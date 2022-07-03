На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, одна - поранена, - Синєгубов

Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад. За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення. Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!" - розповів голова ОВА.

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