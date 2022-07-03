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Зеленський про Лисичанськ: Це наше слабке місце, на околицях міста йдуть бої, РФ не має остаточного контролю

зеленський

На околицях Лисичанська Луганської області йдуть бої, ситуація складна, але сказати остаточно, що місто перебуває під контролем російської армії, не можна.

Про це 3 липня під час брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

"Там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, і це є правда, це слабке наше місце", — визнав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лисичанськ не знаходиться під "повним контролем" військ РФ, - Міноборони

Водночас президент наголосив, що уряд та Збройні сили України роблять усе можливе для того, щоб пришвидшити постачання зброї, яка дасть можливість мати вогневу перевагу та більше тиснути на Росію на Лисичанському напрямку.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована, вони зрозумілі. Але ви повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які вже повністю зруйновані були: такі місця, які ви знаєте, передавалися, вибачте за таке порівняння. Передавались з однієї сторони іншій щоденно", — додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Лисичанськ (315)


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Топ коментарі
+66
Наше слабое место это зе-команда в офисе и зе-шобла в парламенте...
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03.07.2022 19:00
+50
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03.07.2022 19:13
+46
коли безгугла і ця гнида приїхали в лисичанськ все було зрозуміло. коротше, слідкуйте за руками, куди приїзажє ***** чи його аватар типу безуглої - те місце буде здано через 1-2 тижні, поки що все вкладається в цю систему. так і з Херсоном було...
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03.07.2022 19:01
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Наше слабое место это зе-команда в офисе и зе-шобла в парламенте...
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03.07.2022 19:00 Відповісти
одна справа, яку вони роблять на "відмінно"- це блокування виїзду за кордон для представників опозиції
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03.07.2022 19:08 Відповісти
Для всех кроме своих❗Так точней бедет☝
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03.07.2022 19:10 Відповісти
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03.07.2022 19:13 Відповісти
Югик такой, что кацапов на ноль помножит аки пастер❗👍
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03.07.2022 19:16 Відповісти
Цікаво, хто лисого з квартальними клоунами випустив? Чи у них плоскомозкість, і вони не придатні для служби Батьківщині? Чи батьківщина у них не в Україні.
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03.07.2022 20:12 Відповісти
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03.07.2022 21:33 Відповісти
це щоб синів не зачіпали, тим паче служить в теплому місці, не перегибайте за патріота, за жінку століття забули?
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03.07.2022 21:31 Відповісти
всьо под контрольєм

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03.07.2022 19:23 Відповісти
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03.07.2022 19:25 Відповісти
Жданов вообще все знает - и про политику и про оружие, и про обстановку, и про нато и про ес.
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03.07.2022 19:30 Відповісти
А про секс?
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03.07.2022 19:31 Відповісти
З такими вусами? Звичайно, знає)
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03.07.2022 20:40 Відповісти
Чому б йому було просто не сказать правду, як вона є?
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03.07.2022 19:41 Відповісти
Тоді б були "пробки і паніка на дорогах".
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03.07.2022 21:35 Відповісти
Безуглая в ШТАБЕ ( !!! ) ВСУ , КГБис Демченко - на всех секретах Украины , Арестович - ""главный администратор "" и т.д. ЭТО ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ !!!
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03.07.2022 20:35 Відповісти
коли безгугла і ця гнида приїхали в лисичанськ все було зрозуміло. коротше, слідкуйте за руками, куди приїзажє ***** чи його аватар типу безуглої - те місце буде здано через 1-2 тижні, поки що все вкладається в цю систему. так і з Херсоном було...
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03.07.2022 19:01 Відповісти
Писдабол. Думает о политическом рейтинге и сцыкотно признать, прямо сказать, что Луганская область уже все.
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03.07.2022 19:04 Відповісти
Непонятные обрывочные фразы говорит этот Зе. "Да мы".."это самое".."типа этого"... Вы что нибудь поняли читатель? А это говорит глава страны...
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03.07.2022 19:18 Відповісти
Ну тесты Пальчевского нас убеждаличто ОН не наркоман
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03.07.2022 19:21 Відповісти
Он словоблуд. Пипл хавает, пипл голосует
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03.07.2022 19:38 Відповісти


