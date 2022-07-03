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Новини Війна
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Внаслідок російського вторгнення загинули 89 українських спортсменів, 13 - у полоні, - Зеленський

зеленський

Президент України назвав втрати серед спортсменів, які пішли боронити Україну.

Про це Володимир Зеленський сказав у ході зустрічі із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спостсменів та тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені та перебувають у російському полоні", - сказав Президент.

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Він також зазначив, що понад 100 тисяч спортсменів не мають можливості тренуватися, а низка спортивних об'єктів - зруйновано.

"Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському спорту. Більш ніж 100 тисяч українських спортсменів немає можливості сьогодні тренуватися. Багато інфраструктур зруйновано. Це великі об'єкти спортивної інфраструктури та об'єкти на базі наших шкіл та українських університетів, на базі спортивних клубів", - наголосив Вадим Гутцайт.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) МОК (173) спорт (1616) жертви (1785) втрати (4388) Бах Томас (13) Гутцайт Вадим (78)


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Топ коментарі
+18
Зелений скільки в полоні з 95 кварталу?
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03.07.2022 20:47
+9
Скільки в полоні вагнеровців яких дермак "полонив",?
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03.07.2022 20:49
+6
нифигассэ...передайте бубе шо гундяйкин стырил мозг у ломы ещё до вторжения...
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03.07.2022 20:50
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Зелений скільки в полоні з 95 кварталу?
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03.07.2022 20:47 Відповісти
Скільки в полоні вагнеровців яких дермак "полонив",?
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03.07.2022 20:49 Відповісти
нифигассэ...передайте бубе шо гундяйкин стырил мозг у ломы ещё до вторжения...
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03.07.2022 20:50 Відповісти
Ломаченко один из сильнейших боксеров в истории бокса и миллионер, который вернулся в Украину после начала войны,вступить в тро и после в всу, хотя ему ситуация позволяла этого не делать. Такие как ты можете срать сколько хотите в его сторону, но нормальному человеку его упрекнуть не в чем. Только красиво бы было, что бы гнобили при встрече лично, как настоящие герои, но боюсь язык с жопы достать трудно будет.
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03.07.2022 21:18 Відповісти
щось я не бачив що то тіло з відбитими мізками,вибачилось за своє малороство,це просто буде далі малороське тіло але уже з УБД
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04.07.2022 02:56 Відповісти
І навіщо виділяти саме спортсменів??? А інші не громадяни України???? Будемо рахувати лише спортсменів, артистів, акторів... А інші не люди і не громадяни України??? Вже б думали головою, а не ділили громадян на категорії... Один вже ділив ....
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03.07.2022 20:52 Відповісти
ну буба жэ гантелю два рази пидняв?патомственный спортсмен...
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03.07.2022 21:03 Відповісти
Причины нет но мы сами придумаем и обосрем. Кто и где кого разделяет? Прочитай мля хотя бы в разговоре с кем он это сказал и при обсуждении чего. Зеленский за время войны где то неуважительно говорил о гибели воинов и гражданских? Или молчал при таких потерях? Внатуре ******* этой ******, у нас война, а они президента сутками гнобят. Сами то все поголовно герои и знатоки во всех сферах жизни.
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03.07.2022 21:12 Відповісти
Я не голосував за Зе, але тут він нікого не ділить. Тільки констатація фактів. Так що не треба придумувати щось проти Зе на рівному місці. Хоча Зе не без великих недоліків, але треба вести розумну критику, а не злобствувати.

Які прихильники, такий і їх кандидат. Тільки правда допоможе країні.
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03.07.2022 21:27 Відповісти
Наумов теж полоні з грошима і контобандистами, дякує за перешкодний перетин кордону України.
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03.07.2022 20:55 Відповісти
тимощук из зинита хорошо себя чувствует,ему похер,война-не война.
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03.07.2022 21:02 Відповісти
А кацапськие спортсмены тупо говорят, что спорт вне политики.

Необходимо отлучить кацапов от международных соревнований во всех видах спорта.
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03.07.2022 21:13 Відповісти
Кацапам оставить только футбол кирпичом на минном поле. И гонки на свинособачьих упряжках
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03.07.2022 21:26 Відповісти
А спортивное нажирание боярой? Исконно руский спорт.И очень занимательный. Окосел взгляд +1 очко, затряслись ноги +3, рыганул +5, а врезал дуба от передоза то сразу титул лучшего Боярохлебателя округа. Кстати в их армии много спортсменов с этого спорта, парни герои.
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03.07.2022 21:33 Відповісти
Хто такі ці «спортсмени»? Це члени клубів? Професійні спортсмени? Члени клубу ЦСКА?
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03.07.2022 22:05 Відповісти
У нас всі легкоатлети, важкоатлети і т.п. (в тому числі учасники олімпійських ігор) формальні "члени клубу ЦСКА" і всі мають військові звання і головне зарплату на цій почві. Хоча навряд чи хто з них пороху нюхав. В московії теж така ж система. Лобановський був полковником міліції, Блохін теж звання в міліції. І т.п.

В США більшість спортсменів числяться студентами. Не знаю де вони беруть гроші на проживання. Стипендіі чи що?
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04.07.2022 01:53 Відповісти
 
 