Австралія надасть Україні додатково $100 мільйонів військово-технічної допомоги та 34 одиниці бронетехніки, - прем’єр Австралії Албаніз

Австралія надасть Україні додатково 100 млн доларів військово-технічної допомоги, а також ще 14 бронетранспортерів та 20 бронеавтомобілів Bushmaster.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо додатково 100 млн доларів військово-технічної допомоги Україні. Загалом ми вже надали 390 млн доларів. Ми також надаємо додатково 14 бронетранспортерів, а також 20 бронеавтомобілів Bushmaster. Таким чином загальна кількість бронеавтомобілів Bushmaster становитиме 60", - сказав Албаніз.

Він додав, що Австралія також надасть додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту України.

"Крім того, ми будемо надавати подальшу допомогу прикордонним військам України – будемо покращувати їхню оснащеність, рівень кібербезпеки та поліпшувати контроль над кордоном", - пообіцяв прем’єр Австралії.

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