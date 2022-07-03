Моя участь у саміті G-20 залежить від ситуації в країні та участі в ньому Росії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його присутність на саміті G-20 в Індонезії у листопаді цього року залежить від ситуації в країні та участі у саміті президента Росії.
"Наша участь залежить від РФ, чи буде вона там присутня. Я сказав президенту Індонезії, що ми вдячні за запрошення, але у нас ситуація з безпекою", - сказав він у неділю журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром Австралії у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не впевнений, що війна на 100 відсотків закінчиться повною деокупацією і тому я не уявляю свого приїзду туди", - сказав він. При цьому Зеленський сказав, що "не впевнений", що там буде велика кількість держав, якщо вони (РФ –ред) там будуть.
"А якщо, не дай Боже, з'явиться ще кілька "Буч", думаю, що на Росію чекає повна ізоляція", - сказав він.
Зі свого боку, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі сказав, що поки що не може собі уявити бойкот саміту. "Якщо він (президент РФ Володимир Путін) приїде, а я не впевнений у цьому, він отримає той прийом, на який заслуговує", - сказав він.
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вошдь болен мозжечком и подкоркой, а вы стебьотесь !
а якщо 20-ть !!!
то ж треба критий стадіон !!!!
здається хло таки хворий і саме на рак, бо інакше так не ховаються
Отпи/дят?
Ще далеко не всі навчилися толерантності до деяких "сімей".
вова, ну зачем тебе тот G-7 - давай лучше опять в Трускавце соберетеь, поржете, побухаете, как обычно
знов воно про дагаваритсяпасередине
в живых интервью он мыслить тщится, а нечем.
Яке ж воно нікчемне.
СЕНАТОРИ і УРЯДОВЦІ в США і в Європі АПЛОДУЮТЬ Президенту Зеленському, а у крємлєботів від цього ФАКТУ підгорає п'ята точка.
Недарма Америка дає зброю в рік по чайній ложці.І хлопці воюють,не жаліючи себе,а в цілому наші війська завжди з різних сторін оточені.
Хто здає місто за містом і підкидає в СМІ всяку гниль,що путін то бійців не може набрати,то зброю шукає в кого б позичить?