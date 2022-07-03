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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна може стати членом Альянсу через рік-два після закінчення війни, - голова делегації Ради у Парламентській асамблеї НАТО Чернєв

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу через рік-два після закінчення війни з Російською Федерацією, вважає голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Будь-яке рішення щодо членства України в НАТО буде лише після закінчення війни. Зрозуміло, що жодна країна НАТО не захоче зараз голосувати за членство країни, де йде війна. Це автоматично перенесе війну на весь союз. Тому нам треба закінчити війну, нам треба виграти цю війну, нам потрібно буде провести реформи, і, я думаю, що перспектива членства цілком можлива: не скажу, що через місяці, але найближчими роками після закінчення війни. Все залежатиме від нас, наскільки ми швидко робитимемо реформи. Я сподіваюся, це може бути щонайменше за рік-два. Але ми не знаємо коли закінчитися війна", - сказав Чернєв агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами народного депутата, війна зменшила скепсис у західних партнерів України щодо вступу до Альянсу.

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"Якщо до війни представники деяких країн нам закулісно говорили: "Ви хороші хлопці, але ми поки що вас не бачимо в НАТО", то зараз цього скепсису немає. Як і немає остраху, що рішення про членство України в НАТО роздратує Російську Федерацію, що зупиняло окремі країни піти на такий крок", - зазначив Чернєв.

Він наголосив, що схема вступу Фінляндії та Швеції до НАТО є добрим прецедентом для України.

"Ми можемо говорити та апелювати до цього прикладу, з одного боку. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що ми маємо домашнє завдання, яке потрібно виконати. Тому що стандарт НАТО, критерій НАТО – це не лише військова складова. Там є досить широкий спектр реформ, які мають бути зроблені, щоб відповідати країнам НАТО. Ми багато зробили за останні роки. Але все одно цього недостатньо", - наголосив Чернєв.

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Політик зазначив, що Україна пропонує Альянсу виробити для неї спеціальну процедуру вступу до НАТО.

"Ми чесно говорили з Альянсом про те, що ми вже переросли трохи формат ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО). А ухвалення без ПДЧ, мабуть, зарано для вас (НАТО – ІФ-У), тож давайте знайдемо якийсь формат посередині. Можливо, це буде конкретний перелік реформ, які мають бути проведені. З конкретними індикаторами того, що має бути зроблено і коли. І щоб після реалізації цих реформ не виникали все нові й нові", - сказав Чернєв.

Він нагадав, що Україна, щорічно виконуючи річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО, за великим рахунком реалізує план дій щодо членства в НАТО. "Річні національні програми ми виконуємо вже як 13 років. Вони узгоджуються на початку кожного року зі штаб-квартирою НАТО, і наприкінці кожного року проводиться оцінка того, що було зроблено. І ми досить успішно їх виконуємо. Саме з цього насправді і складається ПДЧ. Коли країна отримує ПДЧ, на його основі розробляється річна національна програма. Тобто де факто ми ПДЧ виконуємо. Де-юре потрібно це закріпити та якось рухатися далі. А як це називатиметься, ПДЧ чи просто якийсь список реформ, який ми маємо виконати, - це вже друге питання і про це ми якраз зараз і домовляємось", - підсумував Чернєв.

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Автор: 

НАТО (6429) членство в НАТО (1716) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+20
Брехливий зелений балаган.
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03.07.2022 21:07
+17
як побачиш де зелену прислугу урода-наркомана з головкою ЄрЗе, і як тільки він відкриє писок - знай: БРЕШЕ
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03.07.2022 21:07
+12
короче, при зеленському нам нічого не світить. але є нюанс.....
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03.07.2022 21:08
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ну якщо Черняев сказал, то так і буде
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03.07.2022 21:05 Відповісти
Ху й есть єтот містєр Чьєрньов!

Знак оклику, а не питання.... 😕
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03.07.2022 21:20 Відповісти
как это ху из ? очередная зеленая обезьянка - по типу макаки агрохимии, но подвид другой, помельче...
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03.07.2022 21:41 Відповісти
"ху й із" із знаком оклику.

питань по ньому немає
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03.07.2022 22:02 Відповісти
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03.07.2022 21:25 Відповісти
Балаган зелених ушльопків. Давайте САП і НАБУ, а потім воняйте! До ригачки смердить цей висєр.
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03.07.2022 21:50 Відповісти
Це точно.
"У депутата свое видение на вопросы военной сферы. В частности он убежден в том, что Украина обязана защищать свою военную силу. Егор убеждает украинцев в том, что новая власть не отдаст России украинские территории. Никогда не будет сделано решение, которое будет, прежде всего, выгодно стране-агрессору. "
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03.07.2022 22:24 Відповісти
як побачиш де зелену прислугу урода-наркомана з головкою ЄрЗе, і як тільки він відкриє писок - знай: БРЕШЕ
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03.07.2022 21:07 Відповісти
Як тільки буде хоч якийсь мир тут про нато відразу всі забудуть. Будуть красти все що приходить і будуть звалювати. Це ж "порядні" нові обличчя!
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03.07.2022 21:07 Відповісти
Брехливий зелений балаган.
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03.07.2022 21:07 Відповісти
Можна ж трохи промріяти, друже? НАТО ж може заявити, що прийме нас до своїх лав, якщо кацапстан признає будь-які захоплені в Україні території частинами раші... Але ж то треба мати яйця... І в нас війна...
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03.07.2022 21:15 Відповісти
У пліснявої влади свої мрії, тим більше у її завхозів та секретарок. Тому вони можуть приймати рішення від імені всієї
"Україна не робитиме кроків для вступу в НАТО, оскільки розуміє безперспективність цих зусиль - заступник голови Офісу президента"

