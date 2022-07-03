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Новини Санкції проти Росії
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Санкції мають максимально обмежити виїзд з Росії осіб з оточення Путіна, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на максимальному санкційному обмеженні пересуванні поза росією усіх, хто входить до політичного та воєнного оточення президента російської федерації, а також застосуванні санкцій проти їхніх родичів і тих, на кого переписані їхні активи.

Про це він зазначив під час спільної з Прем‘єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важлива і санкційна політика, яка повинна бути ще потужнішою, тому що повинна обмежити максимум всі пересування поза державою Російська Федерація тих чи інших осіб, які є в оточенні російського президента – як воєнному, так і політичному. Також накладання санкцій на їхні активи у тих чи інших державах, на їхні бізнеси. Але стовідсоткове накладання", - підкреслив Зеленський.

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Він зазначив, що після накладання арешту на активи цих осіб потрібно шукати рішення для фінансового відшкодування Україні.

Також глава держави наголосив на необхідності застосування обмежень до родичів і близьких осіб з оточення Путіна, на яких ті переписують свої активи.

"Їм не повинно бути комфортно. Кому їм? Усім дітям, онукам, близьким, родичам, які мають нерухомість або на кого вони переписали свої бізнеси за часи цієї війни, тому всіх цих людей треба знаходити", - пояснив Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) путін володимир (23773) росія (65007) санкції (11793)


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Топ коментарі
+24
Абрамовичу також, пане президенте? Що на це скаже Арахамія?
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03.07.2022 22:07
+13
Ось західні партнери слухать і згадують собі історію пр Абрамовича і Арахаміі із листом в суд.
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03.07.2022 22:09
+9
Треба щоб в Україні запрацював САП і НАБУ щоб і дітям зеленого чма було теж некомфортно. Бо зелене чмо смердючіше ригівського. Бойко і Шуфрич ще разом з зеленими?
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03.07.2022 22:12
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Абрамовичу також, пане президенте? Що на це скаже Арахамія?
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03.07.2022 22:07 Відповісти
а ось тут у вавана засада... арахамія поліз на пальму...
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03.07.2022 22:12 Відповісти
Так вы же сами санкции Абрамовича снимаете Арахлам даже письмо в его защиту написал
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03.07.2022 22:31 Відповісти
агрохимия в Лугано бюджет на общак с европейцев выбивает
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03.07.2022 23:31 Відповісти
Лошадь может обидеться. .
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03.07.2022 22:09 Відповісти
Ні коню з яйцем, ні пуйлу не можна забороняти в'їзд до будь-якої країни. Такі міжнародні закони. Але, як на мене, пересічним кацапам, теж, треба забороняти виїзд: най сидять рідному в кацапстані і насолоджуються результатами "імпортозамєщєнія".

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03.07.2022 22:18 Відповісти
ні, ну чого вже аж так, робили русскіє мітінгі за кордоном, на підтримку бідних русскіх, які страждають без тампаксів і біг-маків, і ще проти біженців з України, на яку напала росія.
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03.07.2022 23:03 Відповісти
З тобою все зрозуміло,Вова.
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04.07.2022 01:04 Відповісти
Ось західні партнери слухать і згадують собі історію пр Абрамовича і Арахаміі із листом в суд.
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03.07.2022 22:09 Відповісти
В деловом центре Москва-Сити загорелась крыша одного из небоскребов. На кадрах видео, появившихся в соцсетях, густой черный дым поднимается от одного из небоскребов Capital Towers.
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03.07.2022 22:11 Відповісти
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03.07.2022 22:14 Відповісти
Шото за здание красивое светящееся? Не то шо горит, а с подстветкой)))
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03.07.2022 22:28 Відповісти
Может это МГУ Ломоносова.
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03.07.2022 22:38 Відповісти
спасибо
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03.07.2022 22:42 Відповісти
Это бывшая гостиница "Украина" на Кутузовском. И название, и фон хорошие.
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03.07.2022 23:06 Відповісти
Бляха, "масква-сіті", "capital towers", хмарочоси... дуже скрєпно!
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03.07.2022 22:18 Відповісти
Зате це "скрєпно":
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03.07.2022 22:45 Відповісти
Горит крыша Capital towers в Москва-сити https://t.me/charter97_org/77308 https://t.me/charter97_org/77308

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03.07.2022 22:11 Відповісти
що ти хочеш від Заходу коли сам неділю назад ввів в дію візовий режим з агресором, на 100+ десяток днів війни. Ти серйозно щось маєш право вимагати від них????
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03.07.2022 22:12 Відповісти
Треба щоб в Україні запрацював САП і НАБУ щоб і дітям зеленого чма було теж некомфортно. Бо зелене чмо смердючіше ригівського. Бойко і Шуфрич ще разом з зеленими?
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03.07.2022 22:12 Відповісти
Верховний головнокомандуючий кілька разів відкосив від арміï
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03.07.2022 22:27 Відповісти
Без тебя тяжко нашим пацанам, моб и не отступали бы с таким то командиром.
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03.07.2022 22:33 Відповісти
А що ти, тварюка, зробив для перемоги над рашкою?

