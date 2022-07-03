Обстріл Слов'янська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Слов’янську на Донеччині 3 липня відбулися найпотужніші обстріли за останній час. За попередніми даними, шестеро людей загинули, 15 отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"По сьогоднішньому обстрілу.
Попередньо – 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства.
Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат... Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах - КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції.
Нагадую, що інформацію про постраждалі будинки можна повідомляти на гарячу лінію. Таким чином вона швидко і надійно потрапить до УЖКГ.
Тримаємось! Ми разом!" - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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@_Fashington
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https://twitter.com/_Fashington/status/1543573828625915905 2 ч
Прямо сейчас те же самые белгородцы в составе российской армии обстреливают жилые кварталы Славянска, а мы тут читаем про сопли жителей Белгорода!
Пошли они *****!
все действия проявятся рано чы пизно...
Де таран, який роззброював армію, ми знаємо. Його відправили
посломна пмж у Словенію. З персональною пожиттєвою зарплатою та пенсією, від України, щоб не базікав лишнього про підготовкунайвеличніВшивого та його пліснявого кагалу до війни.
А ви, мендель.