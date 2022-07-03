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Новини
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Моя участь у саміті G-20 залежить від ситуації в країні та участі в ньому Росії, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його присутність на саміті G-20 в Індонезії у листопаді цього року залежить від ситуації в країні та участі у саміті президента Росії.

"Наша участь залежить від РФ, чи буде вона там присутня. Я сказав президенту Індонезії, що ми вдячні за запрошення, але у нас ситуація з безпекою", - сказав він у неділю журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром Австралії у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Я не впевнений, що війна на 100 відсотків закінчиться повною деокупацією і тому я не уявляю свого приїзду туди", - сказав він. При цьому Зеленський сказав, що "не впевнений", що там буде велика кількість держав, якщо вони (РФ –ред) там будуть.

"А якщо, не дай Боже, з'явиться ще кілька "Буч", думаю, що на Росію чекає повна ізоляція", - сказав він.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі сказав, що поки що не може собі уявити бойкот саміту. "Якщо він (президент РФ Володимир Путін) приїде, а я не впевнений у цьому, він отримає той прийом, на який заслуговує", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Індонезії Відодо передав Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті G20

Автор: 

G20 (322) Зеленський Володимир (23727)


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Топ коментарі
+29
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03.07.2022 20:15
+27
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03.07.2022 20:31
+19
"не впевнений в повній деокупації" - то слова не президента, це деморалізує народ і військо. Цього ушльопка не можна показувати і озвучувати на людях.
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03.07.2022 20:13
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карочє,цьомки без партньора штука доволі сомннітєльная...
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03.07.2022 20:06 Відповісти
да, бєз глаз нема любові
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03.07.2022 20:35 Відповісти
***** сам не приедет а организует цунами.
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03.07.2022 20:09 Відповісти
Ситуация такая, что ***** не могут хоть под каким то поводом вытянуть с *********☝ Чует юхло, что то❗
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03.07.2022 20:24 Відповісти
та не смешите...буба трошкы шахид?
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03.07.2022 20:32 Відповісти
это совсем не смешно, товарищ, а совсем грустно !
вошдь болен мозжечком и подкоркой, а вы стебьотесь !

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03.07.2022 20:45 Відповісти
це - четверо чи пьятеро учасників.
а якщо 20-ть !!!

то ж треба критий стадіон !!!!

здається хло таки хворий і саме на рак, бо інакше так не ховаються
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03.07.2022 20:47 Відповісти
З тиждень тому була писав, що війна скінчиться до зими. І Абдристович щось затих.
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03.07.2022 21:38 Відповісти
Если он (президент РФ Владимир Путин - ред.) приедет, а я не уверен в этом, он получит тот прием, которого заслуживает", - сказал он.

Отпи/дят?
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03.07.2022 20:09 Відповісти
Зацелуют допьяна, уведут в кусти ...
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03.07.2022 20:13 Відповісти
Чому ...дять? Вова Вову сам поб'є.
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03.07.2022 20:32 Відповісти
Як вони ламаються, мов кенгуру. Черчілль2 хтів заглянути в дупу? Хай бронює квитки.
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03.07.2022 20:12 Відповісти
Don, не озвучуй свої "сімейні" таємниці...
Ще далеко не всі навчилися толерантності до деяких "сімей".
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03.07.2022 20:12 Відповісти
я якось вам заважаю кохати рабіновичей?
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03.07.2022 20:19 Відповісти
Don, "цьомки без партньора", - це твоя "тема", яку ти озвучив першим у публічній площині.
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03.07.2022 20:31 Відповісти
"не впевнений в повній деокупації" - то слова не президента, це деморалізує народ і військо. Цього ушльопка не можна показувати і озвучувати на людях.
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03.07.2022 20:13 Відповісти
в його випадку передозування - це саме оптимальне рішення
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03.07.2022 20:27 Відповісти
Як тільки рашисти вякають про переговори, ЗеЛох відразу їм підігрує! Імпічмент ушльопку!
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03.07.2022 20:33 Відповісти
Ярема, є такі "інди відуми" які не в змозі зрозуміти, що Президент досить об'єктивно ставить під сумнів: "що війна на 100 відсотків закінчиться повною деокупацією" ДО САМІТУ G-20 в Індонезії у ЛИСТОПАДі ЦЬОГО РОКУ.
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03.07.2022 20:48 Відповісти
Ну за що ти так з ним? заважаєш зрадоньку розганяти
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03.07.2022 21:16 Відповісти
ще один ***** філософ,це ж для простих людей телелохотрон крутять і іменно вони подумають про те що він не хоче перемоги і будуть праві,бо простим людям ***** на його недомовки а ти їблан лижи далі адвокат ****,а зрадоньки у нього у суки блох
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03.07.2022 22:01 Відповісти
нікого не6 їбе що воно там прохрюкало,бо воно ТУПЕ,і тому воно НЕ ПОВИННО навіть в КОНТЕКСТІ таку ***** видавати
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03.07.2022 22:00 Відповісти
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03.07.2022 20:15 Відповісти




