Австралія запровадить санкції ще проти 16 громадян РФ і заборонить імпорт російського золота, - прем‘єр Албаніз
Австралія має намір запровадити санкції ще проти 16 російських міністрів та олігархів і заборонити імпорт російського золота.
Про це заявив прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми також будемо оголошувати додаткові фінансові санкції та заборону на подорожі для ще 16 російських міністрів та олігархів… Ми заборонимо імпорт російського золота, аби зменшити можливість Росії фінансувати свою війну. Ми долучимося до Канади, Японії, США та Великої Британії у цих санкціях", - сказав Албаніз.
Він також оголосив про намір звільнити українські товари від ввізного мита, як це вже зробили деякі країни.
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