числі застосовуючи змінність процесу", - сказав Шкарлет.

Він наголосив, що повернення очної форми навчання в закладах освіти відбуватиметься за погодженням з обласними та Київською міською військовою адміністрацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських поетів і письменників виключать зі шкільної програми, - Шкарлет

За його словами, у разі небезпеки може бути дистанційний або змішаний формат навчання.

Також Шкарлет додав, що укриття закладів освіти мають бути забезпечені так званими паспортами безпеки, відповідати низці показників, має бути план евакуації до бомбосховища, з урахуванням часу на цю евакуацію. Батьки повинні бути поінформовані, в яких умовах безпеки будуть навчатися діти.

Водночас Шкарлет зауважив, що більшість укриттів у школах - це підвальні приміщення, або так звані тири.

"Разом з ДСНС, відповідними місцевими органами, підрозділами цивільного захисту на місцях, місцевими військовими адміністраціями ми розробили стандарти і умови, і вимоги щодо споруд цивільного захисту, в яких мають бути забезпечені умови безпеки для всіх учасників освітнього процесу", - сказав міністр.

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Водночас якщо батьки не хочуть віддавати дитину на очне навчання, вони можуть обрати дистанційну форму або індивідуальний графік навчання, або перевести дитину на екстернатну форму навчання.

Також, за його словами, якщо місцеві органи влади приймуть рішення про офлайн навчання, вчителі мусять повернутися на своє робоче місце. В тих регіонах, де навчання буде визнано небезпечним, вчителі можуть продовжувати викладати онлайн.

Автор: 

сховище (189) школа (2205) Міносвіти (1411) навчання (575) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+10
На хрен ту двухсменку. Я помню те годы. Идешь зимой домой после школы, а на улице уже ночь. Так кто в мирное время было, а сейчас? Когда и уличное освещение не работает. Короче, безмозглые рулят
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03.07.2022 17:29
+9
Этим идиотам давно пора понять, что Параша лупит по скоплению людей независимо от наличия подвалов. А если это скопление детей- то тем более. Но понять им нечем...
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03.07.2022 17:41
+8
Школьный подвал - укрытие или бомбоубежище? Совсем ********* зелёные твари. Пятиэтажку до подвала пробивает ракета - они хотят ещё и наших внуков и детей подвергать такому риску. Идите на ***, *******.
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03.07.2022 17:37
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вот чую малюську,блеать,на видстанни..
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03.07.2022 17:27 Відповісти
а при чем моллюск? В мин. образовании плагиатор Шкарлет насяльник
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03.07.2022 17:31 Відповісти
Відкрию тобі, невігласє, таємницю малюск головний юрист який дає індульгенцію міносвіти на те аби звичайні підвали шкіл ставали бомбосховищами...
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03.07.2022 19:05 Відповісти
ЗЕлені - ****** совки.
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03.07.2022 17:28 Відповісти
до початку навчального року ще 2 місяці (якщо треба, то можна й перенести)
за цей час що, не можна обладнати бомбосховища - укріпити сталевими конструкціями існуючі підвали і т.п. або ж побудувати нові залізобетонні бомбосховища ?????????
бодай у школах та дитсадках - нам у них жити ще десятки, якщо не сотні років поруч із рашкою
а Ахметов у цей час закрив металургійні гіганти через
падіння внутрішнього попиту на сталь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ви тільки вдумайтесь у це - падіння попиту на сталь під час війни !!!!!!!!!!!!!!!!!
да знамениті зараз перші ленд-ровери робили із дерева та алюмінію, тому що був дефіцит сталі у ранньопіслявоєнній Великобританії !!!
нам сталь не потрібна для будівництва оборонних споруд ?????????????!
доти роблять із гівна та палок !
під Києвом !

і в цей же час ЗЄ-***** оголошує конкурс на стартапи та іншу фуйню-муйню та перенавчання ІТ-шників на 1 (один прописом) міліард дорлярів !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
читай = розкрадання "божого дару" із Америки та Ойропи !!!
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03.07.2022 18:10 Відповісти
Знаєте що? !!!На карантин дітей загнали, бо вони ,нібито, ковід розносили!!! А зараз, коли є хоч найменша можливість потрапляння ракети, їх у школу женуть!!! Благодєтєлі хрєнові, доброжелатєлі наші, так переживають за навчання!!!!!!! 2 роки діти сиділи дома, але ж війна - треба йти у школу!!!!!!! С@ки кончені!!!!
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03.07.2022 20:58 Відповісти
На хрен ту двухсменку. Я помню те годы. Идешь зимой домой после школы, а на улице уже ночь. Так кто в мирное время было, а сейчас? Когда и уличное освещение не работает. Короче, безмозглые рулят
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03.07.2022 17:29 Відповісти
Школьный подвал - укрытие или бомбоубежище? Совсем ********* зелёные твари. Пятиэтажку до подвала пробивает ракета - они хотят ещё и наших внуков и детей подвергать такому риску. Идите на ***, *******.
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03.07.2022 17:37 Відповісти
Ні в якому разі не треба відпускати дітей до школи під час війни. Тримайте діток біля себе вдома. Бо якась мерзота наведе на школу обовязково. Немає беспечного місця зараз в Україні нажаль та невзмозі люди жити нормальним життям. Хочеться щоб діти в школу пішли але не можна ні в якому разі
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03.07.2022 18:17 Відповісти
Этим идиотам давно пора понять, что Параша лупит по скоплению людей независимо от наличия подвалов. А если это скопление детей- то тем более. Но понять им нечем...
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03.07.2022 17:41 Відповісти
Идиоты. Школы будут целью номер 1 для этих тварей. Бомбоубежища нет ни в одной школе. Есть подвалы которые завалены всяким мотлохом типа старой мебели или допотопными компьютерами которые не списываются и не утилизируются из-за ещё действующих совковых норм на износ материальных ценностей.
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03.07.2022 17:44 Відповісти
Дебіли кончені.
Власне, абсолютно не дивує. У зешобли нема жодної хоч трошки притомної людини.
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03.07.2022 17:52 Відповісти
вся ця дибільна двіжня- до першої розбомбленої школи. Далі - знов всі підуть на дистанційне. Нажаль, жодне падло за це "геніальне" рішення не відповість
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03.07.2022 17:59 Відповісти
Ні в якому разі не треба відпускати дітей до школи під час війни. Тримайте діток біля себе вдома. Бо якась мерзота наведе на школу обовязково. Немає беспечного місця зараз в Україні нажаль та невзмозі люди жити нормальним життям. Хочеться щоб діти в школу пішли але не можна ні в якому разі
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03.07.2022 18:19 Відповісти
Умови, вимоги, стандарти до "укриттів" - на стіл! Чи це військова таємниця?
Якщо маються на увазі бомбосховища, то нема чого казати "укриття". В деяких ситуаціях і бордюр може бути укриттям.
Підвали- це не бомбосховища, а братські могили
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03.07.2022 18:42 Відповісти
100%, підвал зі звичайним перекриттям скоріше братська могила як укриття...
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03.07.2022 19:07 Відповісти
От цікаво,дітлахи керівництва держави підуть в Україні на навчання?Не?То якого ви іншим пропонуєте???Хоча тим 73% так і треба,щоб хоч трохи думали як жити на білому світі....
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03.07.2022 19:42 Відповісти
у зе-дебилов совсем крышу порвало !!!
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03.07.2022 21:50 Відповісти
 
 