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Новини Війна
21 070 38

Зеленський про заяву Лукашенка щодо участі Білорусі у "спецоперації" Росії: "Сигнал звучить небезпечно. Думаю, ми з вами побачимо його результати"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський 3 липня під час брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі прокоментував нещодавню заяву захопившого владу в Білорусі Олександр Лукашенка про участь Білорусі у війні Росії проти України.

Раніше Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України. Коментуючи цю заяву, Зеленський зазначив, що це перш за все небезпечно для дружнього білоруського народу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Він (Лукашенко. — Ред.) повинен, мені здається, не втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України й порушення всіх міжнародних договорів, міжнародного права в цілому", — сказав Зеленський.

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"Мені здається, небезпечним звучить той сигнал, який був, я думаю, що ми побачимо з вами результати цих сигналів", — додав Зеленський.

Президент України додав, що "не секрет ні для кого", що з території Білорусі були випущені ракети по нашій державі.

3 липня — День незалежності Білорусі. Лукашенко під час виступу заявив, що Білорусь "підтримує росіян у цій боротьбі". Він зазначив, що у РФ і Білорусі "єдина армія".

"Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" визначена мною давно", — додав Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7926) Зеленський Володимир (23727) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+33
Президент може нормально висловитися і назвати ворога ворогом????
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03.07.2022 20:05
+31
Президент может, но избрали Зеленского.
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03.07.2022 20:19
+29
Ти Лукою зуби не заговорюй. Кажи чому брехав про Лисичанськ.
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03.07.2022 20:05
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Пауки всех стран соединяйтесь.
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03.07.2022 20:04 Відповісти
Похоже, что соединяються (спариваются) только уссатый и *****☝Даже в средней Азии уже по дальше от этих ********** держатся на расстоянии❗☝
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03.07.2022 20:21 Відповісти
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03.07.2022 20:48 Відповісти
К посольству Беларуси в Праге принесли "голых Путина и Лукашенко" на золотом унитазе.
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03.07.2022 20:52 Відповісти
Хороші дороги в північних прикордонних областях? А наскільки готові частину ЗСУ для їх оборони?
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03.07.2022 20:05 Відповісти
вони приготовлені,по вказівці куйла, для рашистсько-білоруської окупації України з території Білорусії, а не для захисту ,чи туризму, або добросусідських відносин"((("Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" визначена мною давно", - додав Лукашенко )))
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03.07.2022 20:53 Відповісти
Президент може нормально висловитися і назвати ворога ворогом????
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03.07.2022 20:05 Відповісти
не на часі
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03.07.2022 20:17 Відповісти
Президент может, но избрали Зеленского.
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03.07.2022 20:19 Відповісти
Ти Лукою зуби не заговорюй. Кажи чому брехав про Лисичанськ.
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03.07.2022 20:05 Відповісти
З Лисичанськом все правельно зробили, не було сенсу втрачати людей , а інфу подавали щоб собі не нашкодити
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03.07.2022 22:40 Відповісти
Ти завжди можеш отримувати актуальну інфу з окопу з автоматом а не на дивані з інтернету
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03.07.2022 22:44 Відповісти
Інтірєсно сказав про сігнали. Я ніх не зрозумів - хто раніше перднув ?
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03.07.2022 20:06 Відповісти
Іван не тре бьян
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03.07.2022 20:17 Відповісти
Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
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03.07.2022 20:25 Відповісти
Зелений а ти Безугла вже туда перекинув, координувати дії? Заважати зсу... давай ще колю катлету і юзика
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03.07.2022 20:07 Відповісти
кароче татаров с ермаком и люсиндой ещё не решили...
оно таки черчиль чы чемберлен?
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03.07.2022 20:13 Відповісти
Зелений тобі Назаров вдячний і Баклану за перетин кордону України з відомими конторобондистамиі грошіма. Вони там самі все порішають. Також вдячні мусорва зрадники на окупованих територіях за новенький авто і зброю. Вдячні мусорва хабарникі в тилу що під приводом военного стану займаються здирництвом на дорогах. Продажні прикордонники вдячні монастирському за бездіяльність.
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03.07.2022 20:16 Відповісти
Не даремно в давньому Риму та Греції актори театру були на рівні рабів майже за статусом. Таких навіть на поріг не пускали.

Цей комік добра тому ілюстрація - жодних принципів, жодного чітких відповідей.
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03.07.2022 20:22 Відповісти
Как бы этого не хотелось но картофельный таракан вынуждает .... прийдётся поделить пространство между Литвой Польшей и Украиной....
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03.07.2022 20:23 Відповісти
так і є. Путлєр йогл прижав і він шукає приводу.
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03.07.2022 20:23 Відповісти
Після 4 уклонів рване на передову
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03.07.2022 20:31 Відповісти
дійсно він прагне вговорити свої війська, бо не баче там оптимізму. Шукає привід. То вигадує хтось Білорусь атакує. То ще щось. Очевидно завдання спровокувати є. Путін його притис.
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03.07.2022 20:32 Відповісти
Что то такие заявления оптимизма не добавляют плюс оставили Лисичанск сейчас пойдут на Краматорск и Славянск реальной военной помощи от запада не будет как и ленд Лиза все превратилось в обещания. Печально вообщем....
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03.07.2022 20:39 Відповісти
нє ну нехай сам атакує. Шо підставляє білоруські війська?
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03.07.2022 20:39 Відповісти
"Мені здається, небезпечним звучить той сигнал, який був, я думаю, що ми побачимо з вами результати цих сигналів", - додав Зеленський. Джерело:

Вова, а це той самий Лука, якому ти, з твоіх же слів, особисто подзвонив і злив інфу про вагнерівців?
Нормальний же мужик, нє? Які «небезпечні сигнали»?!
А тебе як раніше, так і зараз, хрен зрозумієш без папірця.
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03.07.2022 20:40 Відповісти
автомат в руки і погнав
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03.07.2022 20:40 Відповісти
бульбокомандующий
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03.07.2022 20:42 Відповісти
а якшо Польща та Литва піде проти бульбокомандуючого.
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03.07.2022 20:49 Відповісти
мало не буде
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03.07.2022 20:50 Відповісти
Ну шо, гаагська шибениця не буде нудьгуваты...
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03.07.2022 21:13 Відповісти
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03.07.2022 21:36 Відповісти
В топ коментах почему-то высеры *********
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03.07.2022 22:07 Відповісти
Та ні, висери довбойобів у спамі. Отакі сороміцько-бліді коменти, які ще треба окремо клікати, бо сховалися, гей тоті миші під плінтус...
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04.07.2022 02:04 Відповісти
Лукашенко і Путін ніколи не наважилися на такі дії і заяви, якщо б замість коміка у України був нормальний президент.
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03.07.2022 22:37 Відповісти
 
 