На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, одна - поранена, - Синєгубов
Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура.
Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад. За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення. Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!" - розповів голова ОВА.
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