Зеленський старається з усіх сил, щоб Свати транслювались в Рашці без обмежень, тоді рашисти будуть тупіти від цього кінолайна. Прибуток з показів піде виключно в офшори, щоб не було конфлікту інтересів, що криваві гроші прийшли в Україну і їх треба арештовувати.
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03.07.2022 22:33 Відповісти
Ты бы лучше Коломойским занялся.Что можно на себя выйти?
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03.07.2022 22:16 Відповісти
а всі інші,то мабудь "хорошие русские",і їм можна їздити,так?це він знову за свого другана кіркорова переживає?
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03.07.2022 22:23 Відповісти
Комік, зроби відосік зі своїми побратимами чмонями та зрадниками з СБУ, на тему 10 африканських гелікоптерів, де вони є?

Нам Словаччини он останнє віддає. Ми жебракуємо радянську зброю по всій Європі, а наші де гвинтокрили?
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03.07.2022 22:25 Відповісти
На наших гвинтокрилах Зеля з завгоспом на дні народження літають)
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03.07.2022 22:35 Відповісти
шёл 130-й день войны с масковией. масковиты угарают от сватов президента Украины зиленгскаго
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03.07.2022 22:28 Відповісти
кацапы не приеду в Украину, даже если будет свободный въезд. Им в Украине делать нечего. Приедут украинцы, которые родились и учились к своим родителям, или родственникам.
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03.07.2022 22:29 Відповісти
Нам із-за поребрика ніхто не потрібен, не залежно від статусу та паспорта
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03.07.2022 22:43 Відповісти
А що там з нерухомістю українських політиканів в РФії ???)))
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03.07.2022 22:32 Відповісти
Ета другоє.
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03.07.2022 22:38 Відповісти
Серіали та хатинки в Криму поза політикою !!!)))
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03.07.2022 22:47 Відповісти
СБУ і ГРУ шукають там нерухомість Порошенка, поки без результатно. Але є підозра, що таємний маєток Порошенка (позивний - Чарлі) розміщений на Ліпецкій фабриці, збудований на гроші від війни 2014)

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03.07.2022 22:43 Відповісти
Цей ваш комік президент набагато перевершив злочинами зека Януковича. Нехай ракети падають на оселі дурнів, які за них голосували.
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03.07.2022 22:33 Відповісти
Вони і падають. Адже дурнів в країні аж 73%.
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03.07.2022 22:43 Відповісти
то буба решил усложнить жизнь нашему моссаду..
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03.07.2022 22:35 Відповісти
ограничить выезд окружению Путина это туфта-она их не беспокоит,нужно ограничить въезд всем у кого российский паспорт..Как Северной Корее
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03.07.2022 22:36 Відповісти
Их сам вождь невыпускает, а не мировое сообщество. Может конечно ошибаюсь, но вроде им никто незапрещал передвижение по миру.
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03.07.2022 22:45 Відповісти
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03.07.2022 23:02 Відповісти
Зато вайни нєт!
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03.07.2022 23:09 Відповісти
«Все стараются выехать в Европу». Огромное число донбасян и лугандонцев, среди которых почти все коллаборация, заранее получили загранпаспорта Украины («они же наши люди») и теперь расползаются по всему миру.
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04.07.2022 00:50 Відповісти
Может лучше им дать сбежать, а потом укокошить где-нибудь при пересечении границы
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03.07.2022 23:06 Відповісти
Ні , не так!
Не тільки обмежити виїзд з мордору, а повернути всіх, без винятку, любітєлєй руськага міра в рідну говень.

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03.07.2022 23:50 Відповісти
Санкции должны запретить выезд всем россиянам из России!!!
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04.07.2022 00:22 Відповісти
Чим більше санкцій тим більше можливостей для вованчика за бабки їх знімати
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04.07.2022 08:09 Відповісти
 
 