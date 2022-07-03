Зеленський про заяву Лукашенка щодо участі Білорусі у "спецоперації" Росії: "Сигнал звучить небезпечно. Думаю, ми з вами побачимо його результати"

Президент України Володимир Зеленський 3 липня під час брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі прокоментував нещодавню заяву захопившого владу в Білорусі Олександр Лукашенка про участь Білорусі у війні Росії проти України.

Раніше Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України. Коментуючи цю заяву, Зеленський зазначив, що це перш за все небезпечно для дружнього білоруського народу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Він (Лукашенко. — Ред.) повинен, мені здається, не втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України й порушення всіх міжнародних договорів, міжнародного права в цілому", — сказав Зеленський.

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"Мені здається, небезпечним звучить той сигнал, який був, я думаю, що ми побачимо з вами результати цих сигналів", — додав Зеленський.

Президент України додав, що "не секрет ні для кого", що з території Білорусі були випущені ракети по нашій державі.

3 липня — День незалежності Білорусі. Лукашенко під час виступу заявив, що Білорусь "підтримує росіян у цій боротьбі". Він зазначив, що у РФ і Білорусі "єдина армія".

"Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" визначена мною давно", — додав Лукашенко.