Зеленський про Лисичанськ: Це наше слабке місце, на околицях міста йдуть бої, РФ не має остаточного контролю

На околицях Лисичанська Луганської області йдуть бої, ситуація складна, але сказати остаточно, що місто перебуває під контролем російської армії, не можна.

Про це 3 липня під час брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

"Там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, і це є правда, це слабке наше місце", — визнав Зеленський.

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Водночас президент наголосив, що уряд та Збройні сили України роблять усе можливе для того, щоб пришвидшити постачання зброї, яка дасть можливість мати вогневу перевагу та більше тиснути на Росію на Лисичанському напрямку.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована, вони зрозумілі. Але ви повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які вже повністю зруйновані були: такі місця, які ви знаєте, передавалися, вибачте за таке порівняння. Передавались з однієї сторони іншій щоденно", — додав Зеленський.