это зеленский про контролера безуглую так выразился? "слабое место"?
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03.07.2022 19:05 Відповісти
Ібать! Шо то за хрень но фото?
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03.07.2022 19:11 Відповісти
заседание штаба обороны зеленского, осень 2021 - "к войне готовились"
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03.07.2022 19:14 Відповісти
О да, "готовились"
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03.07.2022 19:28 Відповісти
а ты что - не в теме?
https://twitter.com/sergua63/status/1447394601573224452 Екатерина Осадчая, которая была единственным журналистом допущенным на вечеринку "слуг народа" в Трускавце, опубликовала оттуда видео. Зрелище не для слабонервных.
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03.07.2022 19:23 Відповісти
Там же і залетела?
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03.07.2022 19:25 Відповісти
Зрелище акуєть, Кате удачі і здоровя. )
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03.07.2022 19:27 Відповісти
Девочка созрела.
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03.07.2022 20:52 Відповісти
сдатчик позицій ЗСУ - позивний "Краб"
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03.07.2022 19:25 Відповісти
О, пасиб, бу знать )
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03.07.2022 19:28 Відповісти
Не рідня? Бо щось дуже схожі.
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03.07.2022 19:31 Відповісти
Якась вона ніяка як дівчина. Хоча могла б прихорошитися і бути норм. Не ті пріоритети, напевно
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03.07.2022 20:42 Відповісти
а люська казала, що Лисичанськ захопити кацапам буде значно важче, ніж Сєвєродонецьк
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03.07.2022 19:06 Відповісти
Фейгін - єврей, який банально косить бабло на Youtube. Малоймовірно, що в нього є якісь симпатії до *********
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03.07.2022 19:11 Відповісти
Так після того як зелена кодла зрадників відвідала місто вони усі плани оборони здали кацапам
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03.07.2022 19:08 Відповісти
Ага❗А мама казала, что деньги в бидончику😁
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03.07.2022 19:11 Відповісти
Люсі патякати не мішки ворочати.
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03.07.2022 19:18 Відповісти
У Путина цель по Збруч...
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03.07.2022 19:12 Відповісти
так.
Хоча, може, і далі...
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03.07.2022 19:41 Відповісти
не за цей захід !! передих потрібен , рік -півтора ... зеля готовий з дєрьмаком , Джонс і Джо не пускають , і Україна не готова !
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03.07.2022 19:51 Відповісти
Все кто говорит что сдали, нужно отправлять на передок, сколько пацанов погибло, а у них все сдали.....
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03.07.2022 19:22 Відповісти
Посмотри на даты их регистрации… В спам кацапьё без разговоров.
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03.07.2022 19:47 Відповісти
Слабке місце у цього клоуна - мізки
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03.07.2022 19:07 Відповісти
ти, мабуть, хотів сказати - їх відсутність
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03.07.2022 19:12 Відповісти
Просто, с языка снял.
Все шутили, что при Зеле, не знаем, как будет, но, зато, обсмеемся.
Вот, теперь и обхохатываемся.
Ваше слабое место == это голова.
И, за это военные, простые люди, бедные детки теперь расплачиваются своими жизнями.
А, что будет дальше, даже, думать не хочется.
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03.07.2022 19:12 Відповісти
Тут надо признать одно военно-политическое руководство не справлялось и не справляется с ситуацией.
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03.07.2022 19:08 Відповісти
Интересно, а на других направлениях тоже комиссары от слуг в штабах сидят, или одну Безмозглую с "какой-то" определенной целью направили на северодонецко-лисичанское?
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03.07.2022 19:09 Відповісти
Зеленский два месяца говорил,что Мариуполь никогда ***** не захватит.
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03.07.2022 19:09 Відповісти
в таком положении лучше молчать...перешеек 6 км это вообще ни о чем.
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03.07.2022 19:10 Відповісти
А как же немцы в 1943 году 8 месяцев держали оборону. 25тыс.советских солдат положили на привольнянском плацдарме. Может кто-то просто даёт поручения при которых наша оборона схлопывается и занимают города. Нет снарядов, нет артиллерии или отвести артиллерию. Тогда конечно, потому что ,что ж.....
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03.07.2022 19:11 Відповісти
Курва,відводьте людей,поки не пізно.Нахєр здався той Лісічанск.Колись відвоюєте.
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03.07.2022 19:11 Відповісти
і так до польського кордону.
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03.07.2022 19:15 Відповісти
Будь реалистом - не на нашем веку это будет
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03.07.2022 19:15 Відповісти
Да вивели людей. З Лисичанськом поки що все. Полґвно відео в інтернеті з рашистами у місті. Тільки наша влада чогось встидається народу про це об'явити.
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03.07.2022 19:20 Відповісти
ты дывы...буба навить нату не пыталось унизить,.
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03.07.2022 19:13 Відповісти
Та всё уже, тут и говорить не о чём.
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03.07.2022 19:13 Відповісти
Все говорили что Лисичанск расположен на высоте и его взять в несколько раз сложнее чем Северодонецк.
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03.07.2022 19:14 Відповісти
Его практически не штурмовали. Из него вывели войска, потому что возникла угроза окружения. Если бы войска оставались - бои затянулись бы как в Северодонецке.

