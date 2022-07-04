На південному напрямку ЗСУ ліквідували 47 росіян, склад боєприпасів та ворожу техніку, - ОК "Південь"

На півдні ЗСУ знищили 47 росіян, дві самохідні артустановки та гаубицю "Мста-Б".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"За добу підтверджені втрати противника становлять 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, було завдано авіаційний і ракетний удари по двох ворожих складах боєприпасів у Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується.