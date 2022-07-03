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Новини Санкції проти Росії
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Австралія запровадить санкції ще проти 16 громадян РФ і заборонить імпорт російського золота, - прем‘єр Албаніз

австралія

Австралія має намір запровадити санкції ще проти 16 російських міністрів та олігархів і заборонити імпорт російського золота.

Про це заявив прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також будемо оголошувати додаткові фінансові санкції та заборону на подорожі для ще 16 російських міністрів та олігархів… Ми заборонимо імпорт російського золота, аби зменшити можливість Росії фінансувати свою війну. Ми долучимося до Канади, Японії, США та Великої Британії у цих санкціях", - сказав Албаніз.

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Він також оголосив про намір звільнити українські товари від ввізного мита, як це вже зробили деякі країни.

Автор: 

Австралія (428) золото (429) росія (65002) санкції (11790)


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Топ коментарі
+4
Щиро дякуємо.
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03.07.2022 20:37
+4
Бережіть себе та рідних. Хай Бог помагає
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03.07.2022 20:38
+2
Ну і на том спасібо, як кажуть москалі. Не був в австралії. Кажуть чудова країна. Не пускайте до себе москалів.
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03.07.2022 20:42
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Курва, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи...
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03.07.2022 20:36 Відповісти
Бережіть себе та рідних. Хай Бог помагає
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03.07.2022 20:38 Відповісти
Щиро дякуємо.
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03.07.2022 20:37 Відповісти
масштабы надыхають...
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03.07.2022 20:40 Відповісти
Ну і на том спасібо, як кажуть москалі. Не був в австралії. Кажуть чудова країна. Не пускайте до себе москалів.
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03.07.2022 20:42 Відповісти
чмырьляндию просто все нормальные должны обходить стороной...
с нулевым пиаром.
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03.07.2022 20:43 Відповісти
В Турції затримали російське вантажне судно,яке перевозило вкрадене українське зерно. РЕЙТЕРС.
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03.07.2022 20:45 Відповісти
Австралія експортує золото.
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03.07.2022 20:53 Відповісти
правильно, гоните абрамовича назад на Чукотку в юрту с Сент-Бартс)
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03.07.2022 21:35 Відповісти
Не експортуйте страусятину! Без страусятини каци здохнуть!
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03.07.2022 22:13 Відповісти
кенгурятину.
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03.07.2022 23:04 Відповісти
Австралия экспортёр золота, она его и не собиралась покупать, а значит это имитация санкций. Да и вообще то если честно, то эти запреты на покупку российского золота, они какие подозрительные. Золото остаётся в стране, значит рубль укрепляется. И кому это выгодно?
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03.07.2022 22:55 Відповісти
 
 