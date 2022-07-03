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В окупованому Енергодарі помер водолаз Запорізької АЕС, якого катували росіяни, - мер Орлов

заэс,заес

У лікарні окупованого Енергодара від тілесних ушкоджень, отриманих від катувань російських окупантів, помер водолаз гідроцеху Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"3 липня пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук. Кілька днів тому працівника атомної електростанції, досвідченого і професійного водолаза вкрай жорстоко побили окупанти. Від чоловіка вимагали пірнати в бризкальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука", - написав мер.

Він нагадав, що з численними тілесними ушкодженнями в стані коми Андрія Гончарука було доставлено до лікарні Енергодара. Але травми виявилися несумісними з життям і сьогодні чоловік помер, так і не опритомнівши.

Як повідомлялося, російські загарбники завдали Запорізькій атомній станції шкоди майже на 40 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС окупанти силою змушують осушити охолоджувальні басейни, - Енергоатом

Автор: 

вбивство (3083) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+36
с..ки безродные
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03.07.2022 21:29
+34
Завжди пам'ятайте про відношення ординців до Українців перш ніж надіятись на їхню милість.
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03.07.2022 21:32
+25
За останні десятиліття? Вони такими завжди були.
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03.07.2022 21:44
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с..ки безродные
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03.07.2022 21:29 Відповісти
Завжди пам'ятайте про відношення ординців до Українців перш ніж надіятись на їхню милість.
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03.07.2022 21:32 Відповісти
Не ординців, а росіян. Звичайних, простих росіян.
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03.07.2022 21:43 Відповісти
Бідолаха...Царство Небесне. Який ж мерзенний сорт біосміття виріс за останні десятиліття в росії,плоди кексу на п*яну голову і після дози крокодилу.
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03.07.2022 21:39 Відповісти
За останні десятиліття? Вони такими завжди були.
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03.07.2022 21:44 Відповісти
зрозуміти це ще за часів совка надавали дике шастання в літні студентські канікули, а потім в відпустки, як одне з можливостей, по таёжним бєбєням тодішньої расеюшки. коли ветерани вчили нас молодих, як вести себе, коли на маршруті попадалась дерёвня й це погорожувало знайомством "с дикими обычаями и нравами вечнопьяной русни" ))
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03.07.2022 22:00 Відповісти
Завжди пам'ятайте про відношення орків до Українців, коли думаєте, брати падлу в полон чи не треба.
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03.07.2022 21:39 Відповісти
і підари потім хочуть щоб з ними нормально поводились
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03.07.2022 21:40 Відповісти
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03.07.2022 21:47 Відповісти
Суки.
Каждого найдём, с каждого спросим ( если доживут).
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03.07.2022 21:53 Відповісти
кацапи - це стая сцикливих гієн
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03.07.2022 21:57 Відповісти
Giemi obidilis, nazvali roZZijanami...
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03.07.2022 22:18 Відповісти
Є відео, де жирні самки в ЛИСИЧАНСЬКУ вискакують з підвалу з криками «наші прішлі»- ось де справжній сором. Бхе!
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03.07.2022 21:59 Відповісти
Такие и в Киеве найдутся. Или вы на Арестовича работаете?
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03.07.2022 22:05 Відповісти
"таких" об`єднує москворотість
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03.07.2022 22:09 Відповісти
Ні, я тільки сру тобі на голову.
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04.07.2022 03:53 Відповісти
Ідіоти зрадники вата і т.п. були є і будуть в кожній країні і місті! Більшість мешканців Лисичанська давно виїхали! А ті, що залишилися, біосміття, брак конвеєра, меньшість в популяції і звертати на них увагу, а тим більше рекламувати їх не треба! То з якою метою ви про них пишите???
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04.07.2022 09:07 Відповісти
Дуже сумно і боляче
За наших всіх людей, хто постраждав від кацапської наволочі
Не знаю, може, Шольцу на фб написати цю історію...
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03.07.2022 22:03 Відповісти
Я народився і виріс, поруч з ЗАЕС, у мене її з вікна видно було))). Ми туди їздили і купалися. у цих градирнях (охолоджуючі водойми). Водичка тепла, чиста, фонтанчики))) поки живий, давно на пенсії))) http://photos.wikimapia.org/p/00/04/66/48/19_big.jpg
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03.07.2022 22:04 Відповісти
Тут не про градирні, довбень.
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03.07.2022 22:56 Відповісти
брызгальный бассейн ЗАЭС, це градирні, йолопень)))
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04.07.2022 05:48 Відповісти
Якщо почуєш "ні фсьо так адназначна" або "какая разніца, на каком їзикє" - одразу бий у ватну кацапську морду, не чекай, поки морда покличе своїх братів на допомогу.
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03.07.2022 22:06 Відповісти
Хто здав Енергодар та не захистив людей від окупантів?
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03.07.2022 23:01 Відповісти
Твари.
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03.07.2022 23:54 Відповісти
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03.07.2022 23:56 Відповісти
це все "хвалебний рускій спєцназ".
"самиє воспєтиє в кнігах і фільмах, лучшіє із лучшіх"
а приказ отримували з "самой-самой Москви"
очевидно, Український Водолаз відмовився робити щось критично важливе для їхньої диверсії
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04.07.2022 01:49 Відповісти
Цей водолаз - героїчна людина! Відмовився працювати на рашистів, тому і жорстоко вбили його. Подяка і пам'ять вічна!
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04.07.2022 09:10 Відповісти
 
 