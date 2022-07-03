Обстріл Слов'янська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Слов’янську на Донеччині 3 липня відбулися найпотужніші обстріли за останній час. За попередніми даними, шестеро людей загинули, 15 отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"По сьогоднішньому обстрілу.

Попередньо – 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства.

Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат... Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах - КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції.

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Нагадую, що інформацію про постраждалі будинки можна повідомляти на гарячу лінію. Таким чином вона швидко і надійно потрапить до УЖКГ.

Тримаємось! Ми разом!" - розповів він.







