Не штовхайте Україну за стіл переговорів. Це рішення Києва, коли йти цим шляхом, - Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився проти закликів на адресу України щодо переговорів про припинення війни, яку розпочала Росія.

Про це пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми маємо поставити Україну у становище, коли їй є про що домовлятися, зробивши її сильною до початку переговорів. Ми не тиснутимемо на Україну. Це залишається рішенням для України, коли йти цим шляхом", - сказав Штайнмаєр.

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Він також заявив, що ніхто не очікував, що президент РФ Володимир Путін змириться з "повним економічним, політичним та моральним розоренням своєї країни" для того, щоб здійснити свої імперські мрії.

Що стосується впливу війни на Німеччину, він сказав: "Можливо також, що у нас попереду кілька важких років".