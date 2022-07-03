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Австралія надасть Україні додатково $100 мільйонів військово-технічної допомоги та 34 одиниці бронетехніки, - прем’єр Австралії Албаніз

австралія,албаніз

Австралія надасть Україні додатково 100 млн доларів військово-технічної допомоги, а також ще 14 бронетранспортерів та 20 бронеавтомобілів Bushmaster.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо додатково 100 млн доларів військово-технічної допомоги Україні. Загалом ми вже надали 390 млн доларів. Ми також надаємо додатково 14 бронетранспортерів, а також 20 бронеавтомобілів Bushmaster. Таким чином загальна кількість бронеавтомобілів Bushmaster становитиме 60", - сказав Албаніз.

Він додав, що Австралія також надасть додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту України.

"Крім того, ми будемо надавати подальшу допомогу прикордонним військам України – будемо покращувати їхню оснащеність, рівень кібербезпеки та поліпшувати контроль над кордоном", - пообіцяв прем’єр Австралії.

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Автор: 

Австралія (428) допомога (8321)


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Топ коментарі
+17
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03.07.2022 19:24
+15
Австралійцям-черговий респект...
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03.07.2022 19:21
+10
Дакую громадянам Австралії
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03.07.2022 19:23
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Австралійцям-черговий респект...
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03.07.2022 19:21 Відповісти
Дакую громадянам Австралії
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03.07.2022 19:23 Відповісти
Вот что Буча с Ирпенем делают, люди сразу понимают кто агрессор а кто жертва и путинские побрехеньки в этом случае не проходят.
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03.07.2022 19:24 Відповісти
Это сделал великий палка-водец!
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03.07.2022 19:26 Відповісти
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03.07.2022 19:24 Відповісти
Dzienki
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03.07.2022 19:24 Відповісти
наоборот нияк?сто лимонов единиц бронетехники звучит убедительнее..
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03.07.2022 19:29 Відповісти
Цілий світ виділяє нам кошти, а всіляка зельня тринькала мільярди на третьорозрядні забаганки дешевого популіста, ігноруючи обороноздатність країни.
А скільки «Стугн», «Нептунів» і багато чого іншого можна було виробити на кошти, які незаконно виплачували слугам через трухіних чи виплати всіляким лєщенкам і т. п.?
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03.07.2022 19:34 Відповісти
Живу 30км от линии фронта, в центр пару ракет прилетало, половину магазинов разрушено. Сегодня иду смотрю - ложат новую плитку по городу. Кому оно сейчас надо? Чтобы орки пришли в город с новой плиткой? Лучше пусть будет старая плитка, но новое оружие, а не весь народ на байрактары собирает и волонтерит, где должно работать государство
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03.07.2022 21:07 Відповісти
Без нуля эта цифра неочем.
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03.07.2022 19:35 Відповісти
Солидно. 54 ед. бронетехники они уже передали + еще 34 - уже на два мотопехотных батальона.
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03.07.2022 19:36 Відповісти
Спасибо Австралии за все, за "кенгуру" особо, так как 2 мехбатальона ими оснащены.
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03.07.2022 19:40 Відповісти
Австралия может прислать своих аборигенов - они церемониться не любят. Любят потом долго ковырять в зубах.
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03.07.2022 20:34 Відповісти
 
 