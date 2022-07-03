Кабмін не змінюватиме тарифи до кінця наступного опалювального сезону, але зима буде непростою: ми не очікуємо легкого проходження, - Шмигаль
Влада не планує до кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Перше – важливий меседж: до кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів не буде. Ми це задекларували, ми цього будемо дотримуватися. Це важливо. Люди мають бути впевнені, що спокійно пройдуть цю зиму", - сказав Шмигаль.
За його словами, зима буде непростою. Про це говорять не лише в Україні, а й європейські керівники урядів. "Тому, зважаючи на війну, зважаючи на те, як Росія поводиться щодо України та Європи, ми не очікуємо легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону. Хто зараз поспішає переорієнтуватись на альтернативні джерела, хто встигає підготувати й утеплити свої будинки – це правильний рух, правильні підходи. При цьому хочу запевнити, що держава виконувала і буде виконувати свої зобов’язання", - зазначив Прем’єр-міністр.
За даними Шмигаля, в сховищах є 10 мільярдів кубів (газу. – Ред.). Поставлене завдання Міністерству енергетики і НАК "Нафтогаз" закачати 19 мільярдів кубів до початку опалювального сезону.
"Ми сьогодні працюємо над видобутком і завезенням в Україну енергетичного вугілля. Для прикладу, Австралія передала 70 тисяч тонн енергетичного вугілля, яке сьогодні вже в дорозі в Україну. Але крім цього, в нас є власний видобуток, що дозволяє накопичити достатню кількість", - додав він.
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