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Новини Війна
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Путін перегрупується й атакуватиме знову, ми не можемо дозволити собі нову мінську угоду: Україні потрібна чиста перемога, - голова МЗС Британії Трасс

трасс

У разі підписання "поганої угоди" з РФ російський диктатор Володимир Путін використає час для перегрупування й атакуватиме Україну знову.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, немає небезпеки компромісу з Путіним у Європі, який буде аналогічний Мюнхенській змові 1938 року.

"НАТО є надзвичайно єдиною у своїй підтримці України. Ми всі знаємо, що погано продумана мирна угода дозволить Путіну перегрупувати свої сили й повернутися в атаку. Тому ми не можемо дозволити собі нову мінську угоду", — заявила Трасс.

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Вона наголосила, що Україні потрібна "чиста перемога, яка відновить її безпеку".

Нагадаємо, Мюнхенська угода 1938 року (Мюнхенська змова) дозволила Німеччині за згодою Франції, Великої Британії та підтримки Італії забрати частину території Чехословаччини – Судетську область. Угода вважається кульмінацією британо-французької політики умиротворення, що в результаті призвело до Другої світової війни.

Автор: 

Велика Британія (5563) росія (65007) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+48
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03.07.2022 23:39
+23
Тільки так! У Б. Джонсона правильний і проукраїнський керівник МЗС Ліз Трасс !
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03.07.2022 23:42
+17
где-то в бункере напрягся агент "козырь"
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03.07.2022 23:30
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03.07.2022 23:28 Відповісти
Ліз Трасс - тьмок 😘☺️
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03.07.2022 23:29 Відповісти
гарний песик!
рве на британсткий флаг !
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04.07.2022 00:56 Відповісти
і цей теж
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04.07.2022 00:58 Відповісти
Це дiвчинка-собачка а не песик. Та нехай вже рве рашу на британськiй прапор.
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04.07.2022 06:10 Відповісти
Що ж вони усі активізувалися?
Мабуть хтось підняв це питання... сиплим голосом.
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03.07.2022 23:30 Відповісти
где-то в бункере напрягся агент "козырь"
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03.07.2022 23:30 Відповісти
напару з діркачом
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03.07.2022 23:58 Відповісти
Запад принял решение
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03.07.2022 23:34 Відповісти
Переговоры были. Но с такими ********* требованиями, лучше проиграть в войне, если суждено, чем подписаться под такой шляпой. Ведь если пописать шляпу, то весь мир будет вынужден её признать, а если проиграть в войне, то это будет оккупация и никто не признает её.Имхо.
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03.07.2022 23:41 Відповісти
мы не проиграем в войне так как кацапы никакие не бессмертные - а просто вонючие орки
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04.07.2022 01:10 Відповісти
Они вонючие Дунканы Нокдауны.
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04.07.2022 02:03 Відповісти
Путін думає що він житиме вічно, теж мені Чахлик Невмирущiй .
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04.07.2022 06:13 Відповісти


"ничем хорошим Украине это не грозит"
В попередньому коменті було що "Запад принял решение", а саме "чиста перемога".
Перемога нам нічим добрим не грозить?

Нічього не перплутало вбога істота?
Чи чергова парашистський тупий трольок на "Цензорі" вспливло (Реєстрація: 03.07.2022)?
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03.07.2022 23:43 Відповісти
потому что, очевидно, что этот путь приведёт к последующим захватам, через пару лет! потом будет страны Балтии и/или Польша и так далее... этот пусть ведёт вникуда!!!

