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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог взяв під свій контроль населений пункт Золотарівку під Лисичанськом, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 3 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу. 

У повідомленні зазначається: "Триває сто тридцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

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На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина.

На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.

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На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.

Наступальні дії у напрямку Ниркове – Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили штурм на Харківському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.

Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей наших військ".

Також читайте: Ворог закріплюється в районі Верхньокам’янки на Донецькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6524) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+15
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячніст всебічна підтримка шана та повага...
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03.07.2022 19:01
+14
Меня только одно интересует: как противник сумел форсировать северский донец в районе той самой Белогоровки где его не раз уже артиллерией разбивали
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03.07.2022 19:32
+13
Очень похоже.
В конце ***** может остаться с Донбассом и сухопутным коридором в Крым, а мы с огромным рейтингом для Зе, так как он "спас" север страны, без части территорий и сказками о "будущем контрнаступлении"
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03.07.2022 19:10
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячніст всебічна підтримка шана та повага...
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03.07.2022 19:01 Відповісти
По поводу Золотаревки новость хреновая
- надо забирать оттуда наших людей!
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03.07.2022 19:28 Відповісти
згідний
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03.07.2022 19:28 Відповісти
Наші вже відійшли , було повідомлення в ТК ОПЕРАТИВНИЙ ЗСУ . Новини подаються із запізненнням
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03.07.2022 19:50 Відповісти
live ua maps смотри. там вообще другая ситуация
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03.07.2022 19:36 Відповісти
Та тут взагалі не ясно де правда а де дезінфа. Краще зачекати поки туман війни розвіється, а далі робити висновки
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03.07.2022 19:38 Відповісти
Поздно, сегодня орки взяли Белогоровку и замкнули кольцо. Если в Лисичанске кто-то остался, то это очень плохо. Надеюсь успели выйти.
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03.07.2022 19:42 Відповісти
Очень похоже.
В конце ***** может остаться с Донбассом и сухопутным коридором в Крым, а мы с огромным рейтингом для Зе, так как он "спас" север страны, без части территорий и сказками о "будущем контрнаступлении"
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03.07.2022 19:10 Відповісти
Бражки обожралось, лаптеголовое?
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03.07.2022 19:11 Відповісти
Spershe navchytysya yak pravylno pyshutsya nazvy ukrains'kyh mist a potim vzshe comentuyte
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03.07.2022 19:16 Відповісти
Ага, а Київ був всього лише "хибною атакою" і Росія і не збиралася захопити Київ... Тхне кацапською пропагандою як на мене
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03.07.2022 19:45 Відповісти
Я не буду больше ничего утверждать и тем более публиковать (пока что) в этих условиях это как кричать в шумной дискотеке. Просто трезво пранализируйте всю хронику событий за последние 3 года....
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03.07.2022 20:03 Відповісти
Мені зндається що після вирівнювання фронту і відступу від Лисисчанську перемоги параші закінчаться
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03.07.2022 19:08 Відповісти
Следите за руками.... Следующий на выход Бахмут.
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03.07.2022 19:19 Відповісти
У Зеленского всегда все хорошо,а в итоге ***** каждый день какие-то села захватывает.
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03.07.2022 19:20 Відповісти
5 місяць війни, наступають по великому рахунку тілки на донбассі, а ще місяць назад по всьому фронті наступали. Я противник зе але кричати зрада не варто
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03.07.2022 19:26 Відповісти
Я вообще теперь думаю что это спланированная акция. Это очередной номер квартала, только уже кровавый с кучей жертв и потрясений.
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03.07.2022 19:34 Відповісти
Меня только одно интересует: как противник сумел форсировать северский донец в районе той самой Белогоровки где его не раз уже артиллерией разбивали
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03.07.2022 19:32 Відповісти
В районе Привольного.
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03.07.2022 19:42 Відповісти
Это другая Белогоровка
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03.07.2022 19:43 Відповісти
Такое ощущение что там разбили орков по собственной инициативе военных среднего или низшего командного звена, а после пригнали комиссаров, а артиллерию отвели . И все посыпалось...
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03.07.2022 19:45 Відповісти
Генштаб вже підтвердив
"Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів."
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03.07.2022 19:37 Відповісти
На сколько знаю - утром взяли.
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03.07.2022 19:55 Відповісти
Пока Зе и компашка предателей у власти. Такие и подобные вещи будут продолжаться. Они дошли до откровенной открытой дескридитации ВСУ как можно курва вашу мать: ""ИЗ ПОВЕСТКИ СДЕЛАТЬ НАКАЗАНИЕ"" Это что?
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03.07.2022 19:47 Відповісти
Не хочеться вірити в якісь договорняки, але наші відходять і не хочеться це пов'язувати з тайним відвідуванням тих місць президентом і компашкою із слуг народу, якось все йде не звично і від влади йде якесь оправдання, що так має бути, на війні плану не має, а тут щось не так.
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03.07.2022 20:41 Відповісти
 
 