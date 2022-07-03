Путін перегрупується й атакуватиме знову, ми не можемо дозволити собі нову мінську угоду: Україні потрібна чиста перемога, - голова МЗС Британії Трасс

У разі підписання "поганої угоди" з РФ російський диктатор Володимир Путін використає час для перегрупування й атакуватиме Україну знову.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, немає небезпеки компромісу з Путіним у Європі, який буде аналогічний Мюнхенській змові 1938 року.

"НАТО є надзвичайно єдиною у своїй підтримці України. Ми всі знаємо, що погано продумана мирна угода дозволить Путіну перегрупувати свої сили й повернутися в атаку. Тому ми не можемо дозволити собі нову мінську угоду", — заявила Трасс.

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Вона наголосила, що Україні потрібна "чиста перемога, яка відновить її безпеку".

Нагадаємо, Мюнхенська угода 1938 року (Мюнхенська змова) дозволила Німеччині за згодою Франції, Великої Британії та підтримки Італії забрати частину території Чехословаччини – Судетську область. Угода вважається кульмінацією британо-французької політики умиротворення, що в результаті призвело до Другої світової війни.