Путін не довіряє молодшим офіцерам і призначає по два командири на посаду: за захоплення Лисичанська відповідають двоє генералів, - ISW
Те, що два високопоставлені російські командири несуть відповідальність за військові дії в районі Лисичанська – примітно і означає, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
За Лисичанськ та район на захід від нього відповідали командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічних сил Росії генерал армії Сергій Суворікін (який також командує "південною" групою військ Росії в Україні).
Як зазначається, участь двох таких високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту, примітна і, ймовірно, вказує на те значення, яке Путін надає захопленню Лисичанська та кордону Луганської області, а також на його недовіру до молодших офіцерів.
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Можно Путина любить,
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Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.
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Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке