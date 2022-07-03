Удари РФ по цивільних об’єктах - не помилки точності, а прицільний вогонь з метою тероризувати українців, - ЦПД

Армія Росії здійснює прицільні ракетні удари по цивільній інфраструктурі в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центра протидії дезінформації.

Там підкрелюють, що про проблеми точності ракет Х-22 було відомо ще в СРСР.

"Тоді в їх ТТХ закладалася похибка у 500 м від цілі з компенсацією недоліку за рахунок потужності. Та війна в Україні показала, що похибка точності перевищує 500м і досягає аж до 3км.

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З травня ЗС РФ почали випробувати Х-22 з метою з’ясування її ефективності, і за півтора місяці з'ясували, що дальність застосування ракет замість 600 км становить не більше 200 км. Саме на цій відстані Х-22 зберігає точність", - вказують дослідники.

На їх думку, тепер для ударів по Україні ворог використовує саме ці параметри, адже удар по Кременчуку здійснено з відстані 200 км, а по Білгород-Дністровському - зі 170 км.

"Тому удари по цивільних об’єктах - це не помилки точності, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України", - доходять висновку в ЦПД.

Там закликають українців під час повітряної тривоги слідувати до укриття та пам’ятати про правило 2 стін та 2 виходів.

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Нагадаємо, 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок удару РФ по ТЦ в Кременчуці становить 22 особи. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.