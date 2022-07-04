РФ посилила корабельне угруповання в Чорному морі підводним човном, - ОК "Південь"

Росія посилила своє корабельне угруповання в Чорному морі підводним човном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож напоготові - 28 ракет типу "Калібр".

Зазначається, що два великі десантні кораблі нагадують про присутність у ворожих планах десантної операції.

Також читайте: П'ять підводних човнів вивела в море РФ з окупованого Севастополя, - ЗМІ