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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна нічого не віддає, ми повернемося завдяки тактиці та сучасній зброї, - Зеленський про відхід з Лисичанська

зеленський

Україна не віддає свої землі. Ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.

Він зазнаи: "Якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї.

Україна нічого не віддає. А коли хтось там у москві щось доповідає про Луганську область – хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні цього вторгнення, навесні й зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні".

Також читайте: ЗСУ просуваються в двох областях і на морі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Лисичанськ (315) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+32
ЗСУ поверне завдяки країнам які допомагають нашій арміі та завдяки всім людям які допомагають арміі, але ніяк не завдяки зе шоблі яка ні копійки не дала на армію та навіть не платить податки
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04.07.2022 00:05
+27
Рашисти фанатіють від )(уйла, зебіли від Боневтіка! Що у одних, що у других немає і ніколи не було мізків - тільки телевізор в голові!
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04.07.2022 00:25
+23
А хто б там грудьми ляг, а Крим в 2014 не віддав?
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04.07.2022 00:07
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ЗСУ поверне завдяки країнам які допомагають нашій арміі та завдяки всім людям які допомагають арміі, але ніяк не завдяки зе шоблі яка ні копійки не дала на армію та навіть не платить податки
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04.07.2022 00:05 Відповісти
Про які подадки ви кажете? В Україні Зеленський податки не платить, на кацапії з продажу своїх серіалів кацапам платить
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04.07.2022 00:17 Відповісти
Рашисти фанатіють від )(уйла, зебіли від Боневтіка! Що у одних, що у других немає і ніколи не було мізків - тільки телевізор в голові!
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04.07.2022 00:25 Відповісти
Ох, бляха-муха, ніколи не проводив подібні паралелі, а вони є. Дякую Вам.
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04.07.2022 00:54 Відповісти
Святослав Вакарчук

"Для мене справді є різниця, де.

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

Какая разніца, под чєм под кєм і с кєм,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно:

Жувати шоу чи смоктати серіали.

Яка різниця: сало чи попкорн.

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись

Потрібно врешті-решт нагодувати.

Я згоден з цим. Але навіщо всім

Солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум - поразки?

Для мене справді є різниця, де.

І хто і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей.

Людей, що вовкодавів не бояться.
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04.07.2022 08:13 Відповісти
да-да! за 5 років не здав, а тепер би точно - точно здав!))) ******* здали ВЖЕ 15 території України! міняй методичку , убогий...
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04.07.2022 00:31 Відповісти
А також для ротацій ос та підвозу бк та забезпечення. Та й ті з водіїв, які до війни їздили по пристойних дорогах (а таких водіїв багато і в секті антизелених)-не були проти пристойності цих доріг.
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04.07.2022 00:32 Відповісти
"Україна нічого не віддає, ми повернемося завдяки тактиці та ******** зброї, - Зеленський про відхід з Лисичанська "- головне щоб життя хватило, щоб пересвідчитися, чи станеться це насправді...
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04.07.2022 00:28 Відповісти
зато порох би точно всьо здав! а зєля не такий - фізіологічно відрізняється)))
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04.07.2022 00:33 Відповісти
твой зеля уже сдал - а сколько мирных людей погибло из-за этого ублюдка холуя каломойского которых эти твари не предупредили о войне
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04.07.2022 03:58 Відповісти
за незаслужений наїзд, нехай явно помилковий - заспамлю. Розбирайся, хто що і почім, та навчись ідентифікувати сарказм!
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04.07.2022 08:26 Відповісти
Ну як не погодитись зі сказаним Вами?Тільки на авто-барижному законі "Авто для ЗСУ" країна втратила майже 800 млн.долл.Гнали для ЗСУ,а стоять на авто-базарах та по гаражах покидьків.Ви кажете Україна поверне?А ви почитайте проект альтернативного закону "про дозвіл виїзду за кордон чоловіків" номер 7484-1.Хто відвойовувати буде,коли дозволять розбігтись всім по закордонам?Ідейні?Так в рашистів ідейних та ресурсів,як не крути, побільше буде.Можу помилятись але здається,що йде,в вищіх щаблях влади, якийсь дуже поганий рух.
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04.07.2022 07:03 Відповісти
А ви думаєте, якщо людей тут силою тримають, то вони побіжать відвойовувати? Та всі вони або будуть ховатись від повісток, або ховатись від мобілізації. А тих, кого силою забрали будуть гірші за росіян. При першому ж вистрілі будуть тікати. Ви цього хочете? Україна не може утримувати більшу армію. Вже 700 тис є. Нехай доберуть до мільйона. А решту навіщо тримати? Військовозобов'язаних 10.5 мільйона. Що їм робити? В багатьох сім'ї за кордоном ледь кінці зводять. Такі люди з цією забороною тільки ненависть накопичують
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04.07.2022 13:55 Відповісти
Need to crush Russkies motherfuckers ASAP. Need better tactics and supplies. Do it!
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04.07.2022 00:06 Відповісти
We will, buddy, no *****: it's our land. Thanks a lot your great country and people for all your help and support. We will win. Win together since all you invaluable help makes this victory common. Thank you. God bless America. God help Ukraine.
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04.07.2022 00:34 Відповісти
Пееведіть.
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04.07.2022 00:42 Відповісти
Найщо й скільки Вам перевести?
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04.07.2022 00:49 Відповісти

