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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ завдали вогневого ураження по військових об'єктах в окупованих Донецьку та Сніжному. ВIДЕО

Вночі 4 липня ЗСУ завдали потужного вогневого ураження по військових об'єктах в окупованих Донецьку та Сніжному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Також користувачі повідомляють про вогневий удар по складу боєприпасів у Сніжному.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, чутно вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Накрили склад росіян в Сніжному pic.twitter.com/LFFolcfVd4

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) July 3, 2022

Автор: 

Донецьк (946) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+50
Суть пробліми:

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04.07.2022 02:11
+42
А я то думку гадаю,
Чому я не сплю?
А виходить, що на колискову від ЗСУ на ніч чекаю.🇺🇦👍
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04.07.2022 02:03
+36
Красіво.
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04.07.2022 01:49
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Красіво.
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04.07.2022 01:49 Відповісти
Красіво Гарнюче!
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04.07.2022 02:00 Відповісти
👍Июль месяц складов оружия и горючки❗Август это месяц массовой утилизация козломордых с блицкриг освобождением территорий👍💥
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04.07.2022 03:29 Відповісти
Скоро у росиянцев не будет денег ни на ракеты , ни на красивую жизнь .

G7 планує вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту.

Джерело: DW прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Пряма мова: "Ми встановимо верхню межу на рівні приблизно половини від поточної ціни і створимо механізм, який не дозволить купувати її дорожче".

Деталі: Раніше в G7 за підсумками саміту заявили, що верхня межа цін буде погоджена за підсумками "консультацій з міжнародними партнерами". Розглядається варіант заборонити всі послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною вище за граничну.
Браво G-7
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04.07.2022 05:56 Відповісти
Переполовинят, а потом переполовинят оставшуюся половину 👍 Август будет феерический❗
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04.07.2022 06:12 Відповісти
Знищення йде згідно плану. Яка насолода!
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04.07.2022 05:31 Відповісти
Німарси почали працювати.
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04.07.2022 02:01 Відповісти
продовжили
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04.07.2022 02:31 Відповісти
Bardzo dobrze!
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04.07.2022 02:01 Відповісти
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04.07.2022 02:02 Відповісти
А я то думку гадаю,
Чому я не сплю?
А виходить, що на колискову від ЗСУ на ніч чекаю.🇺🇦👍
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04.07.2022 02:03 Відповісти
В мене то саме, щось не спалось. Добраніч, міцного сну! Героям Слава!
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04.07.2022 02:07 Відповісти
Добраніч, ще гарних новин зранку під смачну каву ☕. Смерть москалям!😉
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04.07.2022 02:14 Відповісти
нічім достать
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04.07.2022 02:25 Відповісти
Вся доументація на средньої й великої дальності є
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04.07.2022 05:29 Відповісти
Там нацистсьій арсенал,терористів!
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04.07.2022 05:27 Відповісти
По військовиХ об'єктаХ...навчіться вже правильно писати українські закінчення слів!
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04.07.2022 02:09 Відповісти
та вони ще відмінювання українських приізвищ не засвоїли
хоча й не зефанати, ті - патентовані двійочники
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04.07.2022 07:37 Відповісти
А ще бісить переклад імен кацапні на українську! Ні як не второпають, що Володимир це Зеленський, а Владімір це *****. Що пєсков дмітрій, а не Дмитро!
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04.07.2022 10:05 Відповісти
Бавовна в Попасній була епічна.
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04.07.2022 02:09 Відповісти
Суть пробліми:

