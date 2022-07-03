В окупованому Енергодарі помер водолаз Запорізької АЕС, якого катували росіяни, - мер Орлов
У лікарні окупованого Енергодара від тілесних ушкоджень, отриманих від катувань російських окупантів, помер водолаз гідроцеху Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"3 липня пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук. Кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризкальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука", - написав мер.
Він нагадав, що з численними тілесними ушкодженнями в стані коми Андрія Гончарука було доставлено до лікарні Енергодара. Але травми виявилися несумісними з життям і сьогодні чоловік помер, так і не опритомнівши.
Як повідомлялося, російські загарбники завдали Запорізькій атомній станції шкоди майже на 40 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Каждого найдём, с каждого спросим ( если доживут).
За наших всіх людей, хто постраждав від кацапської наволочі
Не знаю, може, Шольцу на фб написати цю історію...
"самиє воспєтиє в кнігах і фільмах, лучшіє із лучшіх"
а приказ отримували з "самой-самой Москви"
очевидно, Український Водолаз відмовився робити щось критично важливе для їхньої диверсії