Do you want to show you know English well?
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04.07.2022 01:04 Відповісти
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04.07.2022 01:54 Відповісти
Гугл в помощь.
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04.07.2022 10:00 Відповісти
Людина пише: "Треба якнайшвидше розтрощити руських ублюдків. Потрібна краща тактика та запаси. Вперед!"

Я відповів: "Так і буде, друже, без сумніву: це наша земля. Велике спасибі вашій великій країні та людям за допомогу та підтримку. Ми переможемо. Переможео разом, оскільки вся ваша безцінна допомога робить цю перемогу спільною. Дякую. Боже, благослови Америку. Боже, допоможи Україні."
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04.07.2022 10:16 Відповісти
А хто б там грудьми ляг, а Крим в 2014 не віддав?
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04.07.2022 00:07 Відповісти
В мене тітка кримчанка там з тим складна ситуація хто не грає за їх правилами лишається без нерухомості, я не осуджую тих людей які змушені платити їм ту ж комуналку.
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04.07.2022 00:26 Відповісти
зате осуджуєш інших за неіснуючу нерохомість і неіснуючий бізнесна рашці? якась каша...
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04.07.2022 00:35 Відповісти
Воно тексти читає написані різними людьми, бо кожен раз зміст міняється, відступати-наступати, вчора це було погано, сьогодні - це правильно.

Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи доцільно українським військовим утримувати Сєвєродонецьк, або краще відійти до Лисичанська на вигідніші позиції

Пряма мова: "По Сєвєродонецьку, чи не краще відійти, тому що там у нас кращі позиції. Ви повинні також знати: якщо ви відходите на кращі позиції, вам потім буде дуже дорого повертатись, з точки зору кількості вбитих своїх людей, кількості втрат".

"Зараз стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції - і, якщо вирішимо потім наступати, втратимо набагато більше".

Деталі: За словами президента, потім українським військам треба буде "мати в 5 разів більше техніки і людей, щоб наступати".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/6/7350921/
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04.07.2022 00:14 Відповісти
воно просто дурне(
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04.07.2022 01:25 Відповісти
это означает только одно что зеленский пустой балабол как и его советники подельники типа арестовича
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04.07.2022 04:01 Відповісти
дагаварился гдета пасєрєдінє
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04.07.2022 00:20 Відповісти
Наші експерти казали,що Лисичанськ,це неприступна фортеця.Але ж,якщо супротивник має багато авіації,ракет і артилерії,це не може бути правдою.
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04.07.2022 00:18 Відповісти
та без проблем, Вова!
тільки із-під Харкова орків не можемо досі викулапати

цей грьобаний недонапалеон не в курсах, що співвідношення в обороні до атаки 1:3 - це мінімум
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04.07.2022 00:20 Відповісти
Слова зелених і гроша ламаного не вартують. А Зеленського і поготів. Згадайте його обіцянки передвиборні. Тріпати язиком можна скільки завгодно. Але від цього корупционери не сядуть, економіка не запряцює, суди чесними не будуть.
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04.07.2022 00:22 Відповісти
Для диванних експертів : спробуй поїхати у будь яку прифронтову точку та побачити що там діється чи хоча б з деякої відстані послухати, скільки усього прилітає по українських позиціях та з якою інтенсивністю. Після чого одразу звертайся до Генштабу з пропозиціями та зауваженнями, що він робить не так.
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04.07.2022 00:42 Відповісти
Ну як ти будеш повертати ? В тебе найпростішим підрахунком людей менше рази в 4 , а зброї разів в 10-20.

