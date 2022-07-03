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Прем‘єр Австралії Албаніз прогнозує Путіну недружній прийом на саміті G20: "Він отримає те, на що заслуговує"

албаніз

Прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз прогнозує російському президенту Володимиру Путіну недружній прийом на саміті G20 у разі його приїзду в Індонезію.

Про це Албаніз сказав на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо пан Путін захоче приїхати на цю зустріч ( G20. – Ред.), а я не впевнений, що він це зробить, він дістане той прийом, на який заслуговує, тобто недружній", - сказав Албаніз.

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Прем’єр-міністр Австралії додав, що путін не поважає правовладдя у світі і не поводиться відповідно до загальносвітових цінностей.

За його словами, він чув таку думку від лідерів країн - членів НАТО на Мадридському саміті і повністю її поділяє.

Як повідомлялося, Володимир Путін прийняв запрошення президента Індонезії долучитися до саміту "Групи 20", формат участі наразі уточнюється. Саміт G20 відбудеться у листопаді на індонезійському острові Балі.

Автор: 

G20 (322) Австралія (428) путін володимир (23772)


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Топ коментарі
+12
***** вже колись там було, та поспіхом втекло звідти.
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03.07.2022 21:33
+8
То було, здається, саме в Австралії - він там чай пив лише з кєнгуру 🤕
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03.07.2022 21:57
+5
Невже четвертують?
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03.07.2022 21:32
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Невже четвертують?
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03.07.2022 21:32 Відповісти
Па колу пусцяць
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03.07.2022 22:42 Відповісти
На хера вы его приглашаете?
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04.07.2022 07:39 Відповісти
***** вже колись там було, та поспіхом втекло звідти.
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03.07.2022 21:33 Відповісти
То було, здається, саме в Австралії - він там чай пив лише з кєнгуру 🤕
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03.07.2022 21:57 Відповісти
он туда не попрется лично а связь вырубят
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03.07.2022 21:33 Відповісти
Мінімум плакат
"
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03.07.2022 21:33 Відповісти
Больш арганiчна глядзелася б шыльда на стале паседжанняў з надпісам " ****** VV"
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03.07.2022 22:45 Відповісти
Може й не четвертують,але ****** напевне назвуть!
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03.07.2022 21:34 Відповісти
якось я чув про одного дурачка, він наркоман до речі, який лазе навколішки та іщет мір в сраці *****...
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03.07.2022 21:34 Відповісти
що справді кулю в лоба
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03.07.2022 21:38 Відповісти
Ну почнеться, як тут позавчора: https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1542857087528718338?cxt=HHwWhMC-lZiWqukqAAAA Старого "геополітичного" ішака ніхто сьогодні не зустрів в Ашхабаді
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03.07.2022 21:41 Відповісти
Ну а чего ненастоящему цветы давать. Почему ненастоящий? А чемодан где?
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03.07.2022 21:45 Відповісти
буба до смерти зацелует..
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03.07.2022 21:41 Відповісти
Мавзолейное Чомбе нікуди из бункера на вилізе...Томагавк чекає...
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03.07.2022 21:42 Відповісти
Ну мабуть вже на G20 Зеленський прямо в очі путіну скаже все, що він про нього думає!
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03.07.2022 21:44 Відповісти
Воно занадто сцикливе щоб поїхати на саміт - видумає купу відмазок, але з бункера не вилізе.)
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03.07.2022 21:45 Відповісти
У двери посадят и миску с ложкой выдадут дырявые.
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03.07.2022 21:48 Відповісти
Так ***** ж ніхто не запрошував. Чи запрошував?
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03.07.2022 21:49 Відповісти
Там цикаво: запросылы, алэ додалы, кращэ щоб нэ йихав.
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03.07.2022 21:53 Відповісти
Унизят там ***** плешивое, надругавшись над ним, а надругавшись, поглумятся над изгоем.
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03.07.2022 21:51 Відповісти
Неужели, наконец, выпишут международный ордер и арестуют кровавого лубянского ублюдка? Ждут, пока он убьёт 50млн., как предыдущий фюрер? А раньше никак нельзя?
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03.07.2022 21:52 Відповісти
Это будет 15 ноября, дожить надо. Руку ему не подавали и сам сидел за обедом в Брисбене, 2-3 года назад. Австралийцы могут так делать. А что будет в маллазии, увидим не скоро.
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03.07.2022 21:55 Відповісти
А что будет в МаЛЛазии?
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03.07.2022 21:58 Відповісти
может G20 наберуться храбрости, поставят ***** раком и надают ему поджопников по очереди и без.
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03.07.2022 22:10 Відповісти
Summit G20 will be in Indonesia,btw. Not in MaLLaysia.
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03.07.2022 22:11 Відповісти
***** захворіє і не приїде щоб зовсім не ганьбиться.
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03.07.2022 21:59 Відповісти
Бункерна тля засцить виїжджати поза межі улусу.
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03.07.2022 22:00 Відповісти
Навіть, якщо одного з проекту "пітун" ліквідують, вилізе інше.
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03.07.2022 22:00 Відповісти
Да ХЛУ пофиг, он уже давно опущенный и смирился с этой долей. Должность Главпетуха его устраивает, он даже кайфует от этого.
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03.07.2022 22:07 Відповісти
Згадався старий анекдот: беруть інтерв'ю у під@ра і питають - - Ким би ви хотіли бути?
- Футболістом екстакласу.
- ???
- А уявіть собі, що я гравець збірної, яка вийшла у фінал ЧС, матч відбувається на стадіоні Чаша Марокани. Мы атакуємо, мені дають пас, я з м' я ем обхожу одного захисника, другого, вриваюся у штрафний майданчик, залишаюся сам-на-сам 3 воротарем, удар!! Вище воріт.. І 100 000 горлянок одночасно кричать мені - ПІД@РАС!
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03.07.2022 22:16 Відповісти
***** это ***** туда ващще позвали?
мафиози и шантажист ипучий, пытается вертеть весь мир на своей ресурсной игле.
его путиномика ни разу ни близка к G20.
помирить ***** с клоуном попытаются?
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03.07.2022 22:08 Відповісти
Що, невже вб'єте його просто підчас G20? Отож
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03.07.2022 22:10 Відповісти
Приедет. Для него это будет как подарок. Местная пропаганда подаст как надо. Был в центре внимания, смотрел на всех как на гафно и вообще был самым мачо из всех мач. Он еще сам над ними поиздевается.
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03.07.2022 22:13 Відповісти
Грохнуть СУКУ прямо там!!!!
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03.07.2022 22:21 Відповісти
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03.07.2022 22:23 Відповісти
Сомневаюсь что его там убьют! Это программа-минимум того что он заслуживает.
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03.07.2022 22:30 Відповісти
Невже в них вистачить совісті сидіти поруч з вбивцею сотен тисяч людей, Гітлером 21 столліття?
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03.07.2022 22:31 Відповісти
Може встрелять його там
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03.07.2022 22:34 Відповісти
Невже ніхто не скористається шансом звільнити світ від проблеми ?
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03.07.2022 22:49 Відповісти
На подлёте погода ухудшится: магнитные бури, стрелки компасов крутятся, туман, - всё как всегда на Бали, когда прилетает ******, и на посадочной полосе встречающие: пожарные машины. Нравится-не нравится - садись моя красавица.
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03.07.2022 23:03 Відповісти
Вот этого пришлют вместе с чемоданом для говна. А какая уже теперь разница?
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03.07.2022 23:10 Відповісти
Пересядут на второй самолёт в Гаагу.
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03.07.2022 23:19 Відповісти
Да, я чмо и мне ****.то....Примерно такие мысли у ***********.
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03.07.2022 23:31 Відповісти
Ахренеть, ему шо приглашение прислали? Пздц, то есть можно убивать просто так тысячи людей и ездить по миру...., получается что можно
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04.07.2022 06:43 Відповісти
 
 