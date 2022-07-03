Земан закликав надати Україні більше зброї та залучити Чехію до підготовки військових
Президент Чехії Мілош Земан вважає за правильне продовжувати поставки зброї в Україну та залучення Чехії до підготовки українських військових.
Про це політик, який до 24 лютого вважався проросійським, заявив в ефірі телеканалу CNN Prima News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Так, я б погодився як на постачання зброї, так і на навчання українських військових… Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився", – сказав політик.
Після початку російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, зокрема, щодо санкцій, які він раніше критикував. Але, зауважив він, усі змінили свою позицію щодо України.
Земан переконаний, що найбільший вплив на Росію з точки зору санкцій – це виключення російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT. Натомість він скептично оцінює ("дещо комічно") внесення у санкційні списки окремих людей.
На думку Земана, війна в Україні буде довгою і виснажливою. Він не виключає, що тільки-но кількість загиблих російських військових зросте, тиск російського населення на владу може посилитися і призведе до певних змін у політичній структурі рф.
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як що Земан перестав слухатися *****
то в останнього все дужу, дуже куйово
сім пьятниць на неділі
на межі 19 та 20 століть в луцьку була пивоварня земана і зараз теж виробляють пиво під торговою маркою "земан")можливо то якось пов"язано?)
А сколько топил за ***** этот запутинец.
Ему бы сейчас полный счет предъявить, он же немало способствовал тому что ***** почувствовало свою уверенность и безнаказанность.
Как много хамелеонов то сейчас вокруг объявилось, любо дорого смотреть как они перекрашиваются.
Чему украинских военных может обучать чешская армия, ни разу нигде не воевавшая за последние 70 лет?
чешський ВПК один з найкращих ще з часів середньовіччя