единственный вариант, при котором всего это больше никогда не случиться - уничтожить расейско-фашистскую салдатню здесь и сейчас
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03.07.2022 23:36 Відповісти
Победить и вступить в НАТО
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04.07.2022 00:30 Відповісти
В котре вже пишу,без великої кількості M-270 MLRS чи HIMARS з балістичними ракетами,москалів не перемогти.Ніякий мобілізаційний ресурс не допоможе,якщо великий провал по ракетах,авіації,артилерії,в нас існує.Не потрібно було дурістю займатися і повертати призов,мотивуючи це патріотизмом і показуючи Ізраїль.Техніку потрібно було купляти.Зараз залишається лише благати США про велику допомогу.
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03.07.2022 23:35 Відповісти
Мобіармія з великими нулями не може бути боєздатною за визначенням в ******** умовах, лише професійна в якості операторів військової техніки здатна захистити державу
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07.07.2022 07:50 Відповісти
такое себе предупреждение закулисным переговорщикам, готовящим августовский "декрет о мире"?
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03.07.2022 23:39 Відповісти
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03.07.2022 23:39 Відповісти
DW на русском

https://twitter.com/dw_russian/status/1543135240968962048 2 июл.

Санкции Запада не коснулись почти 30 руководителей оружейных фирм и 14 оборонных компаний из РФ, выяснило Reuters. Так, ни в одном из списков не фигурируют владелец 75% ГК "Калашников" Алан Лушников или гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков
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03.07.2022 23:41 Відповісти
Тільки так! У Б. Джонсона правильний і проукраїнський керівник МЗС Ліз Трасс !
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03.07.2022 23:42 Відповісти
Liz is right!
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03.07.2022 23:53 Відповісти
От про мінські угоди не треба! Тоді це був єдиний спосіб зберегти нашу армію! Саме ці угоди і вдала зовнішня політика дозволили росію тримати на ланцюгу. А в цей час підсилювали армію, від якої так відкошував один військовий діловод (на зе починається).
Й ось тут у 1919 році була проведена найуспішніша ідеологічна диверсія під назвою «Слуга народу». До влади добралися махрові популісти і невігласи, які, прикриваючись демократичними гаслами, почали руйнувати країну.
Але попередники все ж зуміли закласти такий фундамент, що цим пройдисвітам не вдалось доламати до кінця, бо Армія, Мова, Віра - це були не просто слова.
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04.07.2022 00:06 Відповісти
Ця мантра звучала останні кілька років у виправдання держзради, яка підтвердилася невдалою спробою федералізації України через зміни до Конституції і загибеллю нацгвардійця
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07.07.2022 07:55 Відповісти
Козирь з Діркачом заодно
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04.07.2022 00:06 Відповісти
роблять дірки Плівкачя
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04.07.2022 00:08 Відповісти
Починаю вчити англійську. З поваги до цієї нації. Щоб при зустрічі їхнью мовою висловити їм свою повагу.
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04.07.2022 00:19 Відповісти
еге ж!
англійську англійську в принципі вивчити неможливо !
навіть знаючи англійську нічорта не розбереш що говорить реальний англичанин із їхньою пірнаючою інтонацією
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04.07.2022 01:02 Відповісти
а что говорят гуцули на Закарпаттi ты разберешь?
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04.07.2022 01:13 Відповісти
Англійська мова є зараз мовою всього світу. Той, хто хоча б може читати англійською, дуже поширює своє розуміння всього світу. И навпаки, понад більша частина населення вважає, що англійської мови вчитися не треба, та набагато хто ще й гордитися, що не може її спілкуватися.
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04.07.2022 01:18 Відповісти
*Більша частина населення нараисе.
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04.07.2022 10:38 Відповісти
Украина не может себе позволить никакое "перемирие". Заморозка этой войны - очередная война через пару-тройку лет
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04.07.2022 01:02 Відповісти
Если ослабить хватку, кремль перегруппируется с учётом всех возможных направлений: стран Балтии, Финляндии, Польши, так что надо ковать железо пока горячо.
Расслабиться можно только после лишения России ядерного статуса.
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04.07.2022 02:11 Відповісти
Підтримую розуміння (докази і висновки) заявлені тут МЗС Великобританії.
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04.07.2022 03:00 Відповісти
Як тільки кремль починає вякати про переговори і ОПа починає жвавішати, виходить на арену хтось з Британії і лупить по голові зрадників України! Дякую британцям за тверезу позицію і правду і жорсткий контроль!
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04.07.2022 09:29 Відповісти
 
 