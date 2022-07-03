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Новини Тарифи ЖКГ
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Кабмін не змінюватиме тарифи до кінця наступного опалювального сезону, але зима буде непростою: ми не очікуємо легкого проходження, - Шмигаль

шмигаль

Влада не планує до кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Перше – важливий меседж: до кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів не буде. Ми це задекларували, ми цього будемо дотримуватися. Це важливо. Люди мають бути впевнені, що спокійно пройдуть цю зиму", - сказав Шмигаль.

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За його словами, зима буде непростою. Про це говорять не лише в Україні, а й європейські керівники урядів. "Тому, зважаючи на війну, зважаючи на те, як Росія поводиться щодо України та Європи, ми не очікуємо легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону. Хто зараз поспішає переорієнтуватись на альтернативні джерела, хто встигає підготувати й утеплити свої будинки – це правильний рух, правильні підходи. При цьому хочу запевнити, що держава виконувала і буде виконувати свої зобов’язання", - зазначив Прем’єр-міністр.

За даними Шмигаля, в сховищах є 10 мільярдів кубів (газу. – Ред.). Поставлене завдання Міністерству енергетики і НАК "Нафтогаз" закачати 19 мільярдів кубів до початку опалювального сезону.

"Ми сьогодні працюємо над видобутком і завезенням в Україну енергетичного вугілля. Для прикладу, Австралія передала 70 тисяч тонн енергетичного вугілля, яке сьогодні вже в дорозі в Україну. Але крім цього, в нас є власний видобуток, що дозволяє накопичити достатню кількість", - додав він.

Автор: 

Кабмін (14077) тарифи (2026) опалювальний сезон (1745) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+10
Тяжко Шмигалю коли Вітренко заявляє що вартіст газу в Україні становить 4.5 грн. а він його населенню продає по 10 грн. де ще в Україні є такий бізнес крім кримінального.
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03.07.2022 22:30
+8
Чергове зелене, злочинне, нахабне, глузливе *********...
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03.07.2022 22:52
+7
Не здивуюся якщо тарифи будуть ті ж, тільки товару не буде
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03.07.2022 22:20
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Не здивуюся якщо тарифи будуть ті ж, тільки товару не буде
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03.07.2022 22:20 Відповісти
А в кого вже нема будинку? Як переходити на альтернативні джерела бомжам?
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03.07.2022 22:22 Відповісти
сиди там в зелени и не отсвечивай. свою роль ты выполнил
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03.07.2022 22:22 Відповісти
нужно списывать миллиардные долги украинцев за комуналку - а убытки с кацапов снимать потом
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04.07.2022 04:50 Відповісти
мож скриншот шмыгалю за доставку прислать при почти нулевом потреблении?
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03.07.2022 22:27 Відповісти
Тяжко Шмигалю коли Вітренко заявляє що вартіст газу в Україні становить 4.5 грн. а він його населенню продає по 10 грн. де ще в Україні є такий бізнес крім кримінального.
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03.07.2022 22:30 Відповісти
Там ще краща комбінація.
Тарифи на комуналку заморозять до кінця війни. Ціна питання - 264 млрд грн, які вимагає Вітренко-син.
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03.07.2022 23:44 Відповісти
какая заморозка ? нужно списывать долги ! люди бомжами и бедняками стают
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04.07.2022 04:51 Відповісти
Де буде фронт до зими, це питання має всіх турбувати, але ж ви курви вже мрієте про цемент та опалювальний сезон, наче точно знаєте де та коли закінчиться війна.

А краще тимчасово переносьте столицю до Харкова, бо ви вже курви розслабили булки.
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03.07.2022 22:31 Відповісти
давай лучше мы тебя перенесем в белгород что бы тебя твой путлер забомбил
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04.07.2022 04:52 Відповісти
собственная добыча должна абоненту доставляться с максимальной наживой в десять процентов при вменяемых зарплатах
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03.07.2022 22:31 Відповісти
лєгко пройдьот тільки бандіт ахмєтов.
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03.07.2022 22:33 Відповісти
Не підвищувати, а робити нижче як мінімум вдвічі.
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03.07.2022 22:35 Відповісти
Зеля обіцяв, та збрехав.
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03.07.2022 22:48 Відповісти
Ще раз: яка зарплата очільника Нафтогазу?
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03.07.2022 22:38 Відповісти
За 2020 рік 285 мільйонів.Це в декларації вказано.Скільки зараз? Вітренко буде встановлювати ціну?
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03.07.2022 22:45 Відповісти
А ще як згадаю,як його мати за рашу дупу рвала,так аж нудить
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03.07.2022 23:33 Відповісти
В одессе херачат всем по 3-4 тыщи в мес и срать они хотели на все эти заявления и меморандумы
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03.07.2022 22:43 Відповісти
Ти сам знаєш? Чи тобі жінка про те каже?
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04.07.2022 01:27 Відповісти
Это лично мои квитанции. Я написал пересчитать в соответствии к меморандуму, ответили "оснований нет". Я оплатил в соответствии с предыдущим годом (1300-1500 грн\мес) и больше не плачу. Оснований нет!
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04.07.2022 02:26 Відповісти
Чергове зелене, злочинне, нахабне, глузливе *********...
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03.07.2022 22:52 Відповісти
Ситуацию в экономике описывают эмоциями,которые они испытывают,идиоты,газ будет или нет,запрет на экспорт нашего газа ввели,скважины у цуркисов отобрали,месторождения защищены?выдайте людям нужную информацию.
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04.07.2022 07:29 Відповісти
так вам же Норвегія пообіцяла дофігіща газу і фінансової допомоги, куди ви все діваєте???
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04.07.2022 08:01 Відповісти
 
 