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04.07.2022 02:11 Відповісти
Не дуже корректне порівняння, бо яблуко не гніє а спіє, щоб дати змогу насінню прорости, а ********* то *********, і не треба ні з чим порівнювати
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04.07.2022 04:07 Відповісти
спіє достигає
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04.07.2022 09:52 Відповісти
Не треба настільки поглиблено сприймати порівняння )) тут усе простіше - здорова поверхня і гнилуха.
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04.07.2022 10:00 Відповісти
Гангрену треба відсікати
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04.07.2022 05:26 Відповісти
так їм і треба
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04.07.2022 02:26 Відповісти
А,де ж ми були 8 років,кагда бімбас дамбілі??
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04.07.2022 05:25 Відповісти
На це можна дивитись вічно !!!! Happy Independence Day, America , the fireworks started early and on the other side of the globe 🎉🎉🎉🇺🇦🇺🇸
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04.07.2022 02:36 Відповісти
все. на наступню неділю піду до церкви і помолюсь Господу нашому Богу за те, шо помагає нашому ЗСУ помичити виб*лядків і їхні запаси!!!
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04.07.2022 02:44 Відповісти
это наверное наш 1ый удар по донецку за все время....
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04.07.2022 02:45 Відповісти
По мирних неб'ємо,їм рожати
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04.07.2022 05:23 Відповісти
в Донецьку кілька днів тому розбомбили склади. ви щось зовсім не стежите за новинами)
Також палали Попасна і Хрустальний, але це Луганщина. плюс наші розтрощили аеродром в Мелітополі і склади *********** на Херсонщині. ці хаймарси ні дня не гуляють)
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04.07.2022 07:40 Відповісти
Це не ми. Це просто феєрверк до Дня Незалежності США, святкує американська діаспора молодої республіки.
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04.07.2022 03:10 Відповісти
Всего 4 установки Himars, а что будет когда их будет 100?
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04.07.2022 03:42 Відповісти
Не будет 100. Не нужны❗И этих хватит, главное разведка и нахождение целей❗А химерс приехать может куда надо очень быстро.
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04.07.2022 04:00 Відповісти
Нужны и 100 точно могут изменить ход войны и очень быстро
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04.07.2022 04:15 Відповісти
И по чем стрелять❓
Обеспечение одной установки это несколько грузовиков с касетами ракет☝ Перезарядка около пяти минут. Этих машин много не нужно❗
Для химарс главное наличие целей, разведка.
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04.07.2022 04:21 Відповісти
пля а линия фронта что только два километра или может 20ть?
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04.07.2022 04:48 Відповісти
На 1000 км 4 химарса это максимум примерно 150 км до нужной точки❗Это три часа ехать. Разведка сказала там то есть склад или командный пункт. Не спеша выехали, выпустили ракеты и уехали.
Вопрос☝ Нафига их дофига❓
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04.07.2022 05:20 Відповісти
кашу маслом нє іспортіш.
але дійсно, склад чи командний пункт же не втече. принаймні не за 3 години.
тим не менше, наші вже учаться в німеччині на MARSах і американські і англійські РСЗВ до нас їдуть, якщо вже не доїхали.
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04.07.2022 07:44 Відповісти
мы одинаково про кашу написали...
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04.07.2022 07:53 Відповісти
Кассетными боеприпасами бомбить линию фронта, уничтожая пехоту и технику
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04.07.2022 09:24 Відповісти
Глибина в 80 і більше кілометрів, бажана
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04.07.2022 05:19 Відповісти
кашу маслом не испортишь....пусть их будет 500 ед. ...надо что бы кацапы на 100% улетели на небо.
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04.07.2022 07:52 Відповісти
перед тим,як розвантажити,ракети треба довезти...залізницею...

а скільки касет влазить у вагон ?
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04.07.2022 10:04 Відповісти
В два рази більше,результат в два рази швидший. За той час менше загинувших. Кількість суттєва,то життя
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04.07.2022 05:21 Відповісти
Таке враження, що вони не можуть бути знищенні! Мало 4. Мало!!!
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04.07.2022 10:10 Відповісти
Хорошего много не бывает...как то так...
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04.07.2022 10:49 Відповісти
Гори-гори ясно! Щоби не погасло!
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04.07.2022 03:51 Відповісти
Еще ПВО и ПРО способное сбивать ракеты и боевые ватолеты над территорией рашки и Украина сломает русне воевалку. Хотя пишут в нете что над Белгородом возможно и был перехват российских ракет которые летели по украинским городам. Вате эта идея не понравилась, так как они мечтали об ударе по центрам принятия решений, а тут такая зрада.
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04.07.2022 04:19 Відповісти
Є ще такий варіант, що москалі свою ж ракету, випущену з Іскандеру по Україні, збили помилково. Це на них схоже.
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04.07.2022 07:37 Відповісти
по уявному Іскандеру )

бо в України Іскандерів немає..

