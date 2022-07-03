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Новини Війна
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На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, одна - поранена, - Синєгубов

обстріл,харківщина

Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад. За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення. Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!" - розповів голова ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 4 ранку рашисти завдали ракетних ударів по Харкову. ЗСУ відбили штурм росіян неподалік Прудянки, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28303) Харківщина (6054) жертви (1785) Синєгубов Олег (858)


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точно в это поверит православная синагога добкина?
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03.07.2022 18:32 Відповісти
Ублюдки. По копаному. Даже не хочеться коментувати що з вами хазяїн зробить.
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03.07.2022 18:35 Відповісти
Чем безумнее действия кремлевских мразей, тем ближе к победе ВСУ.
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03.07.2022 18:44 Відповісти
тым коротший крок у вылупкив..
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03.07.2022 18:51 Відповісти
сирийско-чиченский сценаий от расии,все подряд бомбить,война все спишет.
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03.07.2022 18:52 Відповісти
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03.07.2022 19:08 Відповісти
 
 