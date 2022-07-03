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"Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує", - мер Федоров

мелітополь

Мелітопольського аеродрому як військової бази російських загарбників уже не існує, її знищено точними обстрілами, а рештки техніки та особового складу ворог вивів.

Про це сказав в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує: з третьої ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, а після другого удару о шостій ранку - вивозити всю техніку, яка вціліла. Це десь до 9-10 ранку, а після того не було вже жодної людини на військовій базі, захопленій рашистами", - сказав мер Мелітополя.

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За його словами, від цих ударів не постраждав жоден цивільний мешканець, а росіян постраждало кілька десятків.

Федоров додав, що після ранкових обстрілів росіяни повністю заблокували Мелітополь на в'їзд і на виїзд десь до 16-ї години, потім рух дозволили, але суттєво посилили перевірки.

За його інформацією, кілька годин тому був ще один обстріл неподалік Мелітополя, поблизу селища Мирне, де вороги також захопили територію колишньої військової бази, і після цього вони теж почали вивозити свою техніку.

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"На межі між Мелітопольським і Токмакським районами біля села Любимівка було підірвано залізничний міст. Цим шляхом подавалися боєприпаси, переважно на Бердянський та Донецький напрямки. Сьогодні міст повністю не функціональний. Чітко зрозуміло, що ще один шлях постачання боєприпасів для рашистів перекрито", - сказав мер.

Автор: 