Возможно армия РФ специально оставила возможность выйти, чтоб потом не сносить город до фундамента штурмом.
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03.07.2022 19:18 Відповісти
русский, это тебе ********* рассказала?
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03.07.2022 19:20 Відповісти
На жаль, він правий. Теж саме казав про Лисичанськ воюючий там ротний Шилов. Легендарна і порядна людина.
Вам правду чи Люську?
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03.07.2022 19:34 Відповісти
Мне правду. Но не от русского.
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03.07.2022 19:37 Відповісти
Русскоязычный и под другим флагом - не значит что русский. Комент адекватный. Но тебе ж все равно. Тобі головне, щоб рідною солов'їною співали.
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03.07.2022 19:41 Відповісти
Этого русского я "знаю". Оно тут годами крутится с "инфой" с русских помоек, под разными никами.
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03.07.2022 19:44 Відповісти
Та це більше схоже на правду, ніж ******* зелі і Люсі. Захопили Луганську область, захоплять і Донецьку. А далі все це зафіксують на бумазі. Захід нам допомагає тільки таким чином, щоб ми могли частково стримувати Росію і перемолювати їх війська. Ніякої допомоги по визволенню територій нема і не буде. Ми буфер, нас просто використовують. На жаль. Ця гра надовго. На десятиліття. Треба просто перестати дивитись зелений телемарафон і мислити реально. Ці території втрачені. Вони повернуться? Можливо. Дуже на це надіюсь. Але не військовим шляхом, а знищенням рахи економічно. Як совка в 91-му. Але цей процес на десятиліття. Дай Бог нам дожити
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03.07.2022 19:36 Відповісти
Тогда какой смысл врагу останавливаться так и будет наступать за 4 месяца 20% территории уже оккупировано
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03.07.2022 19:54 Відповісти
Якби вони могли окупувати все, то они це зробили б. Але їм не дадуть. А Донецьку і Луганську область віддали, щоб "зберегти лице Путіна". Чули такий вислів? А далі економічно будуть давити. А взагалі вся ця "спецоперація", щоб завадити видобутку сланцевого газу , величезні поклади якого розвідані в східній Україні. Захід міг би закінчити цю війну за декілька місяців і розчавити золоту орду за декілька років. Як воно буде, подивимось
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03.07.2022 20:06 Відповісти
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03.07.2022 22:02 Відповісти
Про вежливых сносителей до фундамента ты это в своей ватной помойке вещай
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03.07.2022 19:42 Відповісти


