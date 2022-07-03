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Новини Війна
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Удари РФ по цивільних об’єктах - не помилки точності, а прицільний вогонь з метою тероризувати українців, - ЦПД

кременчук

Армія Росії здійснює прицільні ракетні удари по цивільній інфраструктурі в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центра протидії дезінформації.

Там підкрелюють, що про проблеми точності ракет Х-22 було відомо ще в СРСР.

"Тоді в їх ТТХ закладалася похибка у 500 м від цілі з компенсацією недоліку за рахунок потужності. Та війна в Україні показала, що похибка точності перевищує 500м і досягає аж до 3км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок удару РФ по ТЦ в Кременчуці становить 22 особи, - мер Малецький

З травня ЗС РФ почали випробувати Х-22 з метою з’ясування її ефективності, і за півтора місяці з'ясували, що дальність застосування ракет замість 600 км становить не більше 200 км. Саме на цій відстані Х-22 зберігає точність", - вказують дослідники.

На їх думку, тепер для ударів по Україні ворог використовує саме ці параметри, адже удар по Кременчуку здійснено з відстані 200 км, а по Білгород-Дністровському - зі 170 км.

"Тому удари по цивільних об’єктах - це не помилки точності, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України", - доходять висновку в ЦПД.

Там закликають українців під час повітряної тривоги слідувати до укриття та пам’ятати про правило 2 стін та 2 виходів.

Також читайте: Війська РФ намагалися завдати ракетних ударів по Білгород-Дністровському району та Одесі. В обох випадках ракети знищені в повітрі, - ОК "Південь"

Нагадаємо, 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок удару РФ по ТЦ в Кременчуці становить 22 особи. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: 

Кременчук (293) Білгород-Дністровський (60) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+7
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03.07.2022 17:36
+7
Орки так и в Ичкерии воевали. И точно также будут платить только в разы больше
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03.07.2022 17:41
+6
https://ibb.co/LQv2GdV
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03.07.2022 18:04
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03.07.2022 17:36 Відповісти
Та ******. Каци пуляют чем попало в нашу сторону. Вот еслі би і наши ружья кірпічьом нє чістілі.
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03.07.2022 17:39 Відповісти
як би не ната,то наші ружа асфальтним бітумом мастили
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03.07.2022 18:38 Відповісти
Орки так и в Ичкерии воевали. И точно также будут платить только в разы больше
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03.07.2022 17:41 Відповісти
Для того хто стверджує що то помилки- А який процент прильоту в поле, море, озера? Отож...
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03.07.2022 17:44 Відповісти
https://ibb.co/LQv2GdV
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03.07.2022 18:04 Відповісти
Точно, була така у наріда надія, що рашка видуманих бандерівців буде бомбити, але так як вони видумані, то прийшлось постраждати "простому наріду", жертві російської пропаганди, яка як дивлюсь і досі заглядає в рот косорилим, бо дуже вже цікаво, що їм скажуть порівняно з ними вялікіє.
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03.07.2022 19:49 Відповісти
А скільки ще повинно бути вбито дітей, жінок, стариків, щоб Путін зупинився? Ні, не зупинеться. Однозначно, зупинити його можливо лише, як зупинили бен Ладена.
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03.07.2022 19:29 Відповісти
Что можно ожидать от преступников, только преступления...
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03.07.2022 23:53 Відповісти
 
 