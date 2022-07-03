Україна нічого не віддає, ми повернемося завдяки тактиці та сучасній зброї, - Зеленський про відхід з Лисичанська

Україна не віддає свої землі. Ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.

Він зазнаи: "Якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї.

Україна нічого не віддає. А коли хтось там у москві щось доповідає про Луганську область – хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні цього вторгнення, навесні й зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні".

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