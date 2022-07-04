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Путін не довіряє молодшим офіцерам і призначає по два командири на посаду: за захоплення Лисичанська відповідають двоє генералів, - ISW

лисичанськ

Те, що два високопоставлені російські командири несуть відповідальність за військові дії в районі Лисичанська – примітно і означає, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

За Лисичанськ та район на захід від нього відповідали командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічних сил Росії генерал армії Сергій Суворікін (який також командує "південною" групою військ Росії в Україні).

Як зазначається, участь двох таких високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту, примітна і, ймовірно, вказує на те значення, яке Путін надає захопленню Лисичанська та кордону Луганської області, а також на його недовіру до молодших офіцерів.

Також дивіться: Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Лисичанськ (315) путін володимир (23773) росія (65007) генерал (74)


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Топ коментарі
+9
Успех в жизни каждого украинца - посади дерево, воспитай сына, завали с десяток орков.
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04.07.2022 06:43
+7
...минимум 10 сваинособак. прячься в окопе , особо не высовывайся, пусть даже кто и подумает, что ты боягуз. Но ты не обращай на это свое внимание. Главное сделать свой минимум и при этом , оставайся неушкодженним. СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАIНИ !!!
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04.07.2022 06:52
+6
Вірш про росіян та російську армію

"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.

Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке
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04.07.2022 07:29
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медалі не поділять тоді. бо медаль на двоїх - як баба на двоїх
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04.07.2022 06:41 Відповісти
Генерал - це молодший офіцер?
Це щось нове!!!
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04.07.2022 07:53 Відповісти
Успех в жизни каждого украинца - посади дерево, воспитай сына, завали с десяток орков.
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04.07.2022 06:43 Відповісти
...минимум 10 сваинособак. прячься в окопе , особо не высовывайся, пусть даже кто и подумает, что ты боягуз. Но ты не обращай на это свое внимание. Главное сделать свой минимум и при этом , оставайся неушкодженним. СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАIНИ !!!
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04.07.2022 06:52 Відповісти
Вірш про росіян та російську армію

"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.

Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, будто в мамке
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04.07.2022 07:29 Відповісти
То є добре..скоріше перестріляють один одного..треба ще щоб один з двох був кадировець - бистріше до кобздона прилетять))
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04.07.2022 08:06 Відповісти
на концерт в раю
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04.07.2022 08:12 Відповісти
Скорее всего двоих ответственных сделали, чтобы была своевременная поддержка с воздуха. А ***** не доверяет никому, это не тайна за семью печатями.
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04.07.2022 08:27 Відповісти
На россии генералы - это уже младшие офицеры?
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04.07.2022 08:32 Відповісти
"зе" теж не довіряє Залужному і ЗСУ ,Саме тому відправив "безуглову" занятися повним і добрим виконанням двома рашистськими хенералами поставлених перед ними куйлом завдань по окупації Луганської і Донецької областей
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04.07.2022 08:52 Відповісти
Генерал младший офицер? Зае...бись!
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04.07.2022 09:07 Відповісти
 
 