армія рф (17264) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+57
HIMARS Akbar!
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03.07.2022 20:54
+28
Яка приємна новина на нічь...
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03.07.2022 20:56
+28
Himars сила!
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03.07.2022 21:00
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так їм і треба
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03.07.2022 20:54 Відповісти
Я так умаю що ЗСУ провели успішно без координаторів с жОПитипу Безуглоїї))) України. Слава ЗСУ.
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03.07.2022 21:32 Відповісти
на тому летовищі на карті гугл нараховувалось штук 20 літаків, ймовірно ил76...
сумарно вони варті не менш ніж мрія...
хто встиг їх звідти вивезти?
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03.07.2022 23:13 Відповісти
..там залишився один металобрухт..а не літаки! Військові вивели свої чотири Іл-76 перед нападом. Залишилися ті..що не літали вже біля 20 років і відновленню не підлягали. Ніякої цінності ті Іл-76 не мали...
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04.07.2022 00:10 Відповісти
Ви хочете сказати, що вони знали про напад заздалегідь?
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04.07.2022 07:45 Відповісти
..я Вам хочу сказати... що чотири військові справні літаки Іл-76 були виведені з Мелітополя перед нападом. Знали вони... не знали.... виконали команду командування ВПС..чи полетіли виконувати якійсь перевезення... мені невідомо. Але літаки врятовані. Те що залишилося у Мелітополі банальний металлобрухт які були законсервовані на початку 90-х.... і які навіть продати неможливо тоді було з за дешевості та присутності на ринку великої кількості цих машин. Літак дуже неекономічний..великозатратний у цівільній авіації неефективний. І ВПС України у такій кількості непотрібний. От і все питання.
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04.07.2022 11:02 Відповісти
Как же я рад, что ты оказался тем, кто ты есть) и очень рад, что нихрена не знаешь ситуации)
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05.07.2022 13:31 Відповісти
HIMARS Akbar!
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03.07.2022 20:54 Відповісти
Himars сила!
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03.07.2022 21:00 Відповісти
Воистину акбар!
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03.07.2022 21:02 Відповісти
Воістину HIMARS !!!
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03.07.2022 21:34 Відповісти
Яка приємна новина на нічь...
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03.07.2022 20:56 Відповісти
Так сказали вже давно: Пєрестать стрєлять!.
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03.07.2022 21:02 Відповісти
друже ну ти підказав би де нада стрелять
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03.07.2022 21:02 Відповісти
хоча далековато. Хібашо Точка-У.
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03.07.2022 21:04 Відповісти
До Мариуполя насколько я понимаю хаймарс такими боеприпасами как нам сейчас передали не дострелит просто
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03.07.2022 21:04 Відповісти
Скоро будет..!
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03.07.2022 21:07 Відповісти
Откуда знаешь ?
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03.07.2022 21:14 Відповісти
а тебе кацап зачем знать?
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03.07.2022 22:49 Відповісти
80 км
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03.07.2022 21:08 Відповісти
точка-у 120 км, далі у нас нема
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03.07.2022 21:09 Відповісти
ты чего бот сам с бой разговаривешь? ты хотя-бы логины менял
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03.07.2022 22:50 Відповісти
тю вже й поговорить нізя
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03.07.2022 23:07 Відповісти
что бы таким тварям кацапским как ты было понятно что вам писдец скоро
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03.07.2022 22:51 Відповісти
Otlycno.Poka ecio malo jest Himarsov polucili,no skoro budet pobolse.Vot takije obstreli kak aeroport,skladi i drugoje budet na mnogo bolse.Glavnoje ecio snariadov polucit pobolse
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03.07.2022 21:05 Відповісти
річь не в тому, скільки пускових. А які є **********. Нам треба з десяток ракет на 300 км.
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03.07.2022 21:21 Відповісти
Snariadi stojit primerno 155 tysiac evro za 1 stuku,te raketi sto na 300 -500 kilometrov okolo 1mln evro za stuku.
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03.07.2022 21:43 Відповісти
Крайне важно изыскать возможность сбить хотя бы несколько бомбардировщиков ТУ-22 или ТУ-160, и увидите какой будет эффект..!
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03.07.2022 21:06 Відповісти
вони і не залітають в зону нашого ППО
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03.07.2022 21:23 Відповісти
атакують чи з Каспійської, чи з Чорноморської акваторії; чи з Курської області
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03.07.2022 21:41 Відповісти
Когда уже крымский мост закажет долго жить?
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03.07.2022 21:06 Відповісти
хіба шо якось підірвать. іншої можливості нема
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03.07.2022 21:28 Відповісти
може тупо по мосту вантажівку чи вагон з вибухівкой пустить
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03.07.2022 21:29 Відповісти
С боеприпасами.
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03.07.2022 21:34 Відповісти
так, чи з вибухівкой. гадаю цілком реально. і потужно буде. ракета Хімарс і близько не буде по потужності.
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03.07.2022 21:44 Відповісти
диверсія треба
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03.07.2022 21:45 Відповісти
шоб сразу прольот моста і вилетів нах
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03.07.2022 21:48 Відповісти
ну возять же ж мабуть припаси
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03.07.2022 21:50 Відповісти
ветка писдаболов вам не надеоло между собой словоблудием заниматься
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03.07.2022 22:53 Відповісти
угандошить весь личный состав кацапов и свой аэродром штуки достаточно разные...
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03.07.2022 21:07 Відповісти
4 химарси і орки вже біжать ... це тупе бидло щось там ще казало про другу армію світу, американці би навіть у чверть сили знищили б як тарганів за місяць максимум ... якби не ядерний радянський мотлох орки б вже москву до облоги готували .... тому я вважаю з вусатим фюрером треба закінчувати зараз доки ***** йому не дало ядерну зброю та всім бажаючим
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03.07.2022 21:09 Відповісти
В лікарні Мелітополя рашисти возять троьхсотих. Скільки двохсотих, не кажуть.
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03.07.2022 21:13 Відповісти
Люди не пострадали, это главное.
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03.07.2022 21:15 Відповісти
Не кажуть, бо ніхто не їх не лічить: покладуть скільки буде потрібно. "Расходний матєріал-с"... "Іздєржкі вайни"...
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03.07.2022 21:20 Відповісти
Сподіваюсь що на тей час Хвойда Безугла не координувала штаби ЗСУ. Там ії було)))
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03.07.2022 21:29 Відповісти
Не встигла.
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03.07.2022 21:36 Відповісти
Ще один "жест доброй волі". Сподіваюсь, що далеко не останній.
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03.07.2022 21:40 Відповісти
По опыту Чернобаевки, я бы не был в этом уверен.
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03.07.2022 21:49 Відповісти
Это просто праздник какой-то! (с)
Україно - їбаш!
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03.07.2022 21:59 Відповісти
коментатора утренего видео про выбухи надо его первого отправить домой, слова "это по нам ******, вон от туда прилетает" на *** таких украинцев
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03.07.2022 22:36 Відповісти
підрив Керченського моста вагоном чи фурою з ************ чи вибухівкою дистанційним підривом - рєальна тєма пацани! Це просто, нада тільки вдосталь вибухівки або припасів.
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03.07.2022 22:52 Відповісти
вантажимо, мінуємо, на мосту підриваємо. Як два пальця.
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03.07.2022 22:53 Відповісти
і ніяка димовуха їх не спасе
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03.07.2022 22:54 Відповісти
Ну ви головою думайте всі, хто пише про підрив мосту керчі! Уламки впадуть в море, перекриють доступ до Азовських портів, а отже очищений Донбас і Запоріжжя залишаться без можливостей експорту. Більш того він нам потрібен в майбутньому для Кубані і повного контролю над всім узбережжям Азовського моря, за умови що нормально збудований і сам не рухне, бо тоді краще його розібрати без втрат для судноплавства. І гнати поганою мітлою по ньому всіх понаєхавших рашистів в Крим- влаштуєм уродам депортацію- видворення. Ну і нащо в кінці кінців витрачатися на його підрив, якщо рашисти і самі його скоріш за все підірвуть при втечі?
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04.07.2022 08:35 Відповісти
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04.07.2022 00:03 Відповісти
‼️ Пишет человек из Мелитополя.

Около 20 прилётов по аэродрому с трех утра до четырёх. Российское ПВО ничего не отбило.

Горит до сих пор. Накрыты казармы с огромным количеством российских солдат. Со всех больниц рядом потягали донорскую кровь.

Так же пишут, что там на постоянке базировались до десяти истребителей и пяти вертолетов. Они всегда утром часов в 7 вылетают в сторону ЗП и в 9 возвращаются.

Сегодня ничего не взлетело, вероятно ВСЁ, что было на аэродроме уничтожено полностью, включая личный состав.
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04.07.2022 00:07 Відповісти
 
 