25 червня 2022 року
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03.07.2022 21:56 Відповісти
ЗЄльоні монпасьє у жєстяній ******** - дуже популярний продукт...
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03.07.2022 21:22 Відповісти
Може просто перестать стрелять...Зе.
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03.07.2022 21:49 Відповісти
короче, при зеленському нам нічого не світить. але є нюанс.....
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03.07.2022 21:08 Відповісти
оце ".......". дуже обнадьоживає 🤔
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03.07.2022 21:24 Відповісти
і тому вони зараз нічого не роблять?Брехлива наволоч!
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03.07.2022 21:09 Відповісти
Україна не може а саме має стати повноправним членом НАТО бо повністю на це заслуговує, на відміну від деяких теперішніх членів...
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03.07.2022 21:10 Відповісти
сурйозно?через рік чи два ми будемо вирішувати хто ната...
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03.07.2022 21:11 Відповісти
А чому в Мадриді на саміті не подали заявку на ПДч брехуни зелен
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03.07.2022 21:11 Відповісти
Та,хто вас терпітиме після
війни? Сидітимете загратами,пожиттєво
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03.07.2022 21:11 Відповісти
Если при нашем Верховном Главнокомандующем еще останется, чему вступать в НАТО. Зеленский набрал нешуточный темп в сдаче городов.
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03.07.2022 21:16 Відповісти
От слухайте...не треба цього ...ЗСУ розбереться! Віримо в ЗСУ і вимагаємо,щоб всі ,хто має це робити,забезпечували наших захисників всім необхідним. Не панікуйте.Усе буде Україна!
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03.07.2022 21:20 Відповісти
Сенатори і урядовці в США і в Європі аплодують Президенту Зеленському,
а у крємлєботів, ОПеЗеЖестів, шарій-овців та їм подібних від цього ФАКТУ підгорає п'ята точка.
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03.07.2022 21:18 Відповісти
А як можна не аплодувати людині яка так мужньо з самопожертвою вчить цілий день текст щоб записати відос?
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03.07.2022 21:21 Відповісти
Ага, зараз. Ніхто зараз текстів не вчить: їх читають з моніторів під камерами.
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04.07.2022 01:44 Відповісти
не песди юот - аплодирудт Украинскому народу а не кремлевскому оманскому запроданцу
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03.07.2022 22:59 Відповісти
Це гра така, заради підтримки програми допомоги налогоплатниками. Всі вони знають, що на справді з себе представляє герой-боневтік, який своїми діями сильно підставив український народ та армію.
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04.07.2022 01:47 Відповісти
" Весна прийде - в НАТО вступати будемо "
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03.07.2022 21:18 Відповісти
Що за три роки для цього зробили? Дорогу Миколаїв - Кропивницький? Ми робимо дороги в п'ять разів дорожче собівартості, щоб швидка допомога могла рятувати людей від ковіда - казали вони. А вийшло що робили дороги чисто випадково саме там де пройшли і повинні були пройти свинособаки кацапські .
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03.07.2022 21:18 Відповісти
слуги ещё своих дубинских с бужанскими раком не поставили...
словоблудие рано чы пизно их догонит..
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03.07.2022 21:19 Відповісти
А чому ви зараз не подали заявку, якщо це так, то це мав озвучити представник НАТО, а не цей експерт після трускавецьких курсів?
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03.07.2022 21:22 Відповісти
Жир*ое ***нько Стефанчук теж за НАТО?
Бо в*но потрапило до "Миротворця" за ворожі висловлювання проти альянсу.
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03.07.2022 21:28 Відповісти
Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.

Епоха цинізму та брехні:
Отже за вступ до НАТО виступає близько 78% громадян України. Що робить влада? Не подає навіть заявки на ПДЧ, а наступний саміт НАТО тільки через рік. Лідор нації, якому плювати на націю.

Григ 2:
Це вже починає бути схожим на анекдот. Генсек прямо закликає Україну подати заявку на вступ. Наші можновладці обурюються чому ми не в НАТО, при цьому не подаючи саму заявку
Пам'ятаєте в старому анекдоті як один набожний дуже довго просив Бога про виграш в лотерею. Св. Петро звернувся до Бога зі словами мовляв Господи чому ти йому не допоможеш? На що Бог відповів, що він і радий це зробити і вже все підготував, але ж нехай цей йолоп хоч лотерейного білета купить.
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03.07.2022 22:01 Відповісти
або як каже Арестович, за два-три тижні
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03.07.2022 22:14 Відповісти
через 5-6 років піся того, як зелені гниди покинуть Україну.
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03.07.2022 22:33 Відповісти
Через 2 года главное зеленый сброд выпереть. А то эта шобла маолоросская никогда Украину в НАТО не пустит.
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03.07.2022 22:57 Відповісти
Ура! Як все просто, виявляється, і тому дуже "дотепно" напевно... А як випхати тих, хто нас "нагородив" тою зеленою потолоччю в 2019? Є пропозиції, сподіваюсь?
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04.07.2022 01:40 Відповісти
ЕС и НАТО у нас в Конституции. И это навсегда. Прорвёмся !!!
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03.07.2022 23:13 Відповісти
Как интересно получается. Народ за вступление в НАТО. Малорос и его ЗЕшобла говорят: " Да, конечно, когда-нибудь" и тупо не подают ПДЧ на вступление в НАТО. Зелёна плесень положили большой болт на Конституцию и настойчиво тянут нас в распростёртые обьятия *****, в надежде остаться у власти до конца жизни
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04.07.2022 01:39 Відповісти
Они столько раз той конституцией подтирались что один раз больше , один раз меньше , "какая разница."
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04.07.2022 07:48 Відповісти
Україна завжди була сумісна з НАТО!!! Недолугі ф зараз не з ким не сумісні!
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03.11.2022 11:24 Відповісти
 
 