можливо це був безпілотник..

Але москалі не вперше "з гармати по горобцях" ))
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04.07.2022 09:55 Відповісти
Дуже ймовірно бо різні контори,й виконавці визначають маршрут й керують пво. На ракети ""я свій" неставлять
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04.07.2022 10:17 Відповісти
...А тим часом житєлі Воронєжа продовжують труситися дрібним трясом і генерувати цеглу у промислових масштабах...
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04.07.2022 04:43 Відповісти
О! Нарешті Донецьк ********!
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04.07.2022 05:09 Відповісти
Воно буде селом Мариупільської області.
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04.07.2022 07:37 Відповісти
Фейєричний фейєрверк!!! ЗСУ, Ви Неперевершені. Неймовірнр вдячний за видовище...!
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04.07.2022 05:16 Відповісти
8 лєт, 8 лєт .... Ні, тільки починаємо!
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04.07.2022 05:59 Відповісти
8 лєт дамбілі бамбас і вот на тєбє. Нікагда такова нє било і вот апять...
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04.07.2022 06:22 Відповісти
только 4 хаймерса а как красиво работают
главное не отвлекаться на второстепенные задачи
для хаймерс главная задача -штабы склады и артилерия
особенно реактивная
Слава ВСУ
Слава Украине
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04.07.2022 06:37 Відповісти
Це поки що(як нам кажуть) 4 HIMARS.
А вже є результат..

а вже найближчим часом лише американських буде вдвічі більше ))

А ще не було навіть Лендлізу... думаю,тоді й підуть ракети для HIMARS на 300 км.. "дістати Севастополь"
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04.07.2022 09:59 Відповісти
категорически не согласен что больше 4 хаймерсов не нужно
я считаю минимально нужно 50-70шт и максимум около 150шт
и над этим работать
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04.07.2022 06:50 Відповісти
теж чув вчора озвучену цифру 50..

можливо це і є мінімум потрібного..(звичайно на фронті реально,бо будуть і пошкоджені.Це війна.)

150 навряд -ЛОГІСТИКА не потягне.
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04.07.2022 10:02 Відповісти
це вже классіка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82%3F «Где вы были восемь лет?»
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04.07.2022 07:56 Відповісти
Щоб влаштувати цей феєрверк не потрібно мати аж цілу батарею хімарсів. Достатньо однієї машини. І робити повний залп непотрібно. Достатньо двох точних ракет з комплекту. Дві на всякий випадок, а то і однієї б вистачило.
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04.07.2022 08:04 Відповісти
Давно пора!
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04.07.2022 08:36 Відповісти
Про белгород. судячи з побитого вигляду губера,там впало своє з неба. Того вони з моря і пуляють. Ну а склади, це супер.
Робітники міста Растяпіно зашельмували растяп з армії за втрату результатів багаторічної праці растяпінських тружеников. Це не просто так, це спрямоване шкідництво.
Але Голівуд відпочиває. А Марк Солонін сердиться. ІВВ теж нахмурився.
(Растяпіно, нині Дзержинськ, головнний арсенал пороху рузге, батьківщина Олежика Дерипаски)
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04.07.2022 09:37 Відповісти
Один склад знаходився у глибокому тилу в окупованому 2014 року місті Сніжне Донецькій області, повідомив нардеп Сдуги народу Юрій Мисягін

Какое отношение имеет Юрій Мисягін к ЗСУ?
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04.07.2022 10:11 Відповісти
 
 