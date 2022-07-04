ЗСУ завдали вогневого ураження по військових об'єктах в окупованих Донецьку та Сніжному. ВIДЕО

Вночі 4 липня ЗСУ завдали потужного вогневого ураження по військових об'єктах в окупованих Донецьку та Сніжному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Також користувачі повідомляють про вогневий удар по складу боєприпасів у Сніжному.

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