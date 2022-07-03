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Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі, жертв немає, - Військова адміністрація

вілкул

Російські окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі, ніхто не постраждав

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав мер Кривого Рогу, начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"У Криворізькому районі вони обстріляли територію Зеленодольської громади – Велику Костромку та сам Зеленодольськ. Зруйновано три будинки у дачному селищі. Також було обстріляно прикордонні території Широківської громади, виникла пожежа на одному з полів. Слава Богу, без втрат", - написав Вілкул.

Він зазначив, що наразі ситуація залишається напруженою. Окупанти продовжують системні обстріли мирних населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення з усіх видів реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), ствольної артилерії, танків, мінометів, застосовують бойову авіацію.

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють деокуповані райони Херсонщини, щоб не дозволити евакуацію людей до Кривого Рогу, - військова адміністрація

"Сьогодні орки продовжили свою терористичну діяльність", - наголосив мер.

Водночас, за словами мера, у Кривому Розі та районі "ситуація повністю стабільна і знаходиться під повним контролем Військової адміністрації та ЗСУ".

Крім того, до міста продовжують прибувати біженці, яких вже офіційно зареєстровано 52 тис. "Реально у місті понад 65 тисяч переселенців", - написав Вілкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині, - Вілкул

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1354) обстріл (28316)


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патамушта вилкул с добкиным теперь бандеровцы и правосеки от рождения...
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03.07.2022 22:41 Відповісти
Скільки років та півночі Херсонської області що вони так себе вільно почувають? Якщо всі на орки на Донеччині, чому не реалізуваии чисельну перевагу та не розрізати їх туи навпіл в напрямку водосховища?
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03.07.2022 22:48 Відповісти
Ти де, потвора, георгіївську стрічку заховало? І не думай відбитки свої постерати, зарахуємо,як явку з повинною. 😎, потім, згодом.
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04.07.2022 00:17 Відповісти
Кількість ворогів України в адміністраціях та охвісах зашкалює
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04.07.2022 07:02 Відповісти
 
 