Не втрачай час, а вже сьогодні починай домовлятися , хто буде воювати на нашому боці і що для цьооо потрібно
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04.07.2022 00:45 Відповісти
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04.07.2022 00:48 Відповісти
Сергій Данілюк

ПРОПОНУЮ!

А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.

У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.

Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?

Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?

Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?

Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?

Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?

Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?

Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?

То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?

Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.
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04.07.2022 00:49 Відповісти
А как полиция будет власть защищать на буханках и прочем разваливающейся хламе? Тут к примеру манифестация или протест, а у них машина не заводится, электрошокеры кончились, касок и щитов не хватает, водомёт заклинило... Власть может пострадать
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04.07.2022 07:58 Відповісти
во-во!
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04.07.2022 01:27 Відповісти
****.
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04.07.2022 00:54 Відповісти
На початку війни всі росіяни знали, что скоро будем жить в адной стране. Пройшло чотири місяці, поки що нє в адной...
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04.07.2022 01:00 Відповісти
что значит пока что? не дождешься кацап
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04.07.2022 04:24 Відповісти
Сдача Лисичанська-це удар для всіх.Особливо,коли всі стверджували,що Лисичанськ-це фортеця і взяти її найближчим часом буде неможливе.Значить у нас або не має зовсім ніяких сил та резервів,або це договорняк
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04.07.2022 01:13 Відповісти
Зрадофіл!.... Або просто війна, де тактичні битви хтось виграє, а хтось програє! І це норма!
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04.07.2022 09:44 Відповісти
Зеленське чмо, як ти вже всіх дістало.
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04.07.2022 01:32 Відповісти
+146%!
я тоже так кажу, через "два-три тижні(с)" зайдемо знову і в лисичанськ, і в сєвєродон....
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04.07.2022 01:39 Відповісти
Негоже під час такої страшної війни обгиджувати Президента і Головнокомандувача замість підтримки!Обсуждайте його з дружиною на кухні,а не в соціальних мережах,які читають також рашисти і визначають ві дношення до керівництва країни!
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04.07.2022 03:59 Відповісти
твой не лох и не президент - преступник и порушник Конституцii Украiни
он должен отвечать по Закону за свои действия и за потступки своей банды
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04.07.2022 04:28 Відповісти
Совок головного мозку! Все замовчувати, голову не висовувати! Тьфу! А рашисти завжди думали, що якщо українець лає владу, то здасть її ворогам. Сам додумаєшся чому присутність критики це добре, а відсутність це погано??
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04.07.2022 09:46 Відповісти
🤮🖕
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04.07.2022 13:57 Відповісти
Дермак з обригстовичем грудями лягут?
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04.07.2022 05:20 Відповісти
Там ще Стефанчук ляже...
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04.07.2022 09:00 Відповісти
Просрав воєнні бюджети, не закупив жодної зброї, податки не платить, гроші виводить... Бреше в очі!
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04.07.2022 07:39 Відповісти
Мне это напомнило старый морской анекдот:
Капитан торгового судна-
- Я возил..., Я грузил...,
МЫ сели на мель...
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04.07.2022 07:39 Відповісти
Зеленський, подякуй тому, хто написав тобі саме цю промову. Гарна вийшла! А взагалі дуже дивно, що артист розмовного жанру так погано володіє ораторським мистецтвом! Той нелогічний брєд і не зв'язані слова в реченнях, які присутні в розмові 'від себе', без сценарію, говорять про дуже обмежені розумові здібності вовачки.
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04.07.2022 09:51 Відповісти
Якщо території, які на сьогодні під окупацією, для Зеленського нічого, то хто він для нас?
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04.07.2022 10:19 Відповісти
Давай, дядя Вова, народу нравица!
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04.07.2022 10:34 Відповісти
А что изменится потом ? У нас станет в разы больше людей и техники ? Вот сейчас нету, а через месяц вдруг появится ? Или как будем назад отвоёвывать ?
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04.07.2022 12:42 Відповісти
 
 