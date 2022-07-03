Земан закликав надати Україні більше зброї та залучити Чехію до підготовки військових

Президент Чехії Мілош Земан вважає за правильне продовжувати поставки зброї в Україну та залучення Чехії до підготовки українських військових.

Про це політик, який до 24 лютого вважався проросійським, заявив в ефірі телеканалу CNN Prima News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Так, я б погодився як на постачання зброї, так і на навчання українських військових… Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився", – сказав політик.

Після початку російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, зокрема, щодо санкцій, які він раніше критикував. Але, зауважив він, усі змінили свою позицію щодо України.

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Земан переконаний, що найбільший вплив на Росію з точки зору санкцій – це виключення російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT. Натомість він скептично оцінює ("дещо комічно") внесення у санкційні списки окремих людей.

На думку Земана, війна в Україні буде довгою і виснажливою. Він не виключає, що тільки-но кількість загиблих російських військових зросте, тиск російського населення на владу може посилитися і призведе до певних змін у політичній структурі рф.