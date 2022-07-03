Санкції мають максимально обмежити виїзд з Росії осіб з оточення Путіна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на максимальному санкційному обмеженні пересуванні поза росією усіх, хто входить до політичного та воєнного оточення президента російської федерації, а також застосуванні санкцій проти їхніх родичів і тих, на кого переписані їхні активи.

Про це він зазначив під час спільної з Прем‘єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важлива і санкційна політика, яка повинна бути ще потужнішою, тому що повинна обмежити максимум всі пересування поза державою Російська Федерація тих чи інших осіб, які є в оточенні російського президента – як воєнному, так і політичному. Також накладання санкцій на їхні активи у тих чи інших державах, на їхні бізнеси. Але стовідсоткове накладання", - підкреслив Зеленський.

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Він зазначив, що після накладання арешту на активи цих осіб потрібно шукати рішення для фінансового відшкодування Україні.

Також глава держави наголосив на необхідності застосування обмежень до родичів і близьких осіб з оточення Путіна, на яких ті переписують свої активи.

"Їм не повинно бути комфортно. Кому їм? Усім дітям, онукам, близьким, родичам, які мають нерухомість або на кого вони переписали свої бізнеси за часи цієї війни, тому всіх цих людей треба знаходити", - пояснив Президент.