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Новини Війна
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Земан закликав надати Україні більше зброї та залучити Чехію до підготовки військових

земан,мілош

Президент Чехії Мілош Земан вважає за правильне продовжувати поставки зброї в Україну та залучення Чехії до підготовки українських військових.

Про це політик, який до 24 лютого вважався проросійським, заявив в ефірі телеканалу CNN Prima News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Так, я б погодився як на постачання зброї, так і на навчання українських військових… Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився", – сказав політик.

Після початку російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, зокрема, щодо санкцій, які він раніше критикував. Але, зауважив він, усі змінили свою позицію щодо України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія і Швейцарія сподіваються, що війна закінчиться не "гнилим компромісом", а перемогою України, - Земан

Земан переконаний, що найбільший вплив на Росію з точки зору санкцій – це виключення російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT. Натомість він скептично оцінює ("дещо комічно") внесення у санкційні списки окремих людей.

На думку Земана, війна в Україні буде довгою і виснажливою. Він не виключає, що тільки-но кількість загиблих російських військових зросте, тиск російського населення на владу може посилитися і призведе до певних змін у політичній структурі рф.

Автор: 

Чехія (1609) Земан Мілош (83)


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Топ коментарі
+19
Схоже дід кинув бухать...
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03.07.2022 18:23
+17
а може від цієї обісрався?
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03.07.2022 18:48
+10
А шо ж случилось?..
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03.07.2022 18:21
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А шо ж случилось?..
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03.07.2022 18:21 Відповісти
він побачив фотокарточку "розчарованої Анжели" і вирішив злитись на упрєждєніє
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03.07.2022 18:23 Відповісти
а може від цієї обісрався?
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03.07.2022 18:48 Відповісти
козак Чубенко не в гуморі
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03.07.2022 18:51 Відповісти
Його псевдо "чуприна".
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03.07.2022 19:06 Відповісти
Обісрався що війна прийде і в Європу.
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03.07.2022 18:24 Відповісти
Претендент❗Хочет чемпионской славы по переобуванию в прыжке
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03.07.2022 18:39 Відповісти
Вживав щось безалкогольне...
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03.07.2022 18:57 Відповісти
а те.....
як що Земан перестав слухатися *****
то в останнього все дужу, дуже куйово
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03.07.2022 22:09 Відповісти
********* дід, однозначно....

сім пьятниць на неділі
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03.07.2022 18:21 Відповісти
підтверджую....
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03.07.2022 18:36 Відповісти
Схоже дід кинув бухать...
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03.07.2022 18:23 Відповісти
добре що він хоть тепер вже не плюс в журналістів)))
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03.07.2022 18:37 Відповісти
шось в лiсi здохло. Иннокентий смоктуновский, не узнал в гриме
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03.07.2022 18:23 Відповісти
після багатомісячних пі..юлєй котрі вигребає "втарая армія міра" від України, багато хто почав тверезіти ... навіть Земан.
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03.07.2022 18:27 Відповісти
ого) як мілоша земана прорвало)
на межі 19 та 20 століть в луцьку була пивоварня земана і зараз теж виробляють пиво під торговою маркою "земан")можливо то якось пов"язано?)
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03.07.2022 18:29 Відповісти
В Чехії, Німеччині та навіть у Польщі тих Земанів як в Україні Петренко….
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03.07.2022 18:37 Відповісти
Быстро лапти переобувает.
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03.07.2022 18:32 Відповісти
Классический пример переобувания и дозаправки в воздухе…. Вот они стойкие коммуняки-друзья плешивого царька *****-1го.
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03.07.2022 18:35 Відповісти
Очередная пропутинская консерва прозрела?
А сколько топил за ***** этот запутинец.
Ему бы сейчас полный счет предъявить, он же немало способствовал тому что ***** почувствовало свою уверенность и безнаказанность.
Как много хамелеонов то сейчас вокруг объявилось, любо дорого смотреть как они перекрашиваются.
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03.07.2022 18:36 Відповісти
нюхать начал в другом месте...
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03.07.2022 18:36 Відповісти
Допомога карашо! А навчаться до нас ехай. Чмо.
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03.07.2022 18:39 Відповісти
Вот тут все пишут про Земана, а у меня другой вопрос.
Чему украинских военных может обучать чешская армия, ни разу нигде не воевавшая за последние 70 лет?
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03.07.2022 18:42 Відповісти
Обучение это освоение F-15 F-16, Patriots, Himars - ты против?
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03.07.2022 18:48 Відповісти
Людмила, всё просто, учить как использовать /эксплуатировать западное вооружение и боевую технику (в т.ч. И чешского производства). Речь идёт именно об этом. А боевой опыт приходит уже позже.
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03.07.2022 18:49 Відповісти
+ 100 !
чешський ВПК один з найкращих ще з часів середньовіччя
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03.07.2022 19:43 Відповісти
Все правильно говорит. Если уже начали бить русских свиней, то бить со всех стволов мира, чтобы у рашистов навсегда воевалка отсохла.
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03.07.2022 18:46 Відповісти
Помните старый анекдот от Анатолия Кашперовского (кто не знает - у папы-мамы спросите) у которого шрамы от аппендицита, после его сеансов терапии по зомбоящику, вдруг рассасывались. И его благодарили военные моряки за то, что у них наконец рассосался боцман - раньше он сосал только у капитана, а теперь, у всего экипажа. Так вот интересно, а венгерский Орбан скоро рассосётся???
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03.07.2022 18:46 Відповісти
мудрый политик должен обладать дальновидностью, но у некоторых этот функционал подменен другим качеством, тоже на букву д. К Земану пришла только старость...
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03.07.2022 18:47 Відповісти
А к плешивенькому рашистскому гитлеру пришла болезнь не на букву Д (деменция), а на букву Ш - шизофрения!!!
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03.07.2022 18:54 Відповісти
А где у нас случилось?
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03.07.2022 18:55 Відповісти
В Чехії живуть і працюють сотні тисяч патріотів з України. Чому б ЗСУ не відкрити військомат у цій країні, і не почати готувати бійців для захисту Батьківщини - Чехія готова допомогти з навчанням
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03.07.2022 18:56 Відповісти
Великобритания.Канада и США без всяких призывов помогают Украине.земан-это синоним милошевича.
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03.07.2022 18:58 Відповісти
Коли цього дядька катували - зараз чи раніше?
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03.07.2022 18:59 Відповісти
даже ярый в прошлом путинец наконец-то понял, насколько опасен русский фашизм
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03.07.2022 19:00 Відповісти
Может он и не понял , но не захотел чтобы его чесали под одну гребёнку с путлером.
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03.07.2022 19:37 Відповісти
ЗСУ - найкращі лікарі та психотерапевти
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03.07.2022 19:48 Відповісти
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03.07.2022 19:53 Відповісти
Скоро Кім Чєн Ин начне зброю Україні поставляти. У кремліна талант розісратися з усім світом.
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03.07.2022 20:34 Відповісти
Оц тоц пєрвєртоц?
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04.07.2022 02:18 Відповісти
даже земан отрезвел.
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04.07.2022 04:36 Відповісти
 
 