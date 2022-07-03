УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5216 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 699 49

Ми надаємо Україні сучасну зброю, тому швидкість поставок не така висока, - Шольц

шольц

Німеччина планує поставляти Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість поставок не така потужна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian, таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Глава німецького уряду підкреслив, що ракетні установки, які інші країни направляють Україні, вже знаходяться на складах. Але вони, разом з тим, не є найбільш сучасними. При цьому ті САУ, які відправить Німеччина, будуть "найновішими гаубицями на світовому ринку".

Також він зазначив, що неможливо порівнювати швидкість поставок зброї США для України з німецькою.

"Ви повинні розуміти, що є різниця між такою країною, як США, яка витрачає стільки коштів на оборону, що є дуже великою інвестицією", - підкреслив Шольц.

Крім того, за його словами, тривалі затримки з поставками німецької зброї в порівнянні з швидкими поставками американської пояснюються необхідністю навчання українських солдатів в Німеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина обговорює із союзниками умови надання Україні гарантій безпеки, - Шольц

Автор: 

зброя (7443) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Знову "валяє шольца".
показати весь коментар
03.07.2022 21:52
+19
Ви і з старою не дуже поспішали
показати весь коментар
03.07.2022 21:54
+18
Авжеж!

******* зброя у нього Леопарди-1, Мардери та Гепарди - металолом, які ліверна ковбаса сциться нам передати
показати весь коментар
03.07.2022 21:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову "валяє шольца".
показати весь коментар
03.07.2022 21:52 Відповісти
Авжеж!

******* зброя у нього Леопарди-1, Мардери та Гепарди - металолом, які ліверна ковбаса сциться нам передати
показати весь коментар
03.07.2022 21:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vjL3I_u4H8M&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92 Почему ВСУ вышли из Лисичанска - Сергей Рахманин
показати весь коментар
03.07.2022 22:11 Відповісти
Можна це упростити, нехай НАТО в німецькій частині воюють самі за себе з своєю технікою. Ласкаво просимо на Україну"
показати весь коментар
03.07.2022 22:17 Відповісти
Лапоть, ти спалився. Українець ніколи не скаже "НА" Україну, він каже "В" Україну.
показати весь коментар
03.07.2022 22:36 Відповісти
Українець ніколи не скаже "НА" Україну, він скаже "В" Україну.
показати весь коментар
03.07.2022 22:40 Відповісти
Воно нам хоч що небудь до кінця війни надійшле ?
показати весь коментар
04.07.2022 06:16 Відповісти
Ви і з старою не дуже поспішали
показати весь коментар
03.07.2022 21:54 Відповісти
Мудило ти лицемірне.
показати весь коментар
03.07.2022 21:55 Відповісти
нам насправді не потрібна ************ зброя. Нам потрібно те чого є багато і швидко
показати весь коментар
03.07.2022 21:55 Відповісти
Сам себе обісрав - і ніхто ж не тягнув телепня за язика.
показати весь коментар
03.07.2022 21:55 Відповісти
У цьому випадку навіть черепаха має перевагу у швидкості...
показати весь коментар
03.07.2022 21:56 Відповісти
Ну и *******. Новейшее вооружение доставляется дольше. А почему? А я скажу почему. По тому что с 1945 года Германию населяют немцы второго сорта, такие как Шольц.
показати весь коментар
03.07.2022 21:57 Відповісти
ой ой і хто ж зробив німаків такими,часом не союзнички з **************,які поділили країну,іменно союзники знищили німецьку войовничість вбили їм ту ***** про провину ледь не перед всім світом,а тепер якісь притензії? від 2 лямів пойобаних німок не могло родитись нових Гете,Бетховена чи Бісмарка,а родились байстрюки московитські які ще більше розмили німецький менталітет і генофонд
показати весь коментар
04.07.2022 00:34 Відповісти
шульц-кацапский шулер. у путлера научился киздеть. Кстати этот рехворматор предлагает простым большинством а не консенсусом принимать решения в ЕС. при этом одновременно привязав к количеству голосов от стран при голосовании количество жителей страны. Т.е. не по одному голосу как сейчас. Шулер хренов.
показати весь коментар
03.07.2022 21:58 Відповісти
Потому что Германия самая населенная страна Европы)
показати весь коментар
03.07.2022 22:01 Відповісти
..подяка Німеччині за якісну допомогу Україні
показати весь коментар
03.07.2022 21:59 Відповісти
Голубий....
показати весь коментар
03.07.2022 22:00 Відповісти
не можу написати все,що думаю про цього персонажа,бо цензура не пропустить
показати весь коментар
03.07.2022 22:00 Відповісти
Бабло від ***** ще не засмерділосч...не перевів не сховав.
показати весь коментар
03.07.2022 22:01 Відповісти
Вояка, сколько городов взял?
показати весь коментар
03.07.2022 22:07 Відповісти
Вам можно как раньше так и сейчас тушками брать шо попало. Вы всегда этим отличались от людей.
показати весь коментар
03.07.2022 22:12 Відповісти
За гаубiцi ,дуже вдячнi, але треба прискорити поставки ,це так для нас важливо
показати весь коментар
03.07.2022 22:03 Відповісти
Согласен, с США не стоит ФРГ сравнивать. Германия поставила 7 САУ Pzh2000( еще 3 пообещала), Нидерланды 5( 3 обещаны). Оправдания не засчитаны).
показати весь коментар
03.07.2022 22:05 Відповісти
Шольц ржавый ручник..
показати весь коментар
03.07.2022 22:06 Відповісти
Ну хімарси вочевидь роблять різницю, з приводу іншого немає чого сказати.

Для ефективної роботи тих типу самих крутих САУ потрібні розвіддані, а американці зажали сивого орла. Вони мають працювати з різних позицій нон-стоп а не по посадках стояти. Тому мабуть американці і підняли питання ефективності використання зброї. Але це дивно з їх сторони. Вони мають самі розуміти що потрібні безпілотники для розвідки цілей, машини для керування вогнем та радари для виявлення ворожих безпілотників. Без всього цього не буде ефективного використання навіть самих новітніх САУ, та будуть втрати при контрбатарейній боротьбі. Судячи з відео у твіттері, як мінімум 5 М777 вже нема.
показати весь коментар
03.07.2022 22:08 Відповісти
Мудак ты, Гена. Обыкновенный мудак.

показати весь коментар
03.07.2022 22:09 Відповісти
👎👎👎 хто це? ти звідки?
показати весь коментар
04.07.2022 03:04 Відповісти
Каждый раз что то новое придумывает!)
показати весь коментар
03.07.2022 22:09 Відповісти
Бомбу на ровері везе?
показати весь коментар
03.07.2022 22:16 Відповісти
Черговий "шедевр" від Олафа...
показати весь коментар
03.07.2022 22:18 Відповісти
Вони там Дору будують, що так довго?)
показати весь коментар
03.07.2022 22:21 Відповісти
Очередной стеб других слов уже нет
показати весь коментар
03.07.2022 22:25 Відповісти
А чего тут особо думать? У социалистов последние удачные выборы в истории - и то с натяжкой удачные, да и незаслуженно.
показати весь коментар
03.07.2022 22:37 Відповісти
Що воно верзе? А що? ******* зброя повільніше їде за стару?
показати весь коментар
03.07.2022 22:37 Відповісти
Учиться управлять нужно больше времени
показати весь коментар
03.07.2022 22:51 Відповісти
Навєрно знайомі Олафа остерігаються позичати йому гроші...
показати весь коментар
03.07.2022 22:40 Відповісти
Лицемерие - последние прибежище добродетели.

Есть два мира - видимый и невидимый. В видимом мире есть принципы, ценности, друзья, враги, герои и изгои. Видимый мир - такой, каким мир должен бы быть. В невидимом - только собственные интересы, алчность и страх. В невидимом мире нет принципов и ценностей, кроме выживания и обогащения. В видимом мире тебе могут говорить: ты великий герой, а в невидимом: не создавай нам геморрой. Если с тобой считаются в невидимом мире, ты не пропадешь и в видимом. Если в невидимом мире на тебе поставят крест, тот и в видимом вскоре о тебе забудут.
показати весь коментар
03.07.2022 22:44 Відповісти
Щелбана ему не хватает звонкого, шоб скорость восприятия увеличилась..
показати весь коментар
03.07.2022 22:46 Відповісти
Шольц наш друг.Нормальный хороший друг,помощь Германии огромна.Не нужно его ругать и прикалываться,это удел зелёного быдла.То же и Макрон.Спасибо им
показати весь коментар
03.07.2022 22:49 Відповісти
Согласен они союзники, но пока выглядит это чересчур медленно, да и маловато как для таких стран как Франция и Германия. Будем надеяться , что они до этого момента дремали, а сейчас проснулись, тем более , что с кацапским зверьем очень поздно о чем то разговаривать. Завтра Украина проснется и они снова ( не дай БОГ)по какому-то городу в жилой дом могут попасть скотяры
показати весь коментар
04.07.2022 00:00 Відповісти
Доставляется самыми быстрыми немецкими улитками 🐌🐌🐌. Вы просто не правильно время считаете.
показати весь коментар
03.07.2022 23:17 Відповісти
Так він Шольц, чи таки Андерсон?
показати весь коментар
03.07.2022 23:23 Відповісти
Андерсон - датчанин. И сказки у него - правдивые.
показати весь коментар
04.07.2022 00:18 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2022 01:06 Відповісти
Штирлиц...Вы почему не запустили Северный потоп-2?
Радистка Кэт типа фрау Штази отказалась от Евров...требует рубли....
показати весь коментар
04.07.2022 07:02 Відповісти
 
 