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Новини Війна
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Обстріл Слов'янська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Слов’янську на Донеччині 3 липня відбулися найпотужніші обстріли за останній час. За попередніми даними, шестеро людей загинули, 15 отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"По сьогоднішньому обстрілу.

Попередньо – 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства.

Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат... Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах - КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. Рашисти вдарили по місту з РСЗВ. Багато вбитих та поранених, - мер Лях. ВIДЕО

Нагадую, що інформацію про постраждалі будинки можна повідомляти на гарячу лінію. Таким чином вона швидко і надійно потрапить до УЖКГ.

Тримаємось! Ми разом!" - розповів він.

Обстріл Словянська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА 01
Обстріл Словянська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА 02
Обстріл Словянська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА 03
Обстріл Словянська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА 04

Автор: 

армія рф (17264) обстріл (28303) жертви (1785) воєнні злочини (1855) Слов’янськ (596)


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Топ коментарі
+23
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

https://twitter.com/_Fashington/status/1543573828625915905 2 ч

Прямо сейчас те же самые белгородцы в составе российской армии обстреливают жилые кварталы Славянска, а мы тут читаем про сопли жителей Белгорода!
Пошли они *****!
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03.07.2022 17:49
+9
к сожалению через месяц или 2 орки артой и авиацией уничтожат Славянск как СД, Рубежное, Попасная.
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03.07.2022 17:51
+9
там куда пришел "руzzкий мир" = смерть, слезы, разруха и нищета...
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03.07.2022 17:54
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Вашингтонский Обком

@_Fashington

·

https://twitter.com/_Fashington/status/1543573828625915905 2 ч

Прямо сейчас те же самые белгородцы в составе российской армии обстреливают жилые кварталы Славянска, а мы тут читаем про сопли жителей Белгорода!
Пошли они *****!
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03.07.2022 17:49 Відповісти
к сожалению через месяц или 2 орки артой и авиацией уничтожат Славянск как СД, Рубежное, Попасная.
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03.07.2022 17:51 Відповісти
Если бы только Славянск. Северск, Соледар, Бахмут, Торецк и много-много других. Везде, где дотянутся корявой рукой смерти.
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03.07.2022 18:02 Відповісти
жаль мендель в урочыстостях совсем не принимает участия наяву...
все действия проявятся рано чы пизно...
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03.07.2022 17:54 Відповісти
Де фельдмаршал хомчак? Від кого він отримав наказ розміновувати, скорочувати, ліквідувати захист країни?
Де таран, який роззброював армію, ми знаємо. Його відправили послом на пмж у Словенію. З персональною пожиттєвою зарплатою та пенсією, від України, щоб не базікав лишнього про підготовку найвеличніВшивого та його пліснявого кагалу до війни.
А ви, мендель.
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03.07.2022 19:05 Відповісти
там куда пришел "руzzкий мир" = смерть, слезы, разруха и нищета...
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03.07.2022 17:54 Відповісти
А кое- кто про заря ***** беспокоится и про жителей калининхрада
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03.07.2022 18:18 Відповісти
харю, рыло в смысле
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03.07.2022 18:19 Відповісти
пройоп северодонецка то термометр...
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03.07.2022 17:57 Відповісти
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03.07.2022 18:02 Відповісти
Как я вижу, восток и юг Украины заброшены на произвол судьбы.
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03.07.2022 18:20 Відповісти
тобто бабушки кацапствующие якось должны ждать..
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03.07.2022 18:27 Відповісти
Раша-страна ТЕРРОРИ́СТ,населена упырями...,должна быть уничтожена!
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03.07.2022 18:22 Відповісти
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03.07.2022 19:07 Відповісти
Я про інше.Як треба любити рускій мір,щоб не евакуюватися ,й як наслідок смерть твоєї дитини.Ну добре,ненавидиш Україну,бери дитину і їдь у світ за очі,а потім,можливо повернешся назад,з живою дитиною.Це хворі люди.Дивно ,що завели дітей.Жалю ні грама в мене до таких.Фашисти.
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03.07.2022 19:07 Відповісти
 
 