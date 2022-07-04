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РФ посилила корабельне угруповання в Чорному морі підводним човном, - ОК "Південь"

россия,лодка,подводная,субмарина

Росія посилила своє корабельне угруповання в Чорному морі підводним човном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож напоготові - 28 ракет типу "Калібр".

Зазначається, що два великі десантні кораблі нагадують про присутність у ворожих планах десантної операції.

Також читайте: П'ять підводних човнів вивела в море РФ з окупованого Севастополя, - ЗМІ

Автор: 

підводний човен (85) росія (65007) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+2
Submarines have the weapons specifically designed to be used against them. I hope Ukrainian DM realizes that full well and orders them. Problem solved. It's time to attack. Taking the blows and simply complaining that Russians strikes are "unfair" doesn't do any good. In order to truly tip the scale, Ukrainian Armed Forces must develop the sound strategy and actively implement it.
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04.07.2022 07:21
+2
та було ж там повно човнів в Севастополі. з них і ракети запускали (горіти їм у пеклі). просто вони то виходять, то заходять, то в новоросійськ який-небудь ідуть (горіти йому у пеклі теж).
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04.07.2022 07:25
+1
Цікаво, як він потрапив туди? Туреччина пропускає?
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04.07.2022 06:59
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Цікаво, як він потрапив туди? Туреччина пропускає?
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04.07.2022 06:59 Відповісти
та було ж там повно човнів в Севастополі. з них і ракети запускали (горіти їм у пеклі). просто вони то виходять, то заходять, то в новоросійськ який-небудь ідуть (горіти йому у пеклі теж).
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04.07.2022 07:25 Відповісти
В Чорному морі, в Новоросійську, у москалей завжди була база підводних човнів. Наче 6 штук усього, усі дизельні середнього розміру
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04.07.2022 08:16 Відповісти
такий човен можно і по Дону провести.
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04.07.2022 09:37 Відповісти
тобі добре з США писати, а до нас ще сбу прийде (тіпун мені на язик). вони ж за прикладом путлера і лукашенка тут тоталітаризм будують.
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04.07.2022 07:27 Відповісти
Submarines have the weapons specifically designed to be used against them. I hope Ukrainian DM realizes that full well and orders them. Problem solved. It's time to attack. Taking the blows and simply complaining that Russians strikes are "unfair" doesn't do any good. In order to truly tip the scale, Ukrainian Armed Forces must develop the sound strategy and actively implement it.
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04.07.2022 07:21 Відповісти
I have not heard that Ukraine has anything suitable for destroying submarines.
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04.07.2022 18:58 Відповісти
Дизельным надо всплывать время от времени, если подловить момент то можно ******* по надводной части. Погрузиться точно не сможет.
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04.07.2022 08:40 Відповісти
Сможет. В последний раз.
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04.07.2022 09:18 Відповісти
Сумнівно. Вірніше знищення на базуванні
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04.07.2022 10:33 Відповісти
Крейсер мацква истомился в одиночестве. Ему скучно в обществе сиволапых БДК, ему требуется интеллектуальный партнёр в виде субмарины.
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04.07.2022 08:50 Відповісти
от куда лодки выныривают если море закрыто
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04.07.2022 09:19 Відповісти
Из портов.
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04.07.2022 10:23 Відповісти
Z pid vody
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04.07.2022 18:14 Відповісти
Треба їх потихеньку топити. Всіма можливими способами...
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04.07.2022 10:17 Відповісти
Pidvodni chovny mozna topyty:
1. Z navodnyh korabliv
2. Z inshih pidvodnych chovniv
3. Z specialno obladnanyh litakiv.
Pytannya:Scho iz vysche pererahovanogo v nas e?
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04.07.2022 18:19 Відповісти
 
 