вова, ну зачем тебе тот G-7 - давай лучше опять в Трускавце соберетеь, поржете, побухаете, как обычно
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03.07.2022 20:19 Відповісти
Вони знайшли себе 😕
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03.07.2022 21:31 Відповісти
Я не довіряю Зеленій шоблі. Зараз потрібно підтримувати ЗСУ які дійсно боронять державу.
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03.07.2022 20:20 Відповісти
Проблема в тому що зелені можуть військовим віддати наказ наприклад не перекидати підкріплення й резерви в район попасної щоб не допустити прориву й оточення, а відправити ті резерви в оточений Сєверодонецьк в який можна заїхати тільки по 2 мостах які постійно під вогнем. На самому верху є зрадники, шеф безуглої разом з нею самою як мінімум.
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03.07.2022 20:30 Відповісти
Я не впевнений, що війна на 100 відсотків закінчиться повною деокупацією
знов воно про дагаваритсяпасередине
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03.07.2022 20:21 Відповісти
А шо такоє? Зеля вже перестав хотіти позаглядати ***** в які-небуть місця? Нехай знову приїде позаглядає.
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03.07.2022 20:25 Відповісти
Убивцю путлєра Президент Індонезії ( країна - господарка саміту) не запросив на саміт.Він йому сказав,що не бажана його присутність.Якщо хоче,то по онлайн хай звернеться( тільки хто його слухати буде)
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03.07.2022 20:26 Відповісти
Нема сумнівів випускник "Психіатричного кварталу"
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03.07.2022 20:28 Відповісти
Краще їдь з країни, буде більше толку, повернишся коли судити будуть.
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03.07.2022 20:29 Відповісти
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03.07.2022 20:31 Відповісти
А хто вихвалявся що звільнимо всі окуповані території? Тріпло квартальне.
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03.07.2022 20:31 Відповісти
Він таким чином підбадьорює людей. Бо тільки одним "перестать стрелять" війна не скінчиться.
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03.07.2022 20:35 Відповісти
вы несправедливы. он "артыст": когда по-бумажке читает там одно, а его интервью - "это другое".
в живых интервью он мыслить тщится, а нечем.
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03.07.2022 20:49 Відповісти
Зеля явно не хочет ехать на саммит G-20.
Яке ж воно нікчемне.
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03.07.2022 20:32 Відповісти
ракеты надо просить , а не памперсы
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03.07.2022 20:33 Відповісти
Крємлєботи + зрадофіли, які сіють паніку в суспільстві, ставайте в чергу до каси "ускабєєвих": там вам видадуть трішки рублЄй.
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03.07.2022 20:35 Відповісти
А як же мрія - заглянути в очі?
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03.07.2022 20:39 Відповісти
Пусть рассея летит на G20,при подлёте надо будет вспомнить Качинского и 2010
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03.07.2022 20:41 Відповісти
кому там этот паяц нужен? все все понимают, но делают вид, что воспринимают зелю всерьез
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03.07.2022 20:42 Відповісти
Сенатори і урядовці в США і Європі аплодують Президенту Зеленському, а у крємлєботів від цього ФАКТУ підгорає п'ята точка.
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03.07.2022 20:52 Відповісти
Зачетно лизнул задницу Боневтiку!
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03.07.2022 21:03 Відповісти
Vya cheslav, якщо ти не з лішнєхромосомних, то зверни увагу: не я, а
СЕНАТОРИ і УРЯДОВЦІ в США і в Європі АПЛОДУЮТЬ Президенту Зеленському, а у крємлєботів від цього ФАКТУ підгорає п'ята точка.
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03.07.2022 21:12 Відповісти
А ти сам за кого голосував і чому?
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03.07.2022 21:20 Відповісти
Зара наслухаєтесь...
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03.07.2022 21:28 Відповісти
ага а от Президент США так не думає,і уже макнув твого ************** у його ж зелене гівно
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03.07.2022 22:04 Відповісти
Пусть отправит место себя ...Порошенко. Толку будет гораздо больше.
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03.07.2022 20:46 Відповісти
Так сталося що нашу мужню країну ,ЗСУ, волонтерів, народ представляє це зелене ч*о, треба розділяти кому йдуть оплиски, та вітання, то не цім чмирям, то країні. 🙏✊🇺🇦
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03.07.2022 21:37 Відповісти
Знаючи його патологічну тягу поручкатись з ******, то він вже пакує чемодани і репетирує перед дзеркалом посмішку ********* *************.
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03.07.2022 21:44 Відповісти
Щось дуже методично здаються наші міста.
Недарма Америка дає зброю в рік по чайній ложці.І хлопці воюють,не жаліючи себе,а в цілому наші війська завжди з різних сторін оточені.
Хто здає місто за містом і підкидає в СМІ всяку гниль,що путін то бійців не може набрати,то зброю шукає в кого б позичить?
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03.07.2022 21:56 Відповісти
 
 