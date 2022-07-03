Не штовхайте Україну за стіл переговорів. Це рішення Києва, коли йти цим шляхом, - Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився проти закликів на адресу України щодо переговорів про припинення війни, яку розпочала Росія.
Про це пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми маємо поставити Україну у становище, коли їй є про що домовлятися, зробивши її сильною до початку переговорів. Ми не тиснутимемо на Україну. Це залишається рішенням для України, коли йти цим шляхом", - сказав Штайнмаєр.
Він також заявив, що ніхто не очікував, що президент РФ Володимир Путін змириться з "повним економічним, політичним та моральним розоренням своєї країни" для того, щоб здійснити свої імперські мрії.
Що стосується впливу війни на Німеччину, він сказав: "Можливо також, що у нас попереду кілька важких років".
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тобто и дальше считать вылупком кремлёвским...
Нічо, будемо й далі лупати цю споживацько-пролетарську свідомість, колись же вона таки має розкришитися на друзки й змінити свідомість українського люду...
Тому не можна сказати, що Україна лише споживає, вона чимало й дає світові, тому наша теперішня взаємодія - це певним чином взаємовигідний процес, хоча, звісно, все це можна було зробити значно раніше і ефективніше. Але вже як є, виходитимемо з наших теперішніх реалій...