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Реєстрація:02.07.2022 - а зараз теж саме французькою, а, іксперд?
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03.07.2022 21:59 Відповісти
Наше слабке місце це ти і твоя шайка!
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03.07.2022 19:15 Відповісти
Да тут уже самым упоротым начало доходить , что царь то не настоящий а троянский конь.
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03.07.2022 19:23 Відповісти
Слабке місце повинно добровільно піти у відставку! Цей крок від Зеленського був би найбільшим вкладом в нашу майбутню перемогу!
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03.07.2022 19:16 Відповісти
Літакі літять будем всех бомбить....
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03.07.2022 19:17 Відповісти
Наше слабое место -это ты , довбанный боневтiк та твоя шобла плiснява.
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03.07.2022 19:19 Відповісти
Шо,знову недоумок котеь влаштовує??? Чи незанадто дорого він нам обходиться? Сволота відосно бздлива
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03.07.2022 19:26 Відповісти
ооо, в чёрное одели. А форма где? Про*бал?
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03.07.2022 19:26 Відповісти
Это "цар" сегодня типа грустит...
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03.07.2022 19:40 Відповісти
Сиділо,б в бункері,й негидило
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03.07.2022 19:27 Відповісти
Может и слабое, но на\ера ты об этом врагу говоришь?
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03.07.2022 19:33 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZWrFoxOKprb2mSl1RitKb-OiLsSjC9Pq3pCimUNRfDRZZT_aiQ39lUrASJtWbKSwbhm5E5-kszc6htipGRmNI8DGtinWHS486cXiOkacBb1dM45WCJAoSODOLvvjJgVFum1rkumW4am1MbYi5kc1TD7&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/pfbid029nmMAeRLGg98zihq3mZbDu2MP3DcPjunxLHBc57JkkacoTfyAR1XbQVY9CUm2bYBl?__cft__[0]=AZWrFoxOKprb2mSl1RitKb-OiLsSjC9Pq3pCimUNRfDRZZT_aiQ39lUrASJtWbKSwbhm5E5-kszc6htipGRmNI8DGtinWHS486cXiOkacBb1dM45WCJAoSODOLvvjJgVFum1rkumW4am1MbYi5kc1TD7&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

За дурь "хоть поржом" Бог вже плату взяв. Десятки тисяч життів наших співгромадян, бо ***** не готувалася - це та ціна, яку український народ виплатив за помилку.

Тепер на черзі нова плата - за побудову секти, за дозвіл ОПГ виставляти героїв зрадниками, а себе - героями. За брехню про перестрілки в ОП, за дозвіл позбавити себе свободи слова, за "розберемося потім" і "питання - до військових". І ще багато іншого.

Добре хоч нападки на союзників вдалося швидко виправити, бо і тут би прилетіло ппц.

Але деградація суспільства, яке очолює нарив, завжди приводить до втрат. Ми заплатили, а висновків вони нам зробити завадили. А отже нових втрат не уникнути, аж доки розбитий лоб не навчить.
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03.07.2022 19:37 Відповісти
Возможно автор прав. Может все это из-за Зеленского. Зеленский начал борьбу против ватников, медведчуков, запретил все ватные СМИ. А при Порошенко у них все было в порядке.
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03.07.2022 20:02 Відповісти
)
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03.07.2022 22:19 Відповісти
ВСУ вышли из Лисичанска из за угрозы окружения.
Все.
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03.07.2022 19:44 Відповісти
що він,плять,несе?
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03.07.2022 19:49 Відповісти
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03.07.2022 19:51 Відповісти
Хочу дождаться благословенного времени, когда это гнусное существо будет играть на тюремном рояле.
Ты, сучёнок и позор еврейской нации, делал все возможное, чтобы Украина не имела оружия. Ты набивал себе карманы закатывая в асфальт оборонку.
Ты грабил страну и народ воюющей страны.
Ты эвакуировал свою семью и 95 квартал, но не людей из зон предполагаемых боевых действий.
На твоей совести тысячи жертв.
Тебе держать ответ перед людьми, и, надеюсь, в скором времени перед богом.
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03.07.2022 20:38 Відповісти
 
 