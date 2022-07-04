Британія підтримує ідею конфіскації російських активів та передачі їх Україні, - глава МЗС Трасс

Британія розглядає ідею конфіскувати активи росіян та передати їх Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це повідомила міністерка закордонних справ Британії Елізабет Трасс.

Трасс заявила, що підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у Великій Британії та перерозподілити їх між жертвами війни Росії в Україні. Вона сказала, що для цієї ініціативи "найімовірніше" буде потрібен закон, але не обов'язково. Вилучені кошти можуть бути надані або фізичним особам, або державі.

"Я підтримую цю концепцію. Ми розглядаємо це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, але я, безумовно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно розібратися у деталях", - заявила Трасс.

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