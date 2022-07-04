РФ посилила корабельне угруповання в Чорному морі підводним човном, - ОК "Південь"
Росія посилила своє корабельне угруповання в Чорному морі підводним човном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож напоготові - 28 ракет типу "Калібр".
Зазначається, що два великі десантні кораблі нагадують про присутність у ворожих планах десантної операції.
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