Путін перегрупується й атакуватиме знову, ми не можемо дозволити собі нову мінську угоду: Україні потрібна чиста перемога, - голова МЗС Британії Трасс
У разі підписання "поганої угоди" з РФ російський диктатор Володимир Путін використає час для перегрупування й атакуватиме Україну знову.
Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За її словами, немає небезпеки компромісу з Путіним у Європі, який буде аналогічний Мюнхенській змові 1938 року.
"НАТО є надзвичайно єдиною у своїй підтримці України. Ми всі знаємо, що погано продумана мирна угода дозволить Путіну перегрупувати свої сили й повернутися в атаку. Тому ми не можемо дозволити собі нову мінську угоду", — заявила Трасс.
Вона наголосила, що Україні потрібна "чиста перемога, яка відновить її безпеку".
Нагадаємо, Мюнхенська угода 1938 року (Мюнхенська змова) дозволила Німеччині за згодою Франції, Великої Британії та підтримки Італії забрати частину території Чехословаччини – Судетську область. Угода вважається кульмінацією британо-французької політики умиротворення, що в результаті призвело до Другої світової війни.
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рве на британсткий флаг !
Мабуть хтось підняв це питання... сиплим голосом.
"ничем хорошим Украине это не грозит"
В попередньому коменті було що "Запад принял решение", а саме "чиста перемога".
Перемога нам нічим добрим не грозить?
Нічього не перплутало вбога істота?
Чи чергова парашистський тупий трольок на "Цензорі" вспливло (Реєстрація: 03.07.2022)?
единственный вариант, при котором всего это больше никогда не случиться - уничтожить расейско-фашистскую салдатню здесь и сейчас
https://twitter.com/dw_russian/status/1543135240968962048 2 июл.
Санкции Запада не коснулись почти 30 руководителей оружейных фирм и 14 оборонных компаний из РФ, выяснило Reuters. Так, ни в одном из списков не фигурируют владелец 75% ГК "Калашников" Алан Лушников или гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков
Й ось тут у 1919 році була проведена найуспішніша ідеологічна диверсія під назвою «Слуга народу». До влади добралися махрові популісти і невігласи, які, прикриваючись демократичними гаслами, почали руйнувати країну.
Але попередники все ж зуміли закласти такий фундамент, що цим пройдисвітам не вдалось доламати до кінця, бо Армія, Мова, Віра - це були не просто слова.
англійську англійську в принципі вивчити неможливо !
навіть знаючи англійську нічорта не розбереш що говорить реальний англичанин із їхньою пірнаючою інтонацією
Расслабиться можно только после лишения России ядерного статуса.