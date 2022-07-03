Прем‘єр Австралії Албаніз прогнозує Путіну недружній прийом на саміті G20: "Він отримає те, на що заслуговує"
Прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз прогнозує російському президенту Володимиру Путіну недружній прийом на саміті G20 у разі його приїзду в Індонезію.
Про це Албаніз сказав на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо пан Путін захоче приїхати на цю зустріч ( G20. – Ред.), а я не впевнений, що він це зробить, він дістане той прийом, на який заслуговує, тобто недружній", - сказав Албаніз.
Прем’єр-міністр Австралії додав, що путін не поважає правовладдя у світі і не поводиться відповідно до загальносвітових цінностей.
За його словами, він чув таку думку від лідерів країн - членів НАТО на Мадридському саміті і повністю її поділяє.
Як повідомлялося, Володимир Путін прийняв запрошення президента Індонезії долучитися до саміту "Групи 20", формат участі наразі уточнюється. Саміт G20 відбудеться у листопаді на індонезійському острові Балі.
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- Футболістом екстакласу.
- ???
- А уявіть собі, що я гравець збірної, яка вийшла у фінал ЧС, матч відбувається на стадіоні Чаша Марокани. Мы атакуємо, мені дають пас, я з м' я ем обхожу одного захисника, другого, вриваюся у штрафний майданчик, залишаюся сам-на-сам 3 воротарем, удар!! Вище воріт.. І 100 000 горлянок одночасно кричать мені - ПІД@РАС!
мафиози и шантажист ипучий, пытается вертеть весь мир на своей ресурсной игле.
его путиномика ни разу ни близка к G20.
помирить ***** с клоуном попытаются?