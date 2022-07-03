Внаслідок російського вторгнення загинули 89 українських спортсменів, 13 - у полоні, - Зеленський

Президент України назвав втрати серед спортсменів, які пішли боронити Україну.

Про це Володимир Зеленський сказав у ході зустрічі із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спостсменів та тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені та перебувають у російському полоні", - сказав Президент.

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Він також зазначив, що понад 100 тисяч спортсменів не мають можливості тренуватися, а низка спортивних об'єктів - зруйновано.

"Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському спорту. Більш ніж 100 тисяч українських спортсменів немає можливості сьогодні тренуватися. Багато інфраструктур зруйновано. Це великі об'єкти спортивної інфраструктури та об'єкти на базі наших шкіл та українських університетів, на базі спортивних клубів", - наголосив Вадим Гутцайт.