Ми надаємо Україні сучасну зброю, тому швидкість поставок не така висока, - Шольц
Німеччина планує поставляти Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість поставок не така потужна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian, таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Глава німецького уряду підкреслив, що ракетні установки, які інші країни направляють Україні, вже знаходяться на складах. Але вони, разом з тим, не є найбільш сучасними. При цьому ті САУ, які відправить Німеччина, будуть "найновішими гаубицями на світовому ринку".
Також він зазначив, що неможливо порівнювати швидкість поставок зброї США для України з німецькою.
"Ви повинні розуміти, що є різниця між такою країною, як США, яка витрачає стільки коштів на оборону, що є дуже великою інвестицією", - підкреслив Шольц.
Крім того, за його словами, тривалі затримки з поставками німецької зброї в порівнянні з швидкими поставками американської пояснюються необхідністю навчання українських солдатів в Німеччині.
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Для ефективної роботи тих типу самих крутих САУ потрібні розвіддані, а американці зажали сивого орла. Вони мають працювати з різних позицій нон-стоп а не по посадках стояти. Тому мабуть американці і підняли питання ефективності використання зброї. Але це дивно з їх сторони. Вони мають самі розуміти що потрібні безпілотники для розвідки цілей, машини для керування вогнем та радари для виявлення ворожих безпілотників. Без всього цього не буде ефективного використання навіть самих новітніх САУ, та будуть втрати при контрбатарейній боротьбі. Судячи з відео у твіттері, як мінімум 5 М777 вже нема.
Есть два мира - видимый и невидимый. В видимом мире есть принципы, ценности, друзья, враги, герои и изгои. Видимый мир - такой, каким мир должен бы быть. В невидимом - только собственные интересы, алчность и страх. В невидимом мире нет принципов и ценностей, кроме выживания и обогащения. В видимом мире тебе могут говорить: ты великий герой, а в невидимом: не создавай нам геморрой. Если с тобой считаются в невидимом мире, ты не пропадешь и в видимом. Если в невидимом мире на тебе поставят крест, тот и в видимом вскоре о тебе забудут.
Радистка Кэт типа фрау Штази отказалась от Евров...требует рубли....