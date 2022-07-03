"Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує", - мер Федоров

Мелітопольського аеродрому як військової бази російських загарбників уже не існує, її знищено точними обстрілами, а рештки техніки та особового складу ворог вивів.

Про це сказав в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів уже не існує: з третьої ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, а після другого удару о шостій ранку - вивозити всю техніку, яка вціліла. Це десь до 9-10 ранку, а після того не було вже жодної людини на військовій базі, захопленій рашистами", - сказав мер Мелітополя.

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За його словами, від цих ударів не постраждав жоден цивільний мешканець, а росіян постраждало кілька десятків.

Федоров додав, що після ранкових обстрілів росіяни повністю заблокували Мелітополь на в'їзд і на виїзд десь до 16-ї години, потім рух дозволили, але суттєво посилили перевірки.

За його інформацією, кілька годин тому був ще один обстріл неподалік Мелітополя, поблизу селища Мирне, де вороги також захопили територію колишньої військової бази, і після цього вони теж почали вивозити свою техніку.

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"На межі між Мелітопольським і Токмакським районами біля села Любимівка було підірвано залізничний міст. Цим шляхом подавалися боєприпаси, переважно на Бердянський та Донецький напрямки. Сьогодні міст повністю не функціональний. Чітко зрозуміло, що ще один шлях постачання боєприпасів для рашистів перекрито", - сказав мер.