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Прем'єр Шмигаль і спікер Стефанчук прибули до Швейцарії на конференцію з відновлення України

швейцария

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з українською делегацією прибули в Лугано (Швейцарія), де завтра вперше представлять План відновлення України на конференції з відновлення країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає "Інтерфакс-Україна".

Українських прем'єра і спікера зустрічав президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Сердечний привіт прем'єр-міністру Денису Шмигалю та українській делегації в Лугано! Завтра Швейцарія і Україна разом запустять конференцію з відновлення України URC2022", – написав Кассіс у Твіттері.

Українська делегація прибула на літаку Swiss Air Force. Як повідомляв МЗС Швейцарії 20 червня, під час конференції будуть вжиті серйозні заходи безпеки. Зокрема, Федеральна рада схвалила допоміжне розгортання до 1600 військовослужбовців Збройних сил, а також тимчасове обмеження на використання повітряного простору. У співпраці з Італією ВПС Швейцарії посилили службу повітряної поліції бойовими літаками і наземними засобами протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія не може дозволити передачу Києву військових матеріалів свого виробництва, бо зберігає нейтралітет, - президент Кассіс

Автор: 

Швейцарія (862) Стефанчук Руслан (758) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+19
Долю відбудови Чернігова вирішують без голови цього міста. Це якийсь клоунячий сюр від Zeкоманди
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03.07.2022 18:53
+12
Повна дурня. Нічим зайнятися? У нас війна тільки починається і невідомо скільки часу буде продовжуватися до звільнення всіх окупованих територій. Тільки ідіот може інвестувати в країну під обстрілами і загрозою нового вторгнення. Кацапів за поребрик! Все інше потім.
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03.07.2022 18:53
+12
Шмыгалю осталось 1.5 года работы. А потом - на отдых. Команда хапуг и шашлычников
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03.07.2022 19:11
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03.07.2022 18:43 Відповісти
Мера Чернигова ,приглашённого , ОП жлобов не выпустили ,чтобы всю помощь ,как и во время пандемии поделить в свои офшеры
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03.07.2022 19:33 Відповісти
Дело даже не в этом. Просто посмотрите на этих персонажей. Стыдоба..
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03.07.2022 20:25 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

Напомню, что мэр Чернигова открыто сказал, что именно Тимошенко и Арахамия приезжали к нему объяснять, что никаких прямых финансовых договоров на восстановление мимо Офиса Президента они не пропустят.
И да, а какого хрена Квартал 95 гастролирует с дружками Зеленского по Европе?
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03.07.2022 20:38 Відповісти
Будуть замовляти "бітум" в Білорусі???
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03.07.2022 18:47 Відповісти
Почему зеленский позволил им пересечь границу❗Это недопустимо в условиях когда только ОПЗЖ и 95 квартал имеют право выезжать за границу
Вернуть премьера❗
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03.07.2022 18:50 Відповісти
нет, стефанчук опять повезет в себе вторую подводную лодку контрабасом.
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03.07.2022 18:54 Відповісти
лишиться независимости от стефанчука нэабыякэдосягнення...
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03.07.2022 18:48 Відповісти
... а де "сильний" переговорник Арахамія?
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03.07.2022 18:49 Відповісти
Диво якесь,а де агрохімія-решала
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03.07.2022 18:49 Відповісти
надеюсь, Атрошенко им там не испортит вояж.
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03.07.2022 18:51 Відповісти
Атрощенко не выпустили , он для них слишком опасен.
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03.07.2022 19:32 Відповісти
почему меров не пропускаете? Великий дерибан, стефанчуку и копейки бы не дал. с его лицом и счастливой рожей
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03.07.2022 18:52 Відповісти
ты з дубу впав?яки нах копейки?
тело торбамы миряйэ...
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03.07.2022 18:55 Відповісти
Долю відбудови Чернігова вирішують без голови цього міста. Це якийсь клоунячий сюр від Zeкоманди
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03.07.2022 18:53 Відповісти
Небажання ЗЕкоМанда щоб фінансові потоки мимо їх проходили. Вони вже ці зелені "нє барігі, іньші часи" порахувати встигли скільки можно накрасти собі "прібарахліцца" при "великому відбудівництві".
А якщо серйозно то Зеленський намагаєтся встановити диктатуру.
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04.07.2022 01:50 Відповісти
Повна дурня. Нічим зайнятися? У нас війна тільки починається і невідомо скільки часу буде продовжуватися до звільнення всіх окупованих територій. Тільки ідіот може інвестувати в країну під обстрілами і загрозою нового вторгнення. Кацапів за поребрик! Все інше потім.
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03.07.2022 18:53 Відповісти
Вам не хватает освiти☝
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03.07.2022 19:39 Відповісти
Древні греки писали що "скромність прикрашає юнака але ганьбить старця". Так от, шановний, в Україні можна по пальцям перерахувати осіб які мають освіту кращу за ту яку вдалось отримати мені.
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04.07.2022 00:59 Відповісти
нейтральная страна, которая не хочет дать патронов и тем самым отдаляет победу с одной стороны, предлагает "план восстановления" с другой. Как?
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03.07.2022 18:57 Відповісти
Это просто взятка за сдачу юга и Донбасса. Паманят типа прекращайте войну , давайте восстанавливать и потом спасибо денег нет, все сами.
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03.07.2022 19:04 Відповісти
Перемогу у війні вони вже отримали
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03.07.2022 19:05 Відповісти
Шмыгалю осталось 1.5 года работы. А потом - на отдых. Команда хапуг и шашлычников
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03.07.2022 19:11 Відповісти
Потім у в'язницю!
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03.07.2022 20:08 Відповісти
Всех не пересажаете, разом нас багато.
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03.07.2022 20:15 Відповісти
Зразу забезпечте купол, захист неба над містами. Потім вже відбудовувати.
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03.07.2022 19:13 Відповісти
Бігають з тією відбудовою як дурень з писаною торбою!
Теба спочатку Перемогу здобути над паРашею, а потім і відбудова прийде!
Нєеее, вони таки клоуни!, причому зелені!
О Всесвіте!
Хоча б уже швидше вибори!
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03.07.2022 19:39 Відповісти
заранее надо все чьотко разделить. Потом к корыту не пустят
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03.07.2022 20:02 Відповісти
Авантюристи!
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03.07.2022 20:07 Відповісти
ще ніхто не знає де і коли закінчиться війна, а зелене бидло за рахунок платників податку поперлося в швейцарію гроші ділити.
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03.07.2022 19:42 Відповісти
и про дороги, дороги не забудьте
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03.07.2022 20:00 Відповісти
Юзика, интересно взяли? В противовес Руслану, на борту.
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03.07.2022 20:14 Відповісти
Зелена шобла не думає про перемогу - вона думає лише про розпил бабла на черговому великому крадівництві.
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03.07.2022 20:31 Відповісти
кому война, а зеленым дерибан бабла, мэры мимо.
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03.07.2022 21:40 Відповісти
Пашел дерибан на асфальт !!!! Зе-выродки вам не долго осталось !!!!
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03.07.2022 21:55 Відповісти
Очередной город пришлось сдать, а они уже готовятся бабло раздерибанить.
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03.07.2022 22:23 Відповісти
 
 