На південному напрямку ЗСУ ліквідували 47 росіян, склад боєприпасів та ворожу техніку, - ОК "Південь"
На півдні ЗСУ знищили 47 росіян, дві самохідні артустановки та гаубицю "Мста-Б".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
"За добу підтверджені втрати противника становлять 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, було завдано авіаційний і ракетний удари по двох ворожих складах боєприпасів у Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується.
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При этом, судя по сводкам Генштаба,потерь у орков все меньше и меньше.
Если бы наши отступали по всем районам этих боев, то минимальные потери орков были бы объяснимы. Но наши отступают только в Луганской обл., а в других районах даже есть небольшое продвижение вперед. Продвижение вперед без потерь врага возможно только в одном случае: Если враг не воюет, а просто отступает.
Хорошо, но МАЛО!
Хороший орк - неживой.
Больше хороших орков!