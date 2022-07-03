Зеленський про Лисичанськ: Це наше слабке місце, на околицях міста йдуть бої, РФ не має остаточного контролю
На околицях Лисичанська Луганської області йдуть бої, ситуація складна, але сказати остаточно, що місто перебуває під контролем російської армії, не можна.
Про це 3 липня під час брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
"Там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, і це є правда, це слабке наше місце", — визнав Зеленський.
Водночас президент наголосив, що уряд та Збройні сили України роблять усе можливе для того, щоб пришвидшити постачання зброї, яка дасть можливість мати вогневу перевагу та більше тиснути на Росію на Лисичанському напрямку.
"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована, вони зрозумілі. Але ви повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які вже повністю зруйновані були: такі місця, які ви знаєте, передавалися, вибачте за таке порівняння. Передавались з однієї сторони іншій щоденно", — додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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это зеленский про контролера безуглую так выразился? "слабое место"?
https://twitter.com/sergua63/status/1447394601573224452 Екатерина Осадчая, которая была единственным журналистом допущенным на вечеринку "слуг народа" в Трускавце, опубликовала оттуда видео. Зрелище не для слабонервных.
Хоча, може, і далі...
Все шутили, что при Зеле, не знаем, как будет, но, зато, обсмеемся.
Вот, теперь и обхохатываемся.
Ваше слабое место == это голова.
И, за это военные, простые люди, бедные детки теперь расплачиваются своими жизнями.
А, что будет дальше, даже, думать не хочется.
Возможно армия РФ специально оставила возможность выйти, чтоб потом не сносить город до фундамента штурмом.
Вам правду чи Люську?
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Реєстрація:02.07.2022 - а зараз теж саме французькою, а, іксперд?
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/pfbid029nmMAeRLGg98zihq3mZbDu2MP3DcPjunxLHBc57JkkacoTfyAR1XbQVY9CUm2bYBl?__cft__[0]=AZWrFoxOKprb2mSl1RitKb-OiLsSjC9Pq3pCimUNRfDRZZT_aiQ39lUrASJtWbKSwbhm5E5-kszc6htipGRmNI8DGtinWHS486cXiOkacBb1dM45WCJAoSODOLvvjJgVFum1rkumW4am1MbYi5kc1TD7&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·
За дурь "хоть поржом" Бог вже плату взяв. Десятки тисяч життів наших співгромадян, бо ***** не готувалася - це та ціна, яку український народ виплатив за помилку.
Тепер на черзі нова плата - за побудову секти, за дозвіл ОПГ виставляти героїв зрадниками, а себе - героями. За брехню про перестрілки в ОП, за дозвіл позбавити себе свободи слова, за "розберемося потім" і "питання - до військових". І ще багато іншого.
Добре хоч нападки на союзників вдалося швидко виправити, бо і тут би прилетіло ппц.
Але деградація суспільства, яке очолює нарив, завжди приводить до втрат. Ми заплатили, а висновків вони нам зробити завадили. А отже нових втрат не уникнути, аж доки розбитий лоб не навчить.
Все.
Ты, сучёнок и позор еврейской нации, делал все возможное, чтобы Украина не имела оружия. Ты набивал себе карманы закатывая в асфальт оборонку.
Ты грабил страну и народ воюющей страны.
Ты эвакуировал свою семью и 95 квартал, но не людей из зон предполагаемых боевых действий.
На твоей совести тысячи жертв.
Тебе держать ответ перед людьми, и, надеюсь